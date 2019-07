Selskapet bak Snapchat leverer rekordhøye tall

Snap, selskapet bak bildedelingstjenesten Snapchat, har nå over 200 millioner daglige aktive brukere.

I kveld etter stengetid på Wall Street, slapp selskapet Snap Inc. resultatene for andre kvartal, og tallene viste seg å være svært hyggelig lesning for investorene. Selskapet har steget rundt 170 prosent på Wall Street så langt i år, og i etterhandelen er aksjen opp over åtte prosent, skriver E24.

Omsetningen økte med 48 prosent fra samme tid i fjor, og nå har selskapet inntekter på 388 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, ifølge E24.

Fortsatt ikke positivt resultat

Analytikerne trodde på forhånd at inntektene skulle bli noe lavere, nærmere bestemt 359,7 millioner kroner. Snap imidlertid til gode enda å levere et positivt resultat, mens de har vært børsnotert, men resultatet var rundt ganske bedre i denne perioden, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det gir Snap-sjef Evan Spiegel god grunn til optimisme, og han har også sagt at han har troen på at selskapet kan bli lønnsomme i år, skriver E24.

Knuste forventningene

Snap kan glede seg over en rekord som knuste alle forventninger. De fikk en vekst i daglige aktive brukere på sju prosent fra kvartalet før. 192,4 millioner daglige aktive brukere var forventningen, men det endelige tallet melder om 203 millioner daglige aktive brukere.

Disse resultatene står i kontrakt til et turbulent 2018, hvor mange brukere sluttet å bruke appen etter at et nytt design viste seg å bli upopulært, men også et år hvor selskapet slet med interne problemer i ledelsen, opplyser E24.