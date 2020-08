Selskapet får teknologitoppene til å sperre opp øynene: Nå punger Microsoft ut for selskapet til norske Christian

Teknologien til tre norske gründere fikk Microsoft til å sperre opp øynene.

Investoren Christian Eidem sammen med Birger Steen og Nils Lahr, startet selskapet Orion Systems i 2012 for å utvikle kunstig intelligens til å kunne analysere det som kommer fra videokameraer.

Det ble umiddelbart en stor suksess.

Lenge har et av problemene med kunstig intelligens vært at den ikke forstår verden rundt seg. Men selskapet virker å ha knekket koden.

915 millioner kroner

Teknologien Synergy Sport, som var del av selskapet, brukte kunstig intelligens for å analysere eksempelvis basketballspill, og lage rapporter basert på spillernes handlinger. Hvis en basketspiller mister ballen oftere om han går til venstre, vil det plukkes opp, og gi treneren regnestykker for hvordan spilleren burde spille.

MYE PENGER: Selskapet startet av de tre gründerne Birger Steen, Nils Lahr og Christian Eidem ble solgt til Microsoft for en god slump penger. Foto: Montasje: Summa Equity/Nettavisen

Investeringsselskapet Atrium som også eier LA Dodgers, et av de største baseball-lagene i USA, fikk nyss i teknologien kjøpte ut sportsdelen av teknologien for den nette sum av 100 millioner dollar, eller omtrent 915 millioner norske kroner.

Det amerikanske sportsmarkedet er antatt å være verdt omtrent 83 milliarder dollar. Eller drøyt 800 milliarder norske kroner. Det er med andre ord store penger å hente på å forbedre resultatene.

Men selskapet ga seg ikke der. For teknologien kan brukes til langt mer enn bare sport. Orion Systems fortsatte utviklingen og bygget systemer som kan brukes til for eksempel varelagerbeholdning. Det fikk opp øynene hos en av verdens største selskaper, Microsoft.

I juli kjøpte Microsoft hele selskapet for en pen slump med penger.

Ingen av dem Nettavisen har vært i kontakt med ønsker å kommentere hvor mye Microsoft betalte for selskapet.

– Det er med enorm begeistring jeg i dag kan kunngjøre at Microsoft har kjøpt Orion Systems, skrev norsk-amerikanske Nils Lahr i et innlegg på LinkedIn.

– Orions System leder arbeidet i å bruke video med sensorer, og omgjøre det til informasjon som er viktig for selskaper, skriver Lahr.

Leverer til USAs flyvåpen

Microsoft forteller de skal bruke teknologien til å forsterke det de kaller «Microsoft Dynamics Connected Store». Ved hjelp av kameraer og sensorer kan teknologien automatisk undersøke for eksempel kjøletemperaturer, eller hvordan varebeholdningen er i en butikk. Helt uten manuelt arbeid.

Den store kleskjeden Marks & Spencer har allerede begynt å bruke Microsofts teknologi i en flaggskipsbutikk i London.

Et av problemene som er kommet med mye teknologi, er mengden data som produseres. Det er mer data som er produsert de siste to årene, enn i hele menneskets historie opp til det tidspunktet. Dermed blir teknologi for å skille ut hva som er vesentlig og ikke, stadig viktigere.

Dermed har selskapet begynt å jobbe med en rekke områder. Som for eksempel det amerikanske flyvåpenet.

En kilde i selskapet forklarer Nettavisen at teknologien kan brukes til mye forskjellig, og allerede jobbes det direkte med det amerikanske flyvåpenet. Militære droner er ofte utstyrt med flere hundre kameraer. Den enorme mengden data vil være en pest og en plage for militærstaben å analysere. Ved hjelp av teknologien kan den gjennomgå materialet, og avdekke det viktigste for militæret og etterretningen.