Selskapet til Johaug og Dæhlie sluker Aksel Lund Svindal-merkevare

Alpinisten Aksel Lund Svindal har bak seg hele 36 verdenscupseire, fem VM- og to OL-gull, og er tidligere kåret til Norges mest populære idrettsutøver.

Nå lanserer han også en komplett kleskolleksjon for den kresne skientusiasten. Det kommer frem i en pressemelding fra leverandøren av sportsmerkevarer Active Brands.

Selskapet har kjøpt opp rettighetene til Greater Than A fra 1. november i år.

Denne merkevaren grunnla alpinisten i 2018, og kolleksjonen består av undertøy og fritidsklær solgt gjennom motebutikker. Hvor bærekraft har vært i fokus.

Stort internasjonalt potensiale

Administrerende direktør Espen Krogstad i Active Brands sier i pressemeldingen at han er svært glad for at alpinisten velger å arbeide enda tettere med selskapet.

- Vi ser stort internasjonalt potensiale ved å også ta merkevaren over til sportssegmentet, og fortsette den solide jobben teamet bak merkevaren har gjort. Å kunne jobbe med en ekspert som Aksel er uvurderlig i vår arbeid med å utvikle de absolutt beste produktene på markedet, sier han.

Helt eksakt hvor mye Active Brands har bladd opp for rettighetene, ønsker ikke selskapet å si noe om nå.

Fremover vil Active Brands og Aksel Lund Svindal jobbe med å utvikle en komplett kolleksjon for den kresne skientusiasten. Målet er å skape både uformelle fritidsplagg og undertøy, men også en komplett All Mountain-kolleksjon for skikjørere som trives godt både utenfor og i skiløypene.

Selektiv distribusjon

Videre i pressemeldingen heter det at planen er å kjøre en selektiv og sortimentsstyrt distribusjon via både sport- og motebutikker med lansering høsten 2020.

- Jeg er veldig fornøyd med å få på plass en avtale som sikrer videre utvikling av brukervennlige og bærekraftige innovasjoner, innen et område som ligger meg nært til hjerte, uttaler alpinisten i pressemeldingen.

Han sier at det også på det personlige plan var viktig at det var en match mellom Active Brands og han hva gjelder miljøvennlig klesproduksjon.

- Vi vil fortsette å benyttes oss av naturprodukter som ull og økologisk bomull, et område Active Brands har god erfaring med, sier Lund Svindal videre.

Lund Svindal har vært med Active Brands merkevare Sweet Protection siden 2012. I pressemeldingen er heter det at Lund Svindal har vært en viktig bidragsyter i den eventyrlige, internasjonale, veksten merkevaren har opplevd.

Active Brands omsatte for 1,1 milliarder kroner i 2018, og er en av de ledende leverandør av premium merkevarer til sportsbutikker i Norden, sentral Europa og Nord-Amerika. Merkevareporteføljen består i dag av Kari Traa, Sweet Protection, Dæhlie, Johaug, Bula, Vossatassar og Åsnes.

Bokdebut

Senere i år debuterer også alpinstjernen med selvbiografien «Større enn meg» , i samarbeid Torbjørn Ekelund. Det skal være første gang han forteller om sin personlige historie, og om prinsippene han alltid har jobbet etter som idrettsutøver og forretningsmann.

- Jeg har ofte tenkt at selvbiografier bør skrives av de som har levd et langt liv, men underveis har jeg fått troa på at metodene jeg har brukt både for å håndtere motgang og maksimere medgang både i idretts- og forretningslivet kan ha verdi for andre, har Aksel Lund Svindal tidligere uttalt i en pressemelding fra forlaget Strawberry publishing.