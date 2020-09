Selskapet til norske Tom og Christian med oppsiktsvekkende løsning på plast i havet

Et selskap startet av to nordmenn går i strupen på den svenske giganten.

Det er et kappløp for å løse problemet med stadig mer plast i havene. En av de største problemene er mikroplast, som ikke er like enkel å se med våre øyne - men som er farlig for dyr som lever i havet.

Mye av den mikroplasten skilles ut i vannet når vi vasker klærne. Omtrent 60 prosent av tekstiler vi bruker er plastbasert.

Nordmannen fant en helt spesiell løsning

Foreløpig har det kommet flere selskaper som ønsker å løse problemet, gjennom å redusere behovet for å vaske klærne like ofte. Ledende selskaper som svenske Polygiene bruker sølv i behandlingen av klær.

Men gründeren Tom Ellefsen, som har bodd over 20 år i Asia, klødde seg i hodet over løsningen. Fordi sølv er giftig, og kan skape store problemer for dyr og planter i havet.

Han fikk umiddelbart en idé: For stadig vekk bruker vi tyggegummi og tannkrem for å holde oss rene og fjerne bakterier. Alle de produktene har et stoff til felles: Peppermynte.

Etter flere års arbeid med løsningen, har det Asia-registrerte selskapet Life Natural med Tom Ellefsen og investor Christian Eidem i spissen, utviklet en løsning ved hjelp av peppermynteolje.

Peppermynteoljen motvirker bakterievekst og hjelper mot den dårlige lukten fra godt brukte klær - og spesielt treningsklær.

Teknologien handler om å bruke naturlige produkter i klærne, kombinert med å legge peppermynteoljen direkte inn i selve plaggene. Dermed motvirker det lukt og bakterievekst.

Denne løsningen har allerede blitt hyllet av den amerikanske finansavisen Wall Street Journal, som har testet plagg behandlet med peppermynteolje. Gjennom 30 dager prøvde han å holde seg til noen få plagg, uten at det skulle lukte. Han mente løsningen fungerte godt, og spår en lysende fremtid for slike plagg.

Daglig leder Tom Ellefsen er strålende fornøyd med veksten og hvordan det går med selskapet.

– Responsen fra våre kunder har vært enestående. Med det internasjonale fokuset på hygiene, går Life Materials Technologies en lys fremtid i møte, sier han til Nettavisen.

Allerede har de fått samarbeid med en rekke store klesprodusenter, som Colombia Sportswear og North Face. De har også samarbeid med de engelske gigantkjedene Marks & Spencer og John Lewis.

INVESTOR: Den norske investoren Christian Eidem (t.h.), her sammen med en av verdens rikeste menn, Elon Musk. Foto: Ole Eikeland (Mediehuset Nettavisen)

Svenske konkurrenter



Den svenske giganten Polygiene er en av de store konkurrentene til nordmennene. I stedet for å bruke peppermynteolje, har selskapet brukt sølv i behandlingen av klær. Dette skal være effektivt i møte med bakterier og dårlig lukt. Imidlertid er sølv giftig, noe som reduserer plastproblemet - men innfører et nytt problem.

Svensk Vatten, som er svenske myndigheters tilsynsorgan har allerede kommet med kraftige advarsler mot denne løsningen.

– Sølv er ofte brukt i sportsklær på grunn av den antibakterielle effekten. Men mange kunder er ikke klar over at sølv er giftig. På sikt kan sølv være en stor trussel mot livet i havet, sier Anders Finsson ved Svenskt Vatten.

Selskapet Norrøna endte opp med å droppe samarbeidet med Polygiene etter kritikken.

Den svenske rivalen har store merker på kundelisten med både Adidas, Salomon og Callaway.

Det har gitt en kraftig vekst det siste året, og aksjen er opp hele 200 prosent.

Nettavisen har ikke lyktes å få kommentar fra Polygiene. På spørsmål om teknologien har de tidligere uttalt at plaggene er trygge, og at sølvet som blir sluppet ut av klærne ved vask er minimalt. Produktene er godkjent av EU-myndigheter.