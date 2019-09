Selskapet til Tom har Barcelona, Manchester United og Liverpool som kunder

Lionel Messi, Mohamed Salah og Paul Pogba spiller alltid med et stykke Norge på drakten. Nå fosser pengene inn for selskapet Avery Dennison NTP ved Sognefjorden.

GAUPNE, LUSTER (Nettavisen Økonomi): - Man blir jo stolt når man forteller at verdens beste fotballspiller, Lionel Messi, løper rundt med et produkt fra Sogn. Han tenker nok ikke så mye på det selv, men vi følger ekstra med, sier Tom Dyrdal, daglig leder i Avery Dennison NTP, til Nettavisen.

Selskapet til Dyrdal holder til i Gaupne, innerst i Sognefjorden. Den nærmeste internasjonale flyplassen er over 200 kilometer unna. Likevel selskapets viktigste kunder til i byer som Barcelona, Manchester, Liverpool og London.

Storproduksjon

NTP produserer nemlig fotballmerker, draktnummer og spillernavn til alle lag i Premier League og en rekke av de andre store klubbene i Europa, som Barcelona, Juventus, Bayern München og Borussia Dortmund.

STOLT: Tom Dyrdal er daglig leder i Avery Dennison NTP foto: Halvor Ripegutu Foto: Halvor Ripegutu

Det betyr for eksempel at draktnummeret og tall bak på skjorta til spillere som Lionel Messi, Paul Pogba eller Mohamed Salah er designet og produsert i Gaupne.

Også draktnummer og -navn på draktene som produseres til fotballfans i sportsbutikker kommer fra Sogn.

Det samme gjelder en rekke andre merker på draktene, som Premier League-merkene på draktermene.

NTP gjør i tillegg en lang rekke spesialoppdrag for storklubbene. Blant annet står selskapet bak utformingen av Chevrolet-logoen på Manchester Uniteds drakter og Jeep-logoen på Juventus' drakter.

Merkene fraktes med Widerøe fra Sogndal Lufthamn, 45 minutter unna, til Gardermoen og dermed videre ut i verden. Tross den litt kronglete veien, kan NTP levere produktet sitt på rundt et døgn fra bestilling.

Da NTP ble kjøpt i 2002, var egentlig ikke planen at de skulle vokse. I stedet skulle de selge teknologien sin til lavkostland som Bangladesh og ikke ha produksjon i Norge.

I stedet har det motsatte skjedd ved at NTP har hatt en ellevill vekst og steget omsetning fra rundt 35 millioner i 2002 til langt over 200 millioner kroner i år. Selskapet tjener også bra med penger med et årsresultat på 27 millioner kroner i fjor, og til sammen 50 millioner de siste tre årene.

- Avery Dennison i er børsnotert på New York-børsen og det er hardt press om å levere. vi er det dyreste landet hvor selskapet produserer, og det skal ikke så mange kvartaler med negative resultater til for at det kunne komme press på å kutte, sier Dyrdal.

Dyrest og best

Takket være den sterke bedriftskulturen og den lokale kompetansen og evnen til å innovere og levere den beste kvaliteten i markedet.

- Vi er dyrest, men har også den beste kvaliteten. Det er ingen store merker eller viktige kunder her så det er et naturstridig plassering, vi kunne like gjerne ha produsert fra Tyrkia eller et annet billig land, men så lenge vi utvikler oss og driver innovasjon så klarer vi å være her og vokse, sier han.

Konkurrentene kjører på pris, men vi kjører på kvalitet, vi har den høyeste prisen så vidt jeg vet, men skal du kjøpe en fotballdrakt for 800 kroner, er det verdt å spare to kroner på dårligere kvalitet og kjemikalier i produktet.

Han medgir at det gir utfordringer å ligge der de ligger.

Den geografiske plasseringen er den største hemskoen. Det er litt vanskelig å overbevise folk at de må fly til Norge og så ta et propellfly for å komme hit. Men når kunder som Adidas og senest nå Real Madrid først kommer, så blir de bergtatt av naturen og hvor rent det er. Det er en fordel, sier han.

Barca var gjennombrudd

NTP har produsert fotballprodukter i mange år, men det store gjennombruddet var da de fikk kontrakten med Barcelona i 2013.

- De måtte ta en sjanse på oss, siden vi ikke var kjent for å være draktleverandør internasjonalt, men vi hadde en god selger i Spania, som bidro til at vi fikk kontrakten, sier Dyrdal.

Deretter ballet det på seg. NTP fikk kontrakt med egen kontrakt med Liverpool og da laget vant Champions League i vår, hadde spillerne NTPs merker på ryggen. Da Chevrolet ble Manchester Uniteds hovedsponsor fra 2014, fikk NTP jobben med å lage logoen som skulle på draktene.

- Det var en teknisk sett ganske vanskelig logo å lage, med masse farger, så det passer bra for oss, sier Dyrdal.

Fikk Premier League

I år fikk de i tillegg den aller største kontrakten som er mulig å få, nemlig for Premier League. De besøkte så godt som alle klubbene og fikk støtte fra samtlige 20 klubber til å bli den offisielle leverandøren av verdens største fotballliga.

- Det skapte veldig god stemning, men det er også viktig fordi det gir sikkerhet for arbeidsplasser og trygghet for de som jobber her, sier Dyrdal, som viser til at det betyr mye for hele lokalsamfunnet. NTP sysselsetter 120 arbeidsplasser, ti prosent av befolkningen i Gaupne.

- Dette er ikke arbeidsplasser som du kan erstatte. Hadde NTP blitt lagt ned, så ville skoler, frisører og mange andre jobber også forsvinne. Det er litt av ansvaret du har når du ligger på et lite sted, sier Dyrdal.