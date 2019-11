Selvaag gir kjempeutbytte - styreformannen casher inn 625 millioner

Selvaag Bolig splitter opp selskapet og deler ut 2 milliarder kroner ekstra til aksjonærene.

I en børsmelding mandag morgen opplyses det at den børsnoterte boligutvikleren vil selge store deler av selskapets tomtebank til Urban Property.

Selvaag Bolig og Urban Property blir strategiske samarbeidspartnere, der Selvaag Bolig vil ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene. Eierne av Urban Property vil være Oslo Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS.

Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner. Om lag to milliarder kroner av dette skal utbetales som et ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer 22 kroner per aksje.

Tredje generasjon

Den desidert største aksjonæren i Selvaag Bolig er Selvaag Gruppen AS med 66,7 prosent. De to brødrene Olav H. Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag eier igjen 46,8 prosent av Selvaag Gruppen.

Dette er tredjegenerasjon Selvaag. Faren Ole Gunnar Selvaag eier 7 prosent av den børsnoterte boligbyggeren. Transaksjonen betyr at de to brødrene hver kan se frem til et ekstraordinært utbytte på 625 millioner kroner.

Børsverdien av Selvaag Bolig er 5,1 milliarder kroner. De to Selvaag-arvingene har derfor verdier for ca. 1,6 milliarder.

Syreleder Olav H. Selvaag i Selvaag Bolig sier i børsmeldingen at transaksjonen vil gjøre det mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og synliggjøre verdiene.

Synliggjøring

- Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet, fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad synliggjøres, sier Selvaag-arvingen. Han er også en av de to største aksjonærene i selskapet.

Adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig sier at samarbeidet med Urban Property vil gi selskapet bedre tilgang til nye tomter. Utskillelsen gir også Selvaag Bolig bedre mulighet til å konsentrere seg om kjernevirksomheten, noe Thorsen mener er positivt for både selskapet og eierne.

Det er meningen at Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende tomteportefølje ut fra en oppdatert markedsverdi. Denne verdien skal fastsettes av en uavhengig verdivurderer. Det er en merverdien i tomteproteføljen som er på linje med en vurderingen fra i vinter.

Forkjøpsrett

Ifølge børsmeldingen vil Urban Property ha forkjøpsrett på alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene tilbake trinnvis.

Tomtesalget gjøres også for å redusere kapitalbindingen i selskapet betraktelig. Selvaag Bolig skal fortsette med å kjøpe tomtene, men Urban Property skal eie tomtene frem til de er byggeklare.

Når det gjelder utbytter, er ambisjonen fortsatt å utbetale høye og stabile utbytter til sine eiere. I 2018 var samlet årlig utbytte på 4,50 kroner, mens for første halvår 2019 ble det betalt utbytte på 2,0 kroner per aksje.

Når transaksjonen gjennomføres, skal det altså i tillegg utbetales 22 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte.