Selvsagt helt uaktuelt å tillate bruk av nikab og hijab blant uniformerte politifolk

Det er et fornuftig og sunt prinsipp at uniformerte representanter fra ordensmakten kler seg nøytralt. Derfor er det oppmuntrende at et overveldende flertall av den norske befolkningen er klart imot bruk av hijab og nikab i politiet.

Det ferske Integreringsbarometeret 2020 har spurt et utvalg av befolkningen om hva de mener om ulike religiøse symboler på gaten, som lærer og som politi. Undersøkelsen er gjennomført som et surveyeksperiment, noe som innebærer at respondentene ble delt i tilfeldige grupper og spurt om ulike plagg.

Metoden gjør at under 800 respondenter har svart på de ulike spørsmålene, og med et så lite utvalg blir feilmarginen stor. Når eksempelvis en prosent oppgir at de er meget positiv til nikab på arbeidsplassen, som lærer eller som uniformert politi, er feilmarginen pluss/minus 0,7 prosentpoeng.

Hvis utvalget er representativt, tilsier det at mellom 0,3 og 1,7 prosent av befolkningen er meget positiv til nikab - altså forsvinnende få. Omregnet til de over 18 år, vil det si et sted mellom 12.600 og 71.400 mennesker. I praksis betyr det at selv i de religiøse gruppene er det stor motstand mot slike plagg. Heldigvis.

Interessant gir de fleste blaffen i om folk har på seg kors, turban eller hijab på gaten. Det eneste plagget som det store flertallet ikke ønsker å se på gaten er nikab.

Så går det an å vektlegge alle dem som ikke har en klar oppfatning, og da er det 11 prosent om ikke har et klart negativt syn på nikab i politiet. Men sannsynligvis gir det et riktigere bilde å se bort fra dem som ikke har en oppfatning.

Undersøkelsen viser også at det er stor oppslutning om et nøytralt politi. Fjerner vi verken/eller-kategorien, er det bare henholdsvis tre prosent (nikab), 9 prosent hijab og 19 prosent (synlig kors) som er meget eller ganske positivt til slikt bruk i politiet.

Kors vekker ikke den store motstanden, mens flertallet (59 prosent) ikke ønsker hijab på uniformert politi, og 88 prosent til sammen er ganske eller meget negativ til uniformert politi i nikab.

- For alle symbolene ble bruk på uniformert politi vurdert som mest negativt, fulgt av på lærere i skolen, på arbeidsplassen og bruk på gaten, heter det i oppsummeringen.

Det er et godt prinsipp å la andre få velge selv hva de vil ikle seg på gaten og i private sammenhenger. Både kors, turban og hijab har det til felles at det ikke hindrer kommunikasjon eller øyekontakt. Retten til fri religionsutøvelse tilsier også at de som tilhører andre religioner eller er ikke-religiøse er liberale overfor andres rett til å bære religiøse symboler.

Men det er et like godt prinsipp at enkelte roller fordrer nøytralitet, og at eksempelvis politifolk bør være svært tilbakeholdne med å bære plagg eller symboler som er egnet til å splitte og skape reaksjoner. Mest mulig nøytralt er også grunnlaget for at de er uniformert, altså likt kledd, for å demonstrere at de representerer statsmakten, og ikke egne meninger og fordommer.

I det store og hele er det oppmuntrende å se at den norske befolkningen er avslappet og liberale overfor andres tro, men strenge og prinsipielle når det gjelder offisielle roller.

