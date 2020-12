Seniorforsker mener politikerne bommer totalt om 6-timersdagen: – Bidrar til dårligere tjenester

Fagforeningene og venstresiden vil ha kortere arbeidsdager – erfaren forsker mener det kan bli en kostbar tabbe.

I forrige uke gikk det politiske flertallet i Stavanger, anført av Rødt og SV, inn for å gjøre forsøk med seks timers arbeidsdag i én virksomhet i kommunen - for eksempel et sykehjem eller en barnehage. Se politikernes begrunnelse i videovinduet over!

Planleggingen er fortsatt på et tidlig stadium, men forslaget har allerede blitt omtalt i noen av landets største mediehus, inkludert Nettavisen, VG, NTB og NRK.

Seniorforsker Leif Moland har forsket på arbeidstid og arbeidsmiljø i Kommune-Norge i 30 år, og reagerte da han leste at Stavanger-politikerne ville teste kortere arbeidsdager i kommunen.

– Jeg er skeptisk til begrunnelsen som kommunepolitikerne bruker om at mange er arbeidsledige og at vi må fordele arbeidsmulighetene. Problemet er at Kommune-Norge allerede har en sterk deltidskultur, og de trenger ikke flere ansatte i mindre stillinger slik situasjonen er nå, sier Moland.

Arbeidsplasser med mye deltidsarbeid svekker tjeneste- og arbeidsmiljøet, mener forskeren.

– Mange forskjellige ansatte er ikke gunstig for sårbare brukere, og det bidrar til dårligere tjenester, sier Moland.

Frykter at brukerne blir skadelidende

Den erfarne forskeren tror en seks timers arbeidsdag i en barnehage eller et sykehjem vil føre til dyrere drift og et dårligere tilbud til barn og eldre.

– Kostnadene kan bli ganske store. Hvis du for eksempel har 50 ansatte på et sykehjem, fordelt på sykepleiere, helsearbeidere og ufaglærte med en typisk fordeling av heltids- og deltidsansatte, kan du frigjøre fem årsverk ved at alle går ned fra 100 prosent til 80 prosent. Samtidig vil lønnskostnadene gå opp cirka 10 prosent, sier Moland og fortsetter:

– Mitt forslag er at de heller bruker 10 til 15 prosent høyere lønnskostnader på bedre grunnbemanning. Det er selvfølgelig prisverdig at kommunepolitikerne tenker på arbeidstakerne - men i de oppslagene jeg har sett, virker det nesten som at de har glemt brukerne. Kvaliteten for brukerne må også være viktig.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson har gått i bresjen for å teste en seks timers arbeidsdag i Stavanger, og mener seniorforskeren misforstår:

– Nettopp for å unngå mange små deltidsstillinger tror jeg at vi må dele på arbeidet bedre, sier Kristjánsson og legger til:

– Dersom alle de ansatte i norske kommuner jobbet seks timer dagen, ville det vært et enormt framskritt nettopp fordi det ville avskaffet småstillinger som er vanskelige å leve av og som skaper problemer for brukerne.

Fagforeningstopper hyller initiativet

Mette Nord leder Fagforbundet, som organiserer 400.000 arbeidstakere - der flesteparten jobber i offentlig sektor. Hun er klar på at fagforeningen er en pådriver for flere forsøk på sekstimersdagen, og at hun heier på Stavanger-politikerne.

– Fordelene vi håper på er at ansatte kan stå lenger i jobb, noe som er et uttalt mål i pensjonsreformen. Det er også mulig å sysselsette flere når arbeidet deles på en annen måte enn før, sier Nord.

– Høyresiden mener dette er en tonedøv prioritering i en tid hvor dobbelt så mange står utenfor arbeidslivet enn i begynnelsen av året. Er dette rett tid å prioritere et prosjekt som kommer til å bli kostbart?

– Høyresiden har alltid sagt nei til forslag for bedre arbeidsvilkår for arbeiderne, så dette er forutsigbare utspill fra den kanten. For oss er det viktig at Stavanger kommune nå får dokumentert både positive og negative sider ved gjennomføringen av en sekstimers arbeidsdag, sier Nord.

- Ifølge Finansdepartementet vil en sekstimersdag for alle bety 224 milliarder kroner mindre i skatteinntekter til staten, som må spares inn i form av enten store kutt i velferden eller skatteøkninger for vanlige folk eller begge deler. Er det forsvarlig?

– Det er klart at det vil koste penger, men det vil også kunne redusere utgiftene over det offentlige budsjettet. Det er helt klart besparelser å hente på at folk jobber lenger og at sykefraværet går ned. Økt sysselsetting vil også kunne vise igjen, i form av at færre mottar offentlig stønad og flere betaler skatt. Dette kan ha stor verdi for Norge og for arbeidstakerne.

Trond Helland er leder for Fagforbundet i Rogaland, og sier at hans organiserte er svært positive til å være prøvekaniner i Stavanger.

– I mange sammenhenger kan sekstimersdagen være et viktig bidrag til flere hele, faste stillinger. Dette må inn i tariffoppgjør ettersom tiden går, og er ikke noe en kan innføre med et vedtak over natten i norsk arbeidsliv. Jeg tenker særlig at det er aktuelt i fysisk belastende yrker med turnusordninger - som renhold, helse og barnehage.

