Senkveld-Harald dobler millionene etter TV 2-karrieren

Harald Rønnebergs moroselskap mer enn doblet omsetningen fra 2018 til 2019. Rønneberg selv er veldig fornøyd.

Rønneberg er mest kjent som en av Senkveld-duoen sammen med Thomas Numme, et program de ledet i 15 sesonger sammen frem til i fjor vår.

TV-profilen har i mange år hatt selskapet Basic Holding AS, og i fjor tok det virkelig av i omsetningen. Fjorårstallene viser at inntektene økte fra 4 millioner kroner i 2018 til hele 10,6 millioner i 2019.

Men driftskostnadene økte også kraftig, slik at driftsresultatet faktisk falt fra litt over 2 millioner kroner til 1,5 millioner. Resultatet før skatt falt fra 2,2 millioner til 1,48 millioner kroner.

Les også: Harald Rønneberg: - Jeg har alltid hatt en drøm om å utvikle og designe hytter

- Vilt fornøyd

Gjennom hans manager Espen Andresen, forteller Rønneberg til Nettavisen han er fornøyd.

- Styret er helt vilt fornøyd med daglig leder, og synes han er overraskende lite problematisk å ha med å gjøre, sier han med et smil.

- Nå som selskapet også har tatt steget inn i fritidsboligmarkedet, og de store investeringene allerede er tatt, gleder vi oss til mange morsomme år framover, legger han til.

Les også: Thomas Numme og kona kom med avsløring på «Senkveld»: Skal lage nytt program sammen

Lønn og utbytte

Rønneberg bevilget seg for fjoråret en lønn på 962.500 kroner og andre godtgjørelser på 249.000, til sammen drøye 1,2 millioner kroner. I tillegg tok han ut et ekstraordinært utbytte på 600.000 kroner, ned fra 1,29 millioner kroner for 2018.

Rønneberg hadde ved utgangen av fjoråret 925.000 kroner i banken. Han hadde plassert nesten 3,4 millioner kroner i aksjemarkedet. I tillegg eier selskapet hans virksomheter sammen med andre kjendiser i underholdningsbransjen.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under

Flere prosjekter

Harald Rønneberg er gründer og styreleder i managementselskapet Plan B AS, som han eier sammen med blant andre Truls Svendsen og Thomas Numme. Rønneberg er også deleier i eiendomsselskapet Bølgen 808 AS.

Om fremtidsutsiktene til Basic Holding skriver komikeren at på grunn av koronaviruset venter han noe lavere omsetning på kort sikt. Viruset ventes derimot ikke å gi noen langvarige konsekvenser for selskapet.