Senterparti-topper betalte ikke skatt, men dro til Italia på fellesskapets regning

Hele Senterpartiets ledelse på luksustur til Italia, men skattet ikke av fordelen.

Rundt 300.000 kroner av fellesskapets midler ble brukt på «studieturen» Senterpartiet spanderte på hele stortingsgruppen og 18 ansatte i august i fjor.

Afenposten avslører i dag hvordan 30 sentrale politikere, ledere og ansatte i Senterpartiet under møteferien på Stortinget i fjor dro på studietur til vingården Villa Vigna ved landsbyen Morrona i Toscana.

STUDIETUR TIL TOSCANA: Partileder Trygve Slagsvold Vedum var også med på studieturen til Toscana under møteferien på Stortinget i fjor. Foto: Senterpartiet

Noen av dem la på litt ekstra ferie fra først av, bodde gratis i luksusvillaen, men betalte ikke fem øre i skatt for fordelen.

Hvis deltakerne ikke har betalt fordelsskatt, så er det skattesnyteri.

- Parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad og fem andre stortingsrepresentanter ferierte i tre døgn på felleskapets regning. Det skulle de ha betalt skatt for, skriver avisen.

- Dersom vi skulle beskattet hjemreisen og de tre dagene enkelte av deltagere ankom studieturen for tidlig, beklager vi selvsagt i denne feilen og vil rydde opp i dette i etterkant, så sant det er mulig, skriver parlamentarisk leder Marit Arnstad og sekretariatsleder Ane Kismul til Aftenposten.

De seks som tok en gratis ferie i forkant av studiereisen var ifølge Aftenposten Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobdsen, Liv Signe Navarsete og en nå avdød representant.

Villa Vigna markedsføres av Primatoscana.no, og beskrives som en stor villa med air condition og basseng, med gangavstand til restaurant og at «ferske bakevarer selges på døren hver morgen».

Villa Vigna ligger på eiendommen til en av de viktigste vinprodusentene i Pisa, og det arrangeres gratis vinsmaking for gjestene, ifølge nettsidene.

Aftenposten har fått ut bilag for leie av tre villaer, felles avskjedsmiddag, skyss og guide for totalt 207.000 kroner. Kostnadene til fly og mat og drikke under studieoppholdet har avisen ikke fått «ettersom regnskapsføreren er på ferie».

Senterpartiets stortingspolitiker Sandra Borch var med på ferden, og hun var blant dem som slang på tre dagers ferie i forkant av «studieturen». Her er en deling fra hennes Instagram-konto:

Norwegian flyr tur/retur Oslo-Pisa, og der koster flybillettene fra 2.000 til 6.000 kroner, avhengig av dag og klasse. Gruppereiser koster normalt litt mer enn individuelle reiser, så det er trolig et rimelig anslag at de øvrige kostnadene ligger på minst 100.000 kroner til.

Dermed blir totalregningen godt over 300.000 kroner for to og en halv dag med studier og arbeid, og fire og en halv dag med egentid, ifølge programmet som Aftenposten har fått tilgang til.

Hvem tok regningen?

Svaret er Senterpartiets stortingsgruppe.

Og hvem tar regningen for Senterpartiets stortingsgruppe?

Du og jeg, og alle andre skattebetalere. Stortinget bevilger nemlig penger til sine egne stortingsgrupper. I tillegg fikk Senterpartiet 18,5 millioner kroner i statsstøtte.

Studieturen på skattebetalernes regning ser ut til å være en blanding av arbeid og fornøyelse, med en klar overvekt av fornøyelse. I tillegg valgte altså parlamentarisk leder Marit Arnstad og flere andre å forlenge fornøyelsen med en ren ferie.

Skatteetatens Skatte-ABC sier at fordeler i form av velferdstiltak «er som utgangspunkt skattepliktig inntekt for den ansatte» og skulle vært oppgitt og betalt skatt for i ligningsåret 2018.

Unntaket er såkalte rimelige velferdstiltak, men der er kravet entydig, og sier helt klart at dette gjelder «opphold med inntil to overnattinger». Det spiller heller ingen rolle om turen ble billigere for arbeidsgiver ved at oppholdet ble forlenget - det er fordelen for den ansatte som skal beskattes.

For å trekke sammen trådene:

Senterparti-toppene bruker møteferien på Stortinget på en ukes luksustur til Italia på skattebetalernes regning for over 300.000 kroner. Etter det som er opplyst er ikke den private fordelen innberettet eller betalt skatt for.

Partiet som mer enn andre betoner verdien av norsk landbruk, kortreist mat og distrikts-Norge velger seg altså Toscana, med Chianti-viner, pecorino-oster, lokale skinker og pølser.

Innimellom solbading ved bassenget har Senterparti-toppene møter med den lokale ledelsen for Femstjernersbevegelsen. Dette er det samme partiet som bygde karrieren til dagens italienske statsminister Guiseppe Conte, og som gir flertall for den høyreorienterte og innvandringkritiske regjeringskoalisjonen med Lega og partileder Matteo Salvini.

At Senterpartiet nå tar initiativ til å rydde opp skattemessig, er en selvfølge. Stortinget har akkurat strammet inn på bagatellmessige fordeler for andre skattytere, og det er et rimelig krav at landets ledende folkevalgte følger norske lover og regler.

Og så er det litt interessant at også Senterpartiet velger seg Toscana og italiensk mat fremfor et opphold i distrikts-Norge med servering fra det statssubsidierte norske landbruket.

