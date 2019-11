Senterpartiet bryter magisk grense på Slagsvold Vedums vei til statsminister

For først gang får Senterpartiet 20 prosent og Trygve Slagsvold Vedum puster i nakken på Jonas Gahr Støre.

Den ferske partimålingen Sentio har laget for Nettavisen og Amedia bekrefter trenden vi har sett lenge:

Den grønne ballongen fortsetter til værs, mens Arbeiderpartiet står i stampe.

Og på borgelig side er det stort sett triste galluptall over hele linjen.

Konklusjonen er ganske klar: Slik velgerstrømningene går nå, blir det stadig mer sannsynlig at Trygve Slagsvold Vedum kan bli landets neste statsminister.

De siste tallene viser at Senterpartiet har 20 prosent, mens Arbeiderpartiet bare har 22,6 prosent. Men hvis vi ser på signifikansen - altså hvor sikre vi kan være på dette anslaget - så fremkommer et dramatisk bilde: Arbeiderpartiet kan ha så lite som 19,6 prosent, og Senterpartiet så mye som 22,9 prosent.

Det er altså så jevnt at man ikke innenfor vanlig feilmargin kan slå fast hvem som er størst av Arbeiderpartiet og Senterpartiet på denne målingen.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre står i stampe. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

(Så skal det legges til at meningsmålerne heller ikke kan slå fast at ikke Arbeiderpartiet er 8,6 prosent større - også det er innenfor samme feilmargin når man har slike surveyundersøkelser med utvalg på 1000 personer).

Denne pussige situasjonen er ikke noe annet enn at enkeltmålinger ofte fortolkes langt ut over sin egen statistiske utsagnskraft. Faktisk er ingen av partiendringene i denne enkeltmålingen statistisk signifikant. Det betyr at endringene er relativt små.

Men, det bekrefter uansett hvilken opptur Senterpartiet er inne i og at de ikke har fått noen rekyl etter det gode valget.

Mandatberegningen viser at Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen får 83 mandater på Stortinget - to for lite for rent flertall. Trygve Slagsvold Vedum har i flere intervjuer uttalt seg negativt om et nytt samarbeid mot SV, så det mest nærliggende er en Ap/sentrum-regjering.

Arbeiderpartiet: 43

Fremskrittspartiet: 17

Høyre: 38

Kristelig Folkeparti: 1

Rødt: 2

Senterpartiet: 40

Sosialistisk Venstreparti: 14

Venstre: 2

Miljøpartiet De Grønne:12

Hvis Arbeiderpartiet kommer seg på fote og blir det klart største partiet ved valget om snaut to år, er det vanskelig å komme utenom Jonas Gahr Støre som statsminister. Men akkurat nå er Arbeiderpartiet som en stor hval som blir småspist av spekkhuggere.

Senterpartiet maler på med kritikk mot sentralisering og reformer og får Arbeiderpartiet til å vakle mellom ansvarlighet og styring på den ene siden, og populisme på den andre.

Akkurat nå er det vanskelig å utelukke at Senterpartiet kan bli landets største parti. Da kan Trygve Slagsvold Vedum meget vel seile opp som statsminister. Det er en gammel sannhet i norsk politikk aldri å undervurdere Senterpartiets evne til å gjøre politiske hestehandler og oppnå politisk makt.

Fra venstresiden kjører Rødt og SV hardt, og Miljøpartiet De Grønne har klart å skape alliansepartnere innenfor Arbeiderpartiet. Problemet til Jonas Gahr Støre er at Arbeiderpartiets egen politikk fremstår utydelig, mens de potensielle kritikerne og alliansepartnerne er på hver sine planeter politisk.

Venstre, med leder Trine Schei Grande i spissen, er under sperregrensen i Nettavisens nye måling. Her sammen med og olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Også Frp gjør det svakt på målingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

På borgerlig side er det like mistrøstig. Luften har gått ut av flertallsregjeringen og Erna Solberg har ikke maktet å skape ny entusiasme for prosjektet. Venstre og KrF er under sperregrensen, Høyre og Fremskrittspartiet gjør det svakt på gallupene. Og i denne siste målingen har de fire partiene bare 58 mandater - langt under et nødvendig flertall.

For Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er det en glimrende posisjon å være i. Han kan kritisere alt og alle, uten at mange tar til motmæle mot en politikk som er dyr og som vil pøse milliarder av kroner på å snu en global trend der folk flytter til byer.

En fotballtrener sa en gang til meg at det gjelder å få noen tallerkener til å falle i gulvet på motstanderens kjøkken også - underforstått at ofte er angrep det beste forsvar. Det har vært Senterpartiets oppskrift i et politisk landskap med flere apatiske motstandere.

