Senterpartiet krever kutt i elavgiften

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser med uro på de høye strømprisene i vinter.

– Norge er kaldt, og det er mørkt. Derfor er det viktig at vi har lavere strømpriser i Norge enn i resten av Europa, sier Vedum til NTB.

Han mener det nå må tas politisk grep etter mandagens sjokk der mange nordmenn opplevde en femdobling i strømprisene. Kaldt vær og høyt forbruk gjør at ekspertene tror prisene vil holde seg høye i ukevis framover.

Vedums svar er at elavgiften må ned. Han viser til at avgiften lå på 11,61 øre per kilowattime da Høyre-leder Erna Solberg overtok som statsminister i 2013. I 2021 ligger avgiften på 16,69 øre.

Sp-lederen bruker også anledningen til gjenta sin motstand mot norsk tilslutning til EUs «ren energi»-pakke og energibyrået Acer, og han ber regjeringen skrinlegge den foreslåtte utenlandskabelen NorthConnect én gang for alle.

– Vi må si nei til mer maktoverføring og ta tilbake den makten vi har gitt, slik at vi har kontroll over hvordan vi bruker utenlandskablene, sier Vedum.

Norge har den siste tida vært nødt til å importere strøm fra utlandet.

