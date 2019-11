Senterpartiets bilbløff

Senterpartiet har foreslått kraftig økning i mange bilrelaterte avgifter. Slik blir man ikke bilistenes parti.

Av Siv Jensen, finansminister og leder av Fremskrittspartiet

Trygve Slagsvold Vedum sier Frp øker bilavgiftene. Han kunne ikke tatt mer feil.

Staten tar nå inn 20 milliarder kroner mindre i bilavgifter, samtidig som veisatsingen er økt med utrolige 80 prosent.

Mer for pengene

Bilistene betaler mindre inn i avgifter enn de får tilbake i form av vei. Situasjonen var stikk motsatt da Vedum var med å styre landet. Da var bilistene melkeku for staten. Det er ingen grunn for norske bilister å savne Senterpartiet i regjering, som økte bilavgiftene sist gang de hadde makt.

De siste seks årene har Sp også foreslått økte drivstoffavgifter. De har foreslått økt årsavgift med et beløp som overstiger det de nå sier de vil bruke for å redusere drivstoffavgiften. Det hjelper ikke med noen øre billigere bensin hvis du får en økt regning i postkassen.

Sammen med Ap, SV og MDG foreslo Senterpartiet i 2016 at man skulle slå fast at bensin og diesel skulle bli dyrere hvert eneste år.

«Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes, og fortsatt belønne null- og lavutslippsløsninger.»

Heldigvis fikk ikke Vedum flertall for Senterpartiets forslag.

Gjør det motsatte av hva han sier

Senterpartiet har også foreslått å gjøre nye biler dyrere. Den populære og miljøvennlige ladbare hybridbilen VW Passat GTE ville blitt 35.000 kroner dyrere med Senterpartiet.

I 2015 foreslo mindretallsregjeringen med Høyre og Frp å kutte bompengenivået i over 40 veiprosjekt. Da stemte Senterpartiet imot. De var en direkte årsak til at bomkuttet ikke ble noe av.

De stanset bomkuttet - og klager i etterkant.

Vedum sier han er for lavere bilavgifter, men har vist at han ved enhver mulig anledning gjør noe annet i praksis. Dersom Vedum vil at Senterpartiet skal bli partiet for bilister, kan han garantere at en sosialistisk regjering med Senterpartiet ikke skal øke bilavgiftene?

Vedums venstre-venner

Det er på venstresiden Vedum finner sine venner. Hva er det partiene på venstresiden har til felles?

Jo, de er alle helt konsekvente tilhengere av høyere skatter og avgifter.

Alle forstår at et SV eller MDG-samarbeid vil bety enda mer avgifter - og et mareritt for norske bilister og deres lommebøker.

MDG vil øke drivstoffavgiften med fem kroner over natten.

Også Arbeiderpartiet foreslo denne uken å øke bilavgiftene for både bensin-, diesel- og elbiler. Vedum vil med andre ord få det vanskelig på venstresiden, og sammen med sine rødgrønne venner er ikke Senterpartiet noe alternativ for bilistene.

Bra for bilistene

Takket være Frp er bilavgiftene lavere enn noensinne. Gjennomsnittlig årlige bilavgifter er redusert med 3000 kroner per kjøretøy. En ny bil har i snitt fått 55.000 kroner lavere avgift, årsavgiften er redusert og omregistreringsavgiften er omtrent halvert.

Da er det beste for bilistene at Frp, som har redusert bilavgiftene og som vil fortsette å redusere bilavgiftene, har en hånd på rattet videre.