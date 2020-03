Sentralbanken i USA varsler omfattende krisetiltak

Nye enorme krisetiltak for å redde amerikansk økonomi.

NEW YORK (Nettavisen): Den amerikanske sentralbanken varsler flere tiltak for å støtte det amerikanske markedet.

Sentralbanken varsler blant annet at de vil kjøpe diverse rentebærende papirer for å holde likviditeten i gang og sørge for at rentemarkedene er åpne, melder CNBC. De varsler også omfattende lånetiltak.

Signalene fra sentralbanken blir godt mottatt på Wall Street og gjør at Dow Futures går fra kraftig minus til markant oppgang.

Dow Futures lå på minus fem prosent før nyheten, men er nå 720 poeng opp, nærmere 3,8 prosent. Dermed ligger det nå an til oppgang på Wall Street mandag, fremfor kraftig nedgang.

Oslo Børs er fortsatt ned, men nedgangen er mindre enn på morgenen.

Demokratene blokkerer redningspakke

Senatet planlegger ny avstemning mandag etter at Demokratene blokkerte en redningspakke på opptil 2.000 milliarder dollar for å bøte på koronaviruskrisen.

Etter diskusjoner i Senatet søndag endte avstemningen med 47 mot 47 stemmer. Forslaget trengte minst 60 stemmer for å gå gjennom.

Fem republikanske senatorer avla ikke stemme fordi de har satt seg selv i karantene. Blant dem er senator Rand Paul, som søndag sa at han har testet positivt for covid-19.

Senator Rand Paul har testet positivt for covid-19. Foto: Pablo Martinez Monsivais (AP)

Nå fortsetter diskusjonene mellom Demokratene, Republikanerne og Donald Trumps administrasjon i Det hvite hus.

– Jeg tror vi skal få det til. For meg er det ikke spesielt komplisert. Vi må hjelpe arbeiderne. Vi må redde bedriftene, sa president Donald Trump i Det hvite hus søndag.

Både Trump og finansminister Steven Mnuchin ga uttrykk for optimisme.

– Vi er svært nær en løsning, sa Mnuchin like før midnatt, og la til at forhandlingene skulle pågå gjennom natten.

Senatet trer sammen igjen klokken 12 mandag (klokken 17 norsk tid). Målet er da å få gjennomført en ny avstemning, fortalte Senatets leder Mitch McConnell søndag kveld.

Demokratene sa nei

Redningspakken på nærmere 2.000 milliarder dollar har til hensikt å hjelpe både amerikanske familier og redde tusener av bedrifter som sliter som følge av koronaviruskrisen.

Demokratene fikk under diskusjonene støtte til å sikre fire måneders utvidet arbeidsledighetstrygd, i stedet for tre måneder som lå inne i det opprinnelige forslaget, ifølge en person med kjennskap til søndagens samtaler som gikk bak lukkede dører.

Demokratene fikk også støtte til å utvide arbeidsløshetstrygden til å omfatte selvstendig næringsdrivende og folk som påtar seg midlertidige jobboppdrag.

Refs fra McConnell

Men under avstemningen avviste demokratene pakken. Den er ikke tilstrekkelig til å komme det hardt rammede næringslivet til unnsetning. Den gir ikke nok beskyttelse til millioner av amerikanske arbeidere og den er heller ikke tilstrekkelig for å sikre nødvendig utstyr til helsevesenet, mente demokratene.

McConnell langet ut mot opposisjonen og advarte om økonomisk ruin i tiden som kommer dersom ikke Kongressen klarer å handle korrekt.

– Oppfatningen om at vi har tid til å drive med politisk spill her med den amerikanske økonomien og det amerikanske folket er fullstendig absurd. Vi må sende et signal til folk om at vi står klar til å få dette gjennomført, sa McConnell.

Optimisme

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, møtte Mnuchin flere ganger søndag kveld. Det er fremgang å melde, mener Schumer.

– Sannsynligheten for at vi får i stand en avtale er god. Vi kjemper for en bedre redningspakke, sa Schumer ved midnatt.

– Jeg tror at demokratene ønsker å få dette i mål og jeg tror at også republikanerne gjør det, sa Trump søndag kveld.