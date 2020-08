Sentralbanksjef Øystein Olsen i krisemøte med finansministeren

Sentralbanksjefen møter Jan Tore Sanner etter finanskomiteens innstilling i Tangen-saken.

Følg pressekonferansen direkte klokken 17.30 i vinduet øverst.

- Det er først og fremst hovedstyret i Norges Bank som må finne en løsning. Det er en alvorlig sak som påvirker tilliten og omdømmet til Norges Bank, sa finansminister Sanner innledningsvis på pressekonferansen fredag ettermiddag.

Han nevnte videre at lovavdelingen i finansdepartementet skal se på saken videre.

Tidligere på ettermiddagen sa leder i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), følgende:

Les også: Stortinget konstaterer brudd på regler - stiller krav til ny oljefondssjef

- Det som har vært viktig for oss, er at vi gjennom dette nå ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha, i henhold til de lover og regler som gjelder, og at det ikke er vi som dikterer den endelige løsningen som det nå skal jobbes med, sier Kapur om innstillingen fra Stortinget.

- Vår saksbehandling stopper her, var svaret til Kapur.