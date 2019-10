Sentralbanksjefen er motstander av styrt oljeavvikling: - Kan føre til alvorlige kostnader

Øystein Olsen hevet ikke renten. I stedet var han i Stavanger og advarte mot en forhastet utfasing av olje- og gassnæringen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Ingen ble overrasket over at sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank ikke hevet renten torsdag, all den tid han ikke engang innkalte til pressekonferanse. Men mange ble overrasket over at Olsen i sin tradisjonsrike årstale i februar brukte mye tid på klimapolitikk og å advare mot stopp i norsk oljeproduksjon.

I etterkant haglet kritikken fra miljøbevegelsen, og WWF skrev blant annet at sentralbanksjefen gjorde norsk økonomi en bjørnetjeneste ved å holde fast ved Norges oljeavhengighet. På økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger gjentok Olsen budskapet fra tidligere i år.

- I årstalen la jeg hodet på blokka og berørte Norges oljeproduksjon, og at denne bør avvikles først når den ikke er lønnsom lengre. Det å ha en styrt avvikling av oljesektoren er en politisk beslutning, men det er en kostnad som kan være alvorlig, sa Olsen i samtale med Dagens Næringslivs politiske redaktør Kjetil Alstadheim torsdag.

Mener norsk økonomi er mindre oljeavhengige enn tidligere

I samtalen understreket Olsen at klimakrisen og klimarisikoen for Norge og norsk oljeproduksjon er blant de mest alvorlige utfordringene vi står overfor. Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney har tidligere antydet at oljeprodusenter, både land og selskaper, som har tjent penger på å utvinne fossil energi står i fare for å bli holdt ansvarlig for skadene fra klimakrisen.

Sentralbanksjef Olsen er klar på at oljen er en begrenset ressurs, men at en politisk styrt avvikling kan være et alvorlig feilgrep.

- Økonomien vår må ha flere bein å stå på, og forhåpentligvis vil en utfasing av oljenæringen skje gradvis. Oljen kan og bør være pilaren som gjør det mulig for oss å omstille oss, sa Olsen fra scenen.

Utvinnere av fossil energi kan i framtiden bli holdt økonomisk ansvarlig for klimaskader, fremholder den britiske sentralbanksjefen Mark Carney i sin analyse av klima og finansiell risiko. Foto: Chris J Ratcliffe (AP)

En grønn omstilling har allerede begynt, mener Olsen - og sier norsk økonomi ikke er like oljeavhengig som den var for 15 år siden.

- Vi har allerede transformert halvparten av ressursene våre til en formue som vi får en rimelig stabil kontantstrøm fra. I 1990-årene og på 2000-tallet var vi mer oljeavhengige fordi mange av disse ressursene ikke var utvunnet. Omstillingen har allerede begynt, sa Olsen.

Møtte motbør

På samme måte som britiske Carney, mener Olsen at det er politikerne - og ikke finansforvaltningen - som må drive overgangen til et lavutslippssamfunn. I årstalen sa Olsen at finanssektoren måtte tilpasse seg klimarisiko, men at bransjen ikke hadde effektive virkemidler for å løse klimaproblemet.

Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, var blant dem som lyttet til sentralbanksjefen på Kåkånomics. I en paneldebatt om klima og norsk oljeutvinning like etterpå, sa Barth Eide at han er uenig med sentralbanksjefen.

- Jeg er uenig i at næringsliv og investorer ikke kan spille en viktig rolle i å løse klimakrisen. Vi merker en helt annen interesse for klima blant bedriftsledere, investorer og banker enn tidligere når det gjelder politiske reguleringer. Grønne stemmer dukker opp overalt, også på høyresiden, og både det politiske landskapet og teknologien er i ferd med å endre seg dramatisk. Mange selskaper tenker annerledes om sine investeringsporteføljer, og det kan være en motor for forandring, sa Barth Eide fra scenen.

- Tiden da Norge diskuterte klima og olje som om de to ikke henger sammen, er over. Norske diplomater sier at andre land begynner å rynke på nesen over Norges manglende bidrag til å kutte i fossile brensler. At olje produseres i Norge for å redde klima er ikke sant, sa Espen Barth Eide (Ap) fra scenen i Stavanger torsdag. Her fra en tidligere anledning på Stortinget i Oslo. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Også økonomiprofessor Karine Nyborg fra Universitetet i Oslo, som argumenterte for at Norge bør ta initiativ til å få andre oljeproduserende land med på å kutte i produksjonen, sendte avgårde et stikk i retning sentralbanksjefen.

- I Norge har diskusjoner om klimakrisen og norsk oljeproduksjon tradisjonelt vært skilt fra hverandre. Jeg tolker sentralbanksjefens ord som at dette er noe han håper at vi vil fortsette med, sa Nyborg fra scenen.

