Ser rødt av Jonas Gahr Støres LO-forslag: - Gavepakke til pampene med millionlønn

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) tror folk er i tvil om LO jobber for medlemmene sine eller for Arbeiderpartiet.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Arbeiderpartiet å doble fagforeningsfradraget fra 3.850 kroner til 7.770 kroner. Det betyr at hvis forslaget går gjennom, så vil LOs 930.000 medlemmer få inntil 7,2 milliarder kroner i inntektsfradrag på selvangivelsen.

- En gavepakke til pampene

Det vil i så fall føre til at LO-medlemmene sparer 1,6 milliarder i skatt, siden de slipper unna den vanlige skattesatsen på 22 prosent for alminnelig inntekt for pengene de betaler i kontingent. Disse tallene får stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til å reagere.

- Det er under enhver kritikk at Ap foreslår å nærmest doble inntektsfradraget til LO-medlemmer på kontingenten. De siste fire valgene har Ap mottatt 80 millioner kroner i støtte fra LO, nå får LO tilbake, tidoblet. Det koster 800 millioner å gi de fradragene de mottar i dag. Dette ser ut som en enkel skattelette til LO sine medlemmer, men realiteten er at dette blir mer en gavepakke til pampene med millionlønn i toppen av LO, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Et korporativt samarbeid

Frp-politikeren utdyper videre hvorfor han mener at båndet mellom Ap og LO er uheldig.

- Nå kan LO/fagbevegelsen tilby sine medlemmer skattelette, om de fortsetter å være medlemmer. Det er heller ikke å stikke under en stol at LO har en representant i styret til Ap. Hadde noen i næringslivet fått samme behandling som LO får, ville man ropt om korrupsjon og uakseptable bånd. Båndet mellom Ap og LO er et korporativt samarbeid som ikke er sunt for demokratiet, hevder Hoksrud.

Stortingsrepresentanten mener at organisasjonen heller bør tilstrebe politisk uavhengighet.

- Skal man forsvare slike forslag, kan altså ikke LO sponse politiske parti, men må heller sikre seg politisk uavhengighet. Da kan man bevise ovenfor sine medlemmer at man først og fremst jobber for de, ikke for Ap, legger Hoksrud til.

Forsvarer forslaget

Kjell Werner, som er ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), forsvarer derimot Ap-forslaget og har i et Dagsavisen-innlegg kommet med kritikk mot Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum.

FÅR KRITIKK: Kjell Werner, ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå, mener at Stavrum bommer når han beskylder Arbeiderpartiet for å gi skattelettelse til LO. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

På tirsdag skrev Stavrum kommentaren «Arbeiderpartiet foreslår 1,6 milliarder i spart skatt til partiets egne sponsorer» som kan leses i sin helhet her:

- Stavrum er uredelig når han utelukkende skyter på LO. Fagforeningsfradraget omfatter jo hele det organiserte arbeidslivet, også de mange fagorganiserte som sorterer under YS, Unio og Akademikerne, er noe av det Werner skriver i innlegget sitt.

ANB-redaktøren påpeker at fagforeningsfradraget på 3.850 kroner har stått stille siden 2013, men i takt med lønnsøkningene har verdien av fradraget blitt svekket.

Werner hevder at doblingen av fagforeningsfradraget er viktig, fordi det er bevist gjennom historien at «et organisert arbeidsliv fører til økt produktivitet og en god fordeling av verdiskapningen», spesielt i disse tider hvor han er bekymret over at færre og færre velger å være fagorganiserte.