Sett opp et budsjett, følg med på kontoen og klipp kredittkortet i to

Jo bedre plan du har, jo mer får du ut av studietida - også økonomisk.

Dessverre er det ikke bare studiene som får fokus i studietida. En undersøkelse vi

nettopp har kjørt viser at mange bekymrer seg i stor grad også for økonomi.

40 prosent bekymrer seg for at pengene ikke strekker til i studietida. 20 prosent opplever å få inkassokrav, og 16 prosent bruker kredittkortet ofte for å få endene til å møtes.

Til dere som nettopp har startet opp studiene : Sett dere opp prioriteringer på hva dere ønsker å få med dere. De færreste kan få med seg alt.

Budsjett, bevissthet og klipp kortet

Sett opp et budsjett og ha et bevisst forhold til hva som kommer inn på kontoen din, og hva du har av utgifter og andre behov og ønsker. Med en god oversikt og struktur også på økonomien din trenger du kanskje ikke jobbe så mye ved siden av likevel, og studiene kan få mer oppmerksomhet.

Gjør deg selv en tjeneste; klipp kredittkortet i to. Du gjør deg selv en stor bjørnetjeneste ved å bruke det.

Mange med deltidsjobb

Jeg ser jo også at det er vanskelig å leve av det beløpet som mottas i lån og stipend. 70 prosent av alle studenter har en deltidsjobb ved siden av.

Men jeg leser og hører mange som heller ønsker at grensen for studielån økes. Norsk studentorganisasjon har satt opp et budsjett som viser at norske studenter går med ca kr 5000 i minus hver måned . Det betyr et underskudd på 55.000 kroner i løpet av ett år. Er du en av masterstudentene som studerer i fem år vil du ha et lån som er 275.000 høyere enn du vil ha med dagens satser.

Konsekvenser for voksenlivet

Det er viktig å tenke over konsekvensene som et stort studielån kan gi som start på voksenlivet.

Når dere skal ut i jobb og over i etableringsfasen. Når dere skal kjøpe bolig og kanskje starte familie. I dag vil du om du kun har basisstøtte fra Lånekassen , og du gjennomfører alle fag og studiegraden din, gå ut med 330.000 kroner i studielån.

Ville du tatt til deg 275.000 kroner i tillegg?

Det skal jo på et tidspunkt betales tilbake. I tillegg må du kanskje starte å spare til egenkapital til bolig ved siden av å nedbetale studielån og betale husleie. Og i tillegg nedbetale kredittkort om du er en av dem som har brukt det flittig underveis i studietida.

Studielån teller med i totalen

Når du søker lån i banken så vurderes studielån som lån. Myndigheten har gitt en ramme på fem ganger inntekten din som du kan få i lån, dersom du da har klart å spare 15 prosent av boligens verdi som egenkapital i tillegg til kostnadene ved kjøp.

La oss si du får en jobb med startlønn på 500.000 kroner. Du har klart å spare egenkapital og lurer på hva du kan få i lån. I utgangspunktet kunne du fått 2,5 millioner. Myndighetenes maksgrense på 5 ganger inntekten. Men så må du trekke fra studielånet og eventuelle kredittkort, kjøpskreditter, forbrukslån og billån.

Da blir regnestykket slik forutsatt at du kun har studielån:

Maks lånebeløp kr 2.500.000

Studielån kr 330.000

Mulig lån kr2.170. 000

Dersom du får gjennom økt studielån vil regnestykket se slik ut

Maks Lånebeløp kr 2.500.000

Studielån kr 605.000

Mulig lån kr 1.875.000

Jeg forstår at det føles tøft å måtte jobbe ved siden av studier, og at det tar oppmerksomheten bort fra selve lesingen. Kanskje må du bruke et år ekstra.

Likevel, rent økonomisk, så vil du komme ut med mindre lån, du vil lære deg struktur og du vil få verdifull arbeidserfaring til den dagen du skal søke deg jobb. Du viser at du ikke er redd for å brette opp erma og gjøre det som må til.

Drømmejobb som student

Jeg husker godt studietida, selv om det begynner å bli noen år siden. Det var ikke akkurat fri flyt av penger. Jeg kjente heller få som ikke trengte å jobbe ved siden av studiene. Likevel var den en veldig fin tid.

Det gikk i skole, jobbing, lesing, trening og festivitas. Stort sett spiste og vorset vi hjemme. Matpakke og vannflaske hadde vi i sekken. Middagene var enkle og laget sammen med de jeg delte leilighet med. Vi gjorde mange prioriteringer uten at vi følte det gikk på bekostning av noe, og vi fikk tross alt med oss mye gøy.

Jeg søkte jobb hos snowboardmerket Burton. Jeg digga å kjøre brett, og fikk gjøre det samtidig som jeg jobbet. En drøm for en «fattig» student.

Jeg tok de mulighetene jeg fikk som å jobbe på festivaler, afterskisteder og utesteder. Studietiden var den tida jeg opplevde mest uten å bruke penger eller føle jeg ikke kunne være med på noe fordi jeg ikke hadde dem.

Det er jo lov å håpe at myndighetene kan se på en løsning om mer i studiestøtte i form av stipend.

Men vær litt forsiktig med å ønske at gapet skal dekkes med lån.

Husk at det må betales tilbake. Det blir mye penger du skal ut med hver måned i mange år fremover - i tillegg vil det kanskje begrense mulighetene dine for å få lån til å kjøpe boligen du drømmer om.

Ønsker dere alle lykke til med studier - og nyt studietiden!