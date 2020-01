Setter norsk sprit-rekord i utlandet

Norsk gin viser råsterke takter i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Etter ett år på markedet, har norsk gin og sprit fra Det norske brenneri i Grimstad nå distribusjon i 25 stater i USA.

- Vi setter nok norsk gin-rekord i USA, sier Odd Johan Nelvik (64), medeier og daglig leder i Det norske brenneri til Nettavisen.

På USA-turne

Nettavisen treffer Nelvik på cocktail-baren Dutch Kills i Queens, New York, noen minutter fra Manhattan. Her er Nelvik på siste del av sin USA-turne for å promotere Harahorn Gin og Høvding Aquavit for nye amerikanske struper. Før han kom til New York har han vært i Los Angeles og vist frem produktene på flere barer og restauranter.

Odd Johan Nelvik er daglig leder hos Det norske bryggeri i Grimstad. Her er han på cocktail-baren Dutch Kills i Queens, New York. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Øverst i saken kan du se en video av hvordan selskapet promoterer sin sprit ute i verden.

Nelvik sier han er svært fornøyd med responsen han ha fått på de to produktene under USA-turneen.

- Nå har vi faktisk distribusjon i 25 stater i USA, noe som i seg selv er meget bra. Og selv om volumene ikke er store i et amerikansk sammenheng, betyr det mye for oss å sende containere av gårde med to av våre produkter. Det utgjør omtrent 25 000 flasker med 75 centiliter for 2019. For 2020 er det planlagt fire containere, opplyser Nelvik til Nettavisen.

- Så her snakker vi rekord?

- Vi setter nok ikke sprit-rekord, men vi setter nok norsk gin-rekord i USA. Harahorn, som i over et år har vært den mest solgte premium gin-en i Norge, foran Hendricks, Monkey 47 og Bareksten Gin, har fått en god start i USA. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og vi trenger tid for å etablere oss i et enormt marked, sier Nelvik, som i mai 2008 sa opp som redaktør i ukebladet Se og Hør.

Senest denne uken fikk selskapet beskjed om at de er kommet inn i en av de største kjedene i California, Beverage and More (Bevmo), som har 140 butikker.

- Så mulighetene er der. Norsk håndverksbrennevin har faktisk en høy standing i brennevinskretser, selv i USA, sier Nelvik.

Økning på 32 prosent i 2019

Sammen med Stig Bareksten etablerte Nelvik i 2011 Det norske brenneri, og i 2014 kjøpte de også opp brenneriet til Ole Puntervold i Grimstad i 2014.

- Jeg har faktisk ikke savnet dette etter at jeg gikk ut døren i Se og Hør i mai 2008. – etter 30 år. Journalistikk kan føre til hva som helst, bare man slutter i tide. Og selvsagt er det ekstra spennende å starte sin egen bedrift, i en bransje som er i klar vekst, sier Nelvik.

Det norske brenneri omsatte i 2017 for 38,5 millioner, mens de i 2018 økte til 45,2 millioner. Driftsresultatet ble på henholdsvis 7,1 og 7,6 millioner kroner.

Når det gjelder volum/ produksjon i liter 2019 i forhold til 2018, så opplever selskapet en økning på hele 32 prosent.

- Tallene for 2019 er ennå ikke klare, men vi ser ut til å lande på en pen omsetningsøkning – rundt 51 millioner og et overskudd før skatt på ca sju millioner eller deromkring, opplyser Nelvik.

- Vi er fornøyd med fjoråret, der vi har investert mye i eksport, økt satsing på whisky, fatkjøp og teknisk utstyr på Brenneriet i Grimstad. Når det gjelder 2020 er det på en måte samme resepten, men med noen nylanseringer. Og vi forventer en økning i salget på Harahorn gin, der eksporten står for ca 70 prosent av vårt totalvolum, sier Nelvik.

Dette er produktene Det norske brenneri nå jobber med å markedsføre i USA, Harahorn gin og Høvding akevitt. Foto: Det norske brenneri

Nelvik forteller at deres importør begynte å jobbe med Harahorn Gin og Høvding Aquavit for ca et år siden, og de ble forberedt på at det ville ta tid å få på plass en distribusjon.

- Vi har vært klare på at satsingen vår i USA ikke skulle gå utover vårt kjernemarked som jo er Norge og nærliggende markeder. Vi er et lite brenneri, med begrensede ressurser. Vi har ikke et stort internasjonal selskap i ryggen som kan rulle ut kampanjer «world wide» for å skape oppmerksomhet rundt produktene våre. Vi er derfor nødt til å jobbe oss opp sakte men sikkert i samarbeid med våre etablerte distributører, sier Nelvik.

- New York og California er utrolig spennende

Han legger til at markedet i USA er utfordrende:

- USA er jo et sammensatt land og markedet der er veldig variert. Noen stater selger ikke alkohol, noen har monopol og andre – som New York og California er markedene åpne og utrolig spennende. I tillegg er Florida og New Jersey to spennende stater. Det er vel også i disse fire statene vi vil fokusere på i begynnelsen sammen med våre distributører, sier Nelvik.

Han sier de nå har forhåpninger til at Høvding Aquavit nå skal slå an i USA.

- Mange i bransjen spår at akevitt eller aquavit vil bli det neste nye og spennende innenfor brennevin i USA. Ikke minst øker interessen på grunn av fremveksten av håndverksbrennerier i USA. Et titall av dem produserer nå amerikansk akevitt, sier Nelvik.

Odd Johan Nelvik er daglig leder hos Det norske bryggeri i Grimstad. Her er han på cocktail-baren Dutch Kills i Queens, New York. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Nelvik sier at målet med denne turen til USA er å skape oppmerksomhet rundt produktene.

- Veksten fremover for vår eksport er avhengig av hva vi sammen med våre distributører klarer å skape av oppmerksomhet. Vi hadde et mål for 2019, med to containere. For 2020 er planen fire containere, og for 2021 er planen seks containere. Under vår reise til Los Angeles og New York, fikk vi et svært godt inntrykk av våre importører/distributører. De jobber dedikerte med håndverksbrennevin. Tilbakemeldingene på våre produkter fra Norge var også svært god.

60 prosent er eksport

Ifølge Nelvik er i dag 60% av det totale Harahorn-salget eksport.

- Og vi håper selvfølgelig på at veksten vi har i USA skal bidra til å øke denne ytterligere. For vår del er det viktig å kunne bygge opp en bred distribusjon utenfor Norge for at vi ikke skal være så sårbare om et marked skulle svikte av ulike årsaker. Samtidig er dette også krevende med tanke på at vi er så små og at dette krever en del av de menneskelige ressursene vi disponerer, sier han.

- Kjenner dere på et litt vanskelig handelsklima mellom USA og Europa?

- Vi merker ingenting til det. Tvert imot opplever vi stor interesse for produktene våre. Dette henger nok sammen med den interessen som veldig mange har for Skandinavia. Vi oppleves som «et eksklusivt» land, moderne, innovative, godt fungerende, og med et grunnleggende verdisett som veldig mange har stor respekt for. Det bidrar til at nysgjerrigheten er stor når vi kommer med norsk brennevin, og ikke bare olje og fisk som vi kanskje er mest kjent for, sier Nelvik.

Nelvik viser også til at produktene deres har vunnet så mange gullmedaljer i 2019, at det bidrar til å skape interesse for produktene.

- For vår del er det en fin bekreftelse på at vår Harahorn Gin er en gin i verdensklasse. Det er vi selvfølgelig veldig stolte av, samtidig som vi har beina godt plantet på jorda og vet godt at det kun er hardt arbeid som gjelder, og da kanskje med litt flaks på veien, sier Nelvik, som legger til at SAS også har vært en viktig kunde og samarbeidspartner for selskapet

Som hovedleverandør av gin på alle internasjonale flyvninger, har dette også bidratt til å gjøre produktet vårt kjent ut over landets grenser. Vi deltok med egen bar under et event i Los Angeles der første direkteflygning mellom København og LA ble markert, sier Nelvik.

Har vunnet flere gullmedaljer

Her en oversikt over gullmedaljene Det norske brenneri har vunnet i 2019:

London Spirits Competition (LSC) 2019 - Gullmedalje

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2019 - Gullmedalje

New York International Spirits Competition (NYISC) 2019 -

Norway Distillery of the Year: Det Norske Brenneri

Bartender Spirits Awards 2019 - Gullmedalje

USA Spirits Ratings (USR) 2019 - Gullmedalje i Gin of The Year Award

Craft Competition 2019 - Gullmedalje

Singapore Awards 2019 - Gullmedalje

