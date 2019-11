Setter opp bil- og flyavgifter og henter flere kvoteflyktninger

Lanserer «grønn folkebonus» for å få folk flest med på klimakampen.

STORTINGET (Nettavisen): I et trangt møterom på Stortinget er det fullt av presse og partiledelsen i SV slipper årets alternative statsbudsjett med tittelen: «Et grønt budsjett for de mange».

En grønn «ny deal»

For å løse klimautfordringene, har SV hentet inspirasjon fra den amerikanske venstresidens stjerneskudd: Alexandra Ocasio-Cortez, som har lansert «Green New Deal» i USA.

Nå foreslår SV selv en «grønn ny deal».

NY DEAL: SV låner av amerikanske politikere, og lanserer en «grønn ny deal». Fra venstre: SVs leder Audun Lysbakken, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (t.v) og Solveig Skaugvoll Foss, som er SVs fungerende finanspolitisk talsperson. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Dette er budsjett for de mange, og ikke for det på toppen. Dette er et svar på de to største spørsmål i vår tid: Klimakrisen, og den økende ulikheten i makt og rikdom, sier partileder Audun Lysbakken.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes forklarte hva den grønne «nye dealen» vil innebære.

– Det tok oss 200 år å bli oljeavhengig. Så nå har vi dårlig tid, sier han.

– Vi begynner derfor å vri satsingen fra oljenæringen til en ny grønn industri og næring, og bruker skatter, avgifter og budsjettmidler til kraftig omstilling. Bare i dette budsjettet bruker vi over 11,4 milliarder kroner på dette arbeidet, sier Fylkesnes.

«Grønn folkebonus»

Lysbakken er bekymret for uroen blant folk som er bekymret for at arbeidsplassene deres vil forsvinne som konsekvens av klimapolitikken - og samtidig vil han gi trygghet til mange av ungdommene som har streiket for klimahandling.

– Derfor er vi opptatt av å legge frem en grønn, rettferdig og folkelig klimapolitikk, sier Lysbakken.

For å klare å ta begge hensyn samtidig, foreslår SV en «grønn folkebonus». Det betyr at folk med lavere inntekter skal ikke få tynnere lommebok av klimatiltakene, men det er dem med over 600.000 kroner i inntekt som skal betale for satsingene.

Ifølge SV skal de bli langt enklere for folk å gjøre klimavennlige grep der de bor.

FERSK: Solveig Skaugvoll Foss er fungerende finanspolitisk talsperson i SV, og argumenterte kraftig for deres «grønne folkebonus». Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Vi gjør det dyrere å forurense og lettere å få pengene til å gå opp. Vi øker karbonavgiften, gjør det dyrere å fly og øker bensinprisene. Samtidig vil de aller fleste familiene tjene på dette statsbudsjettet, sier finanspolitisk talsperson Solveig Skaugvoll Foss.

Økte bil- og klimaavgifter:

Blant av de viktigste forslagene for å få ned klimautslippene er å øke avgifter. Spesielt vil det ramme dem med bensin- og dieselbiler.

Totalt foreslår partiet i det alternative statsbudsjettet å øke skatter og avgifter med over 18 milliarder kroner. Mye av det hentes gjennom økte bilavgifter.

Økte CO2-avgifter med 50 prosent - 3,7 milliarder kroner

Økt bensinavgift med 75 øre

Økt dieselavgift med 50 øre

Helt nytt system som straffer kjøp av bensin- og dieselbil.

Partiet foreslår å legge om avgiftssystemet helt for bensin- og dieselbiler. Det vil bety at det blir langt dyrere å kjøpe ny fossil-bil.

SV foreslår også å øke formuesskatten betraktelig, med hele 11 milliarder kroner. I tillegg legger de frem en mer progressiv beskatning som vil gi folk med lavere inntekter skattelette, mens alle med over 600.000 kroner i årsinntekt vil måtte punge ut mer i skatt.

NAV-pakke

NAV-skandalen har nådd Stortinget for lengst, og SV tar mange grep for å sikre et bedre NAV, og reversere noen av regjeringens kutt.

Partiet foreslår å reversere AAP-kuttet til ungdom under 25 år, styrke oppfølgingsarbeidet og innføre over 2000 nye tiltaksplasser. SV forslår også et eget NAV-ombud for å holde etaten i ørene.