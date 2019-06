Sex, kruttrøyk og raske penger: Slik ble Morgan Kane-drømmen skutt i fillebiter

Hollywood-selskapet rir inn i solnedgangen etter en mislykket pengejakt.

Det så lenge lyst ut for Morgen Kane-selskapet WR Entertainment. Selskapet gitt på børs i 2016 og fikk kjendisinvestorer som Bjørn Kjos og Arne Blystad stilte seg i kø for å kjøpe aksjer i selskapet.

Ifølge toppsjef Tasmin Lucia-Khan skulle Morgan Kane bli en filmserie på linje med Harry Potter og Hunger Games. Hovedrolleinnhaver, nordmannne Ryan Wiik, skulle bli en av Hollywoods største filmstjerner.

Tre år, et par søksmål og en pikant sex-anklage senere, ligger Morgan Kane-prosjektet dødt, skutt ned på åpen gate. Onsdag ble det kjent av selskapet, som har falt 94 prosent på børsen det siste året, erklærer seg selv konkurs.

Selskapet har i en lengre periode vært i en vanskelig posisjon både på grunn av høy gjeld og en nært forestående rettssak mot selskapets tidligere styreformann James F. Cardwell.

Onsdag varslet selskapet selv at de ville begjære seg selv konkurs. Selskapet har ikke klart å hente inn de om lag fire millionene som var nødvendig for å sikre fortsatt drift.

Da var imidlertid selskapet allerede startet på en lang nedtur.

Mente seg seksuelt misbrukt

Allerede sent i 2016 ble det kjent at gründer og mannen som var ment å spille Morgan Kane, norske Gunnar Wiik, hadde mistet rollen sin. Wiik, som ønsket å bli verdenskjent under navnet Ryan Wiik, var veid og funnet som lett. Han forsvant senere helt fra selskapet.

Han var imidlertid ikke helt ferdig med selskapet. Få måneder senere ble det kjent at Wiik hadde saksøkt sin tidligere forretningspartner, og tidligere BBC-nyhetsanker, Tasmin Lucia-Khan (36) for å ha seksuelt manipulert ham.

Tacmin Lucia-Khan var direktør i filmselskapet bak Morgan Kane-filmene. Foto: WR Entertainment

Nordmannen heveder at Lucia-Khan - som han møtte i 2015 - forførte ham for å bli direktør for selskapet hans WR Films, for så å senere skvise ham ut av det ved å spre falske rykter og bruke sex som pressmiddel.

Blant annet hevder han at hun etter å ha overtatt sjefsstolen begynte å holde hemmelige møter med investorer og at hun sto bak rykter om at han, som smøring, tilbød investorer seksuelle tjenester fra prostituerte, alt for å skade hans posisjon, skriver Hollywood Reporter.

Investorene i WR Entertainment svarte med å true Wiik med søksmål.

Mange på penger

Selskapet kom aldri til å lansere noen ny skuespiller til å overta jobben som Morgan Kane etter Wiik.

Den enedelige dødsstøten ble imidlertid, som for så mye annet, som følge av mangel på penger. Den mislykkede emisjonen og den finansielle risikoen knyttet til den tidligere styrelederens søksmål førte til at selskapet valgte å begjære seg selv konkurs.

- Selv om dette er en skuffende melding, vil vi takke alle de som har fulgt vår reise, for deres positivitet og deres støtte helt til slutten. Selv om dette er slutten på WR Entertainment, er det helt sikkert ikke slutten for legenden Morgan Kane, skriver selskapet i børsmeldingen.