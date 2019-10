Sex-prat på en lukket finanskonferanse kostet ham ni milliarder

Mangemilliardæren Ken Fisher drev med sex-prat under en lukket finanskonferanse. Det koster ham dyrt.

NEW YORK (Nettvisen): Vær forsiktig med hva du sier på en konferanse, selv om den er lukket og det ikke er lov å gjengi det som blir sagt der.

Det har mangemilliardæren Ken Fisher fått erfare.

Fisher har har hatt en svært dårlig uke, etter at han på tirsdag i forrige uke deltok på konferansen Tiburon CEO Summit på Ritz-Carlton Hotel i San Francisco.

Nummer 195 av de 400 rikeste

Og Ken Fisher er ingen hvem som helst i USA. Han er en amerikansk investeringsanalytiker og grunnlegger og styreleder for Fisher Investments, et investeringsfond som han startet i 1979 med bare 250 dollar i startkapital.

Verdien på investeringsfondet til Ken Fisher er i dag på 94 milliarder dollar.

Selv er Fisher god for 3,7 milliarder dollar, drøyt 34 milliarder norske kroner, noe som putter han på nummer 195 på Forbes liste over de 400 rikeste amerikanerne. Fisher er i tillegg forfatter av 11 bøker, seks av dem bestselgere, og skriver i dag for både USA Today og Financial Times.

Sex-kommentarene på den lukkede konferanse har kostet Ken Fisher og hans investeringsfond rundt ni milliarder norske kroner Foto: Fisher Investments Inc

Konferansen Ken Fisher tråkket over streken på, var kun for inviterte toppsjefer, og 220 personer deltok. Men selv om det var regler for at det som ble sagt på konferansen ikke kunne deles med andre, så ble det Ken Fisher sa for mye for flere av deltakerne.

Under en såkalt «fireside chat», et intervju mellom en gjest og en moderator der man kan snakke litt løst og avslappet, kom Ken Fisher nemlig med flere sexistiske uttalelser.

Han gjorde flere sammenligninger om underliv, og referanser til både narkotikabruk og Jeffrey Epstein, den sextiltalte milliardæren som nylig tok sitt eget liv.

Deltaker: - Jeg er forferdet

Så hard var kosten på konferansen at en av deltakerne, Alex Chalekian, umiddelbart etterpå gikk ut på Twitter hvor han gikk til kraftig angrep på Fisher for måten han snakket på, og sammenligningene han gjorde.

- Jeg er forferdet, uttalte Chalekian, som la ut en nesten to minutter lang video der han gikk til angrep på mangemilliardæren.

Her kan du se et kortere utdrag av videoen hans etter konferansen:

Alex Chalekian sier han la ut videoen på Twitter etter å ha diskutert det som ble sagt med flere andre på konferansen, som også reagerte på ordlyden til Fisher.

- De ble forferdet av dette. Mange av kvinnene ga uttrykk for at dette er en av grunnene til at de ikke liker å gå på konferanser som dette, sier Chalekian.

En annen av de som reagerte på det som ble sagt er Rachel Robasciotti, administrerende direktør i Robasciotti og Phillipson.

- Jeg følte at de som satt i rommet ble urolige av det som ble sagt. Og jeg for min del ble sjokkert, sier Rachel Robasciotti, administrerende direktør i Robasciotti og Phillipson.

- Jeg ble spesielt overrasket da han snakket om prosessen hvor man blir kjent med en klient og at det var som om å komme i buksen på en jente, sier Robasciotti.

- Jeg følte at de som satt i rommet ble urolige av det som ble sagt. Og jeg for min del ble sjokkert, sier Rachel Robasciotti, administrerende direktør i Robasciotti og Phillipson, om uttalelsene til Ken Fisher. Foto: CNBC

Har tapt èn milliard dollar

I tillegg til mye negativ publisitet her i USA, begynner uttalelsene nå å blø skikkelig også økonomisk for Ken Fisher og hans investeringsfond Fisher Investments.

The Boston Retirement System trakk nylig 248 millioner dollar, nesten 2,3 milliarder kroner, ut av mangemilliardærens investeringsfond, melder CNBC.

- Uttalelsene til Ken Fisher impliserer ikke bare hans egen dømmekraft, men potensielt også den til hele selskapet, skriver ordfører i Boston, Martin Walsh, i et brev til Boston Retirement Board, der han gjør det klart at byen ikke lenger vil samarbeide med Fisher og hans selskap.

- Boston vil ikke investere i selskaper som behandler kvinner som om de var råvarer, uttalte Walsh til Reuters etterpå.

I tillegg har staten Michigan trukket tilbake 600 millioner dollar, 5,5 milliarder dollar av sitt pensjonsfond ut av Fisher Invest, mens Philadelphia's pensjonsfond har hentet ut drøyt 54 millioner.

Og denne uken sier Fidelity Investments at de nå vurderer å trekke ut hele 500 millioner dollar, 4,5 milliarder norske kroner, ut av Fishers investeringsfond, skriver CNBC.

Totalt er nesten en milliard dollar, over ni milliarder norske kroner, nå trukket ut av Ken Fishers investeringsfond, som en følge av de sexistiske uttalelsene.

Ken Fisher innhentes nå av gamle uttalelser - og lydopptak. Foto: CNBC

Lydopptak: - Penger og sex

CNBC har fått tak i et lydopptak som i bruddstykker forteller akkurat hva Ken Fisher sa på konferansen.

- Penger og sex, det er de to tingene som er mest privat for flest mennesker, sier Fisher på opptaket, hvor han legger til at man derfor må være svært forsiktige når man forsøker å få seg nye klienter.

- Hvis du ikke greier å snakke om genitalier, så kan du ikke håndtere en kunde skikkelig. Jeg vet ikke om dere skjønner det, eller ikke, sier Fisher, som fortsetter:

- Det er som å gå opp til en kvinne på en bar … gå opp til en kvinne på en bar og si, «Hei, jeg har lyst til å snakke om hva du har i buksene dine», kan man høre Fisher si i opptaket.

Også senere opptak, fra 2018, har nå dukket opp, der Ken Fisher også kommer med drøye uttalelser.

I kjølvannet av alt oppstyret har Fisher også blitt utestengt og nektes nå å komme tilbake til denne og flere tilsvarende konferanser.

Fisher har også kommet med en uttalelse og en beklagelse etter hendelsen.

- Noen av ordene og frasene jeg brukte under en konferanse nylig, for å gjøre noen spesielle poenger, ble helt klart feil og jeg skulle aldri ha kommet med dem. Jeg erkjenner at et slikt språk ikke har noe å gjøre i mitt selskapet eller i industrien. Jeg beklager virkelig, skriver Fisher.

Ken Fisher har måtet gå ut og beklage uttalelsene sine. Men likevel blør han kraftig med penger. Foto: CNBC

Fisher: «Rotteknullere»

Dette er derimot ikke første gang Fisher har kommet med stygge uttalelser på en konferanse. Ifølge Forbes kom Fisher med flere stygge bemerkninger under innvesteringskonferansen EBI 2018.

- På EBI kalte han selgere som driver med livrente for «rotteknullere» (rat-f*ckers) og da han ble spurt om hva han ville gjort annerledes så svarte han «å skaffe seg flere ligg», sier en person som ønsker å være anonym til Forbes.

- Jeg er mer bekymret for at han føler seg totalt komfortabel med å si slike ting til større grupper, som om ingen vil bli forskrekket av det. Enten det, eller så bryr han seg ikke om at han er en kvinnehater, sier personen til Forbes.

Konferansen kostet 230.000 kroner

Ifølge Washington Post kostet det de 220 deltakerne 25.000 dollar, nærmere 230.000 kroner å delta på konferansen.

Totalt tre personer på konferansen brøt de strenge reglene om å ikke snakke eller røpe noe fra konferansen, men alle de tre hevder det å omtale de nedsettende sex-kommentarene likevel er innenfor reglementet.