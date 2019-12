«Sexistisk» reklame ga fullstendig aksjekollaps

Av og til funker ikke reklame helt som tenkt. Det fikk denne produsenten av treningsutstyr erfare.

Peloton lager treningsutstyr til hjemmebruk, som tredemøller og diverse apparater - og spinningsykler. Reklamen for den siste sykkel-modellen har fått så hard medfart at den fikk aksjeverdien til å rase.

Ifølge CBS News tapte utstyrsprodusenten omtrent 1,6 milliarder dollar i markedsverdi etter at den kontroversielle tv-reklamen kom på lufta. Reklamen er beskyldt for å være sexistisk, kjønnsdiskriminerende og for å promotere et usunt kroppsideal.

Da den først kom på TV, skjedde det ikke så mye. Men etter at den ble postet i sosiale medier tok det helt av. I reklamen kommer en kvinne, «Grace», ned trappa med hendene over øynene, og oppdager at mannen har kjøpt en Peloton-sykkel til jul til henne.

Hun dokumenter ett år med trening i en video-blogg som hun så viser mannen et år senere.

- For et år siden hadde jeg ingen anelse som hvor mye dette ville forandre meg, sier hun inn i kamera da.

Og det er strengt tatt ikke så lett å se, heller. Det kan se ut som den allerede slanke kvinnen i 30-åra kanskje har tatt av en kilo.

I sosiale medier har det vært en storm, og analytiker Rohit Kulkarni i analysefirmaet MKM Partners sier fallet i aksjekursen reflekterer negative følelser utløst av reklamen.

- Jeg har ingen annen forklaring på det plutselig kursfallet, sier han til CBS.

Andre analytikere forklare fallet dels med en voldsom vekst forut for reklamen, slik at kursfallet er mer av en korrigering fra markedet som en reaksjon på reklamen.

Det er mange typer reaksjoner på reklamen. Enkelte synes dette er klassediskriminerende. Det er jo ikke akkurat hvermannsen som har råd til eller plass til dette:

Debatten i sosiale medier har vært såpass at reklamen og debatten i seg selv har utløst parodier og kreative versjoner. Flere har gjort et poeng av at skuespilleren i filmen nylig også har figurert i en gin-reklame: