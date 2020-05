SFO-tilbudet er kuttet. Hanne (40) må likevel punge ut 3.000 kroner i måneden: – Jeg er fastlåst

8-åringens SFO-tilbud er kuttet kraftig. Men kommunen nekter Hanne Formo (40) å si opp plassen.

– Jeg er helt låst fast, sier Hanne som har en 8-åring som går på SFO.

Siden koronaviruset har snudd det meste på hodet har både barnehager og skoler vært stengt. Men etterhvert som det har åpnet opp, har likevel SFO i Ås kommune vært delvis stengt.

Det er hverken tilbud på morgen eller på ettermiddagen, og innbyggerne oppfordres til å ikke bruke tilbudet. Matservering er det heller ikke.

– Nekter å møte oss på midten

Hanne Formo (40) har en 8-åring som går på SFO, og tenkte å bruke ordningen som normalt. Men etter beskjeden fra kommunen om å helst holde barna hjemme, gjorde hun nettopp det.

– På tross av dette tar de full oppholdsbetaling. Det er mange som bruker SFO kun på morgen og ettermiddag, og de har ikke noe tilbud nå – men må likevel betale.

MÅ BETALE: Hanne Formo (40) er frustrert over at hun må betale full pris for et SFO-tilbud hun ikke bruker. Foto: Privat

Men da Formo tok kontakt med kommunen for å si opp plassen, fikk hun beskjed om at hun måtte gjøre dette før 1. mars.

– Jeg er låst fast. Jeg kan si opp plassen, men må da fortsatt betale for den. Jeg visste jo ikke at det kom til å bli noe koronautbrudd før 1. mars, sier hun undrende til kommunens praksis.

– Kommunen henviser bare til formaliteter og regler. Det er det jeg reagerer på. De er ikke interessert i å finne noen grei løsning, for eksempel med redusert betaling. For meg betyr dette at det er nesten 10.000 kroner frem til juni som jeg bruker på en plass jeg ikke kan bruke, sier Formo til Nettavisen.

På spørsmål om hvorfor kommunen nekter folk å si opp plassen, viser de til regelverket for kommunens SFO-ordning.

Må punge ut

Nettavisen tok kontakt med ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås kommune. Han viser til at innbyggerne er hjertelig velkommen til å bruke SFO-tilbudet.

Men det er med sterkt reduserte åpningstider og ingen matservering.

– I forbindelse med oppstart etter stengning oppfordret kommunen om at foresatt som har mulighet til det, kunne redusere oppholdstiden, men jeg er svært glad for at SFO er åpnet igjen, sier Nordal til Nettavisen.

Ordføreren henviser til artiklene på kommunens nettsider. Der fremgår det at åpningstiden på SFO er redusert til 08.00 – 16.00, og at det er ingen matservering.

Men «vanlig betaling» gjelder.

Formo er skuffet over svaret fra ordføreren.

– Jeg føler at de gjør dette for å prøve å rette opp i kommuneøkonomien, som ikke er særlig god. Men de møter ikke folk på midten. De vil at vi skal bidra i en dugnad, som vi prøver å gjøre med å holde barna hjemme, men likevel skal kommunen ta så mye penger – det blir helt feil, sier hun.