Shippinginvestor eide unik sørlandsperle - nå skal bolighuset selges

Prisantydningen er på 25 millioner kroner.

Andreas Ove Ugland var en shippinginvestor, bankmann, eiendomsinvestor og racerbåtfører fra Grimstad. 64-åringen var en av tre sønner etter den avdøde rederen Andreas Ugland, og han bodde og drev sine forretninger fra Caymanøyene.

Ugland hadde bodd på Caymanøyene siden 90-tallet, og hadde lite forretningsvirksomhet i Norge, men han var glad i eiendom og kjøpte blant annet Einar Aas' hytte i Nissedal for 9,2 millioner kroner i 2019. Den solgte han videre senere på året.

God for nesten én milliard

Ifølge Kapital hadde 64-åringen en formue på 900 millioner kroner. I starten av mars i år døde imidlertid Ugland etter et kort tids sykeleie, og nå skal hans enke selge et stort bolighus i Lillesand på Sørlandet.

- Jeg kan bekrefte at boligen tilhørte Ugland-paret. De brukte denne boligen som fritidsbolig. Hun er kanadisk og bor fortsatt på Caymanøyene, så det virker ikke naturlig for henne å beholde eiendommen på Lillesand lenger, sier eiendomsmegler Gustav Sædberg til Nettavisen.

«Herskapelig»

I boligannonsen på finn.no står det at bolighuset er «herskapelig». Og utifra bildene og beskrivelsen er det ingen tvil om boligen gir inntrykk av stor velstand.

- Dette er noe av det aller beste Sørlandet har å by på. Denne boligen er for den som vil ha noe helt unikt. Den ligger for seg selv og har en fantastisk parkmessig hage med store arealer rundt med over 21 mål samlet. På tomten finner du flere bygninger, og det er en egen spa-avdeling i både bolighuset og i uthuset, forteller Sædberg.

- Annonsen har vært ute i bare ett døgn, men det har allerede kommet henvendelser. Folk stiller spørsmål og er nysgjerrige, legger eiendomsmegleren til.

For den som har råd til bolighuset med en prisantydning på 25 millioner kroner, vil man også få tilgang til flere stuer, fem soverom, stort kjøkken, trim og en stor kjellerstue med bar. På eiendommen finnes det også et svømmebasseng.

