Sier nei til utsettelse, men legger frem alternativ Norwegian-løsning

Jan Petter Sisseners fond kommer til å si nei til Norwegians forespørsel om å utsette forfallet på gigantlånet. De har sammen med en gruppe långivere kommet med en alternativ løsning.

Flyselskapet Norwegian strever med å sikre tilstrekkelige midler til å tilbakebetale to obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner. Norwegian ba derfor i forrige uke investorene om å få utsette forfallet i to år.

Fondet Sissener Canopus, eid av investor Jan Petter Sissener hadde fram til onsdag i forrige uke solgt 506 674 aksjer. Med en gitt pris per aksje på 31 kroner innebærer det at Sisseners fond solgte Norwegian-aksjer til en verdi på nesten 16 millioner kroner.

– Etter at selskapet ut av det blå foreslo å skyve på gjelden sin har vi redusert eksponeringen noe. Aksjen er å anse som en opsjon og selv om løpetiden kanskje blir lengre har risikoen økt, skriver Sissener i en kommentar til DN, som først omtalte saken mandag.

På spørsmål om Sissener Canopus har tenkt å si nei forespørselen fra Norwegian viser han sønnen Philipe, som er ansvarlig forvalter. Philipe innrømmer at de Sissener Canoupus ikke er fornøyd med forslaget fra Norwegian, og forteller at långiverne har en alternativ løsning.

– Vi er en konsentrert gruppe obligasjonseiere som har kommet med et konstruktivt forslag til selskapet, sier Sissener til DN.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva forslaget innebærer, men sier det inkluderer noen små endringer som gjør at det er bedre for obligasjonseierne. Sissnener fastslår at enkelte långivere vil være negative, også til dette forslaget.

– Det finnes noen obligasjonseiere som er lei, og som ønsker pengene sine tilbake med en gang. De vil si nei uansett. Derfor tror jeg selskapet trenger støtte fra den gruppen vi representerer, sier Sissener.

Norwegian har ikke ønsket å kommentere utspillet.

– Som vi sa forrige uke, har selskapet fått god tilbakemelding fra møter og dialog med obligasjonseiere, og vi har ingen ytterligere kommentarer, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.