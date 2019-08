Sindre (32) har boliglånsrente på minus 0,5 prosent

I Danmark kan du få betalt for å ha boliglån. Det nyter norske Sindre Asphaug godt av.

KØBENHAVN (Nettavisen Økonomi): - Det er veldig rart at det er slik, men for meg er det jo veldig bra. Det er en veldig god følelse, sier Sindre Asphaug (32) til Nettavisen.

Trønderen har bodd i Danmark de siste fem årene og har nylig kjøpt seg bolig i København sammen med kjæresten. Boliglånsrenten deres kan alle som bor i Norge bare drømme om: den er på minus 0,5 prosent.

Asphaug har altså en negativ, nominell boliglånsrente. Med gebyrer er riktignok den effektive renten til Asphaug er litt over null. Enkelte danske lånekundene har imidlertid allerede begynt å få penger for å ha boliglån, noe den danske storbanken Jyske Bank bekreftet denne uken.

- Jeg visste at boliglånsrenten var lav, men jeg visste ikke at den var så lav før vi kjøpte boligen, sier Asphaug.

- Vanvidd

Danmark er nemlig landet med verdens laveste boliglånsrente, og det eneste landet der boliglånetakere får minusrenter. Selv på fastlån på opp til ti år kan rentene være under null, noe som har skapt overskrifter over hele verden.

- Det er vanvidd. For ti år siden ville vi sagt at noe sånt er utenkelig, sier sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank til Nettavisen.

Nylig ble det det kjent at en dansk bank for første gang betaler en kunde for å låne penger. Med andre ord er ikke bare den nominelle renten, men også den effektive renten, altså den nominelle renten pluss forskjellige gebyrer til banken, under null.

Selv kundene med de aller beste betingelsene vil betale et fast beløp tilbake hver måned for å betjene lånet. Men størrelsen på lånet bli redusert med mer enn hva kundene betaler inn.

Spesielt system

Men hvordan er det mulig med så lave renter? Olsen i Danske Bank viser til at det er to ting som har gjort at Asphaug og andre boliglånstakere i Danmark kan få så lave renter.

Det ene er at Danmark har hatt negativ styringsrente nesten sammenhengende i sju år. Det er i motsetning til i Norge, hvor Norges Bank aldri kom lavere enn 0,5 prosent. Forventningene om lave renter også i fremtiden gjør at boligkjøpere sitter med gode kort.

Men det som virkelig gjør at Danmark skiller seg ut er at nabolandet har eget system for boliglån, realkredittfinansiering. Det gjør at danskene får maksimal uttelling av de lave rentene i de globale finansmarkedene, som nå er rekordlave.

- Det danske systemet gjør at rentene i finansmarkedet slår rett ut i boliglånsmarkedet, forklarer Olsen.

Mellommann

I Danmark er det vanligvis ikke banken som i siste instans låner deg penger til et boliglån. Det gjør i stedet globale, private investorer. De danske bankene, realkredittinstituttene, fungerer bare som mellommenn. De utsteder en obligasjon, et rentebærende gjeldsbrev, som akkurat tilsvarer boliglånet. Det blir deretter tilbudt investorene.

- Når jeg går ut og låner penger til mitt hus, blir det utstedt en obligasjon akkurat på lånet jeg tar. Prisen jeg får for mitt lån er prisen markedet bestemmer, og i øyeblikket er det sånn at investorene aksepterer negative renter, sier Olsen.

Lurer du på hvorfor de aksepterer negative renter? Sjekk forklaringen i videoen øverst i saken.

Han viser til at boliglånsystemet i Danmark gjør at kundene vil bli truffet mer direkte hvis rentene skulle stige kraftig. Den økte risikoen motvirker mange dansker med å binde renten, noe kun de færreste i Norge gjør.

- Danske kunder har anledning til å binde for 30 år, som jo gjerne blir hele låneperioden. Men dette systemet har eksistert i 200 år i Danmark og det har stort sett fungert veldig bra, sier Olsen.

Burde Norge få systemet?

Men med så lave renter, er det nærliggende å tenke at også andre land, som Norge, burde overta det.

Sindre Asphaug, som har eid en bolig i Norge, sier han foretrekker det danske systemet, selv om det er veldig mye mer komplisert.

- Det er litt vanskeligere å sette seg inn i, og ting tar mer tid, men siden vi får lavere renter er det verdt det, sier Asphaug.

Olsen i Danske bank sier at det ikke bare er enkelt å bytte til en dansk system.

- Vi har hatt et system med de samme grunnprinsipper i over 200 år, men det er ikke så lett å bare innføre, sier han.

Han viser til at systemet fungerer fordi det er noe alle bruker.

- Vi har et veldig stort obligasjonsmarked hvor ting fungerer. Det kan være at det er verdt å gå litt i den retningen. Men det er nok en grunn til at det er ikke er så mange andre steder enn i Danmark hvor det eksisterer, sier han.