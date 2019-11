Singles' Day: Slik unngår du tilbudsfellene

Mandag skal være den store tilbudsdagen på nettet - Singles' Day. Det er gode grunner til å sjekke ut hvor gunstige tilbudene egentlig er.

Drøyt halvannen uke før den mye omtalte salgsdagen Black Friday er det «Singles Day».

Ifølge Wikipedia er «Singles day», «Guanggun Jie», opprinnelig en shoppingferie som er populær blant unge kinesere som feirer sin stolthet over å være singel. Datoen 11. november ble valgt fordi tallet «1» ligner et individ som er alene.

Dermed skulle det være flust av svimlende tilbud på nettet akkurat i dag. Vi har gjort en realitetssjekk, og det generelle inntrykket etter å ha saumfart nettbutikkene i formiddag, er at du kan spare 20-30 prosent på mange varer mange steder - og særlig klær. De virkelig oppsiktsvekkende rabattene er det lenger mellom.

Fjorårets modell til ikke-redusert pris

Se også opp for kunstige tilbud. Med prishistorikken på prisjakt.no eller prisguide.no kan du se om prisnedsettelsen er reell.

- Det legges også ut mange varer for salg som er fjorårets modell. Vær obs dette, sier Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for innovasjon og utvikling i Nettavisen.

Elektronikkjeden Power har for eksempel et Ipad-tilbud som knapt er et tilbud. Denne Ipad-en (2018-modell) med mobilstøtte har ifølge prisjakt.no omtrent samme pris som den har hatt lenge (4.390) - det vil si, den gikk for under 4000 kroner for noen uker siden - fra en annen butikk.

Prishistorikken viser at Ipaden er satt opp og ned i pris to ganger i januar, da den gikk på salg for 4.290 kroner. Siden 19. juni har den kostet 100 kroner mer enn dagens salgspris. Power selger den med en «starter kit og deksel» som de oppgir skal ha en verdi på 998 kroner, uten at det er noe synlig informasjon på nettsiden om hva startpakken er for noe - attpåtil er ikke varen på nettlager når dette skrives.

- Når det gjelder prisen så følger vi den laveste prisen i markedet, samtidig som kunder får med tilbehøret i dag, sier Elizabeth Gill, pressekontakt i Power.

Starter Kit legges til sammen med valgfritt deksel i handlekurven, forklarer hun:

- Da dette er en ny løsning med at kunde kan velge et valgfritt tilbehør i tillegg til et allerede inkludert tilbehør, så har vi ikke lyktes å få frem løsningen godt nok dessverre.

Etter Nettavisens henvendelse har Power endret ved å legge inn mer mer detaljert tekst på produktet og et bilde fra kundeavisen, opplyser Gill.

Slik unngår du fella

For noen produkter på salg oppgis en førpris som enten ikke er reell eller daterer seg langt tilbake i tid. For eksempel har Bose Quiet Comfort den laveste prisen på lenge på cdon.no (2.690), men oppgitt førpris (3.990) på produktet er over to år gammel. Dermed framstår tilbudet som gunstigere enn det strengt tatt er.

Dette Ipad-coveret selges på Komplett.no til 249 kroner med oppgitt førpris 429 kroner. Men når vi sjekker tilbudet, viser det seg at produkt kostet 149 kroner fra 18. juli til 1. oktober, før prisen plutselig ble satt opp til 349 kroner. Ifølge prishistorikken på prisjakt.no har varen aldri kostet 429 kroner.

Et alternativ til å slå til på tilbudsdager er å huke av på produktet du ønsker å se nærmere på - og be om å få beskjed når prisen settes ned. På den måten tar du utgangspunkt i hva du har tenkt til å kjøpe, i stedet for hva som er på tilbud.

Hele butikken på salg

Mange varer i nettbutikkene er redusert med 5-10 prosent - ikke mye, men mye i penger om du skal kjøpe noe ordentlig dyrt.

Noen butikker opererer imidlertid med avslag på hele butikken, eller deler av den. Det gir større muligheter. For eksempel har Elkjøp 33 prosent rabatt på alle hvitevarer, Power 23 prosent på samme kategori.

- Med avslag i hele butikken kan du velge fritt og slippe å la deg styre mot et bestemt tilbud, sier Nisja-Wilhelmsen.

Klesbutikken nelly.no har avslag på 20 prosent på hele butikken på Singles Day.

- Ofte billigere etter salget

Singles' Day er en grei salgsdag, men den blekner sammenliknet med Black Friday, mener Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt.no.

- Man må huske å se på det reelle avslaget på prisen, og følge med på prishistorikken nå mer enn før, sier Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt.no.

Vittersø har også et annet veldig godt tips, som altfor få benytter seg av, mener han:

- Følg med i etterkant! Handler du med prismatch, kan du gå tilbake til butikken og få tilbake mellomlegget, hvis prisen settes ytterligere ned.

I fjor gikk bare seks prosent av de 10.000 mest populære produktene på Prisjakts søkemotor ned 10 prosent eller mer i pris, og gjennomsnittsrabatten var 18 prosent. Under Black Week gikk 20 prosent av de samme varene ned 10 prosent eller mer, og gjennomsnittsrabatten var 21 prosent, opplyser Vittersø.

Det kan derfor godt hende du om kort tid kan forvente en ytterligere rabatt på varer kjøpt på Singles Day, mener han, mens Black Friday normalt ikke etterfølges av større prisnedsettelser.

- Det er viktig å ikke se seg blid på prosenten - sjekk det reelle avslaget i prishistorikken. Kanskje varen har vært billigere før? I så fall er det godt mulig det kommer nye tilbud senere.