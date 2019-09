Sinne og frustrasjon på Norges plattformer: - Vi føler oss tråkket på

Oljeskam er blant de største diskusjonene ute på oljeplattformene i Nordsjøen om dagen.

- Vi får høre at nå har dere forurenset i over 30 år, og at nå er det nok. Det er rett og slett leit å høre på. Det er fantastisk mange flinke folk i denne bransjen som har skapt så mye for nasjonen. Vi føler oss tråkket på, sier Kristian Enoksen, oljearbeider i KCA Deutag.

Den norske oljebransjen er under press. Det føles i alle fall sånn for mange oljearbeidere, som føler seg urettmessig trukket inn i den norske klimadebatten. Flere og flere har oppdatert profilbildet sitt på Facebook med filteret «stolt oljearbeider».

- Først og fremst tror jeg oljeskam-saken er et svar på at vi som oljearbeidere føler at dette er litt urettferdig, sier Eirik Birkeland, oljearbeider og hovedtillitsvalgt i ConocoPhilips Norge.

Eirik Birkeland er tillitsvalgt og oljearbeider i ConocoPhilips. Han sier det snakkes mye om oljeskam på jobb: - Dette er den største debatten som er for oss i fagforeningen og på arbeidsplassene som lever av olje, sier Birkeland. Foto: Privat

Snart pensjonist - og veldig stolt

Oljearbeiderne Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med sier de føler seg svartmalt og flere sier de har merket et stemningsskifte i befolkningen. Når flere av de etablerte partiene, samt syv av ni ungdomspartier, sier at de vil stanse nye tildelinger av områder til oljeindustrien, føler mange av oljearbeiderne en trang til å si ifra.

- Det har skjedd en endring der noen påfører oss som jobber i oljebransjen skam. For få år siden følte vi at vi uten problemer kunne være stolte av det vi drev med, men dette har snudd helt. Folk må vite at det ikke er oljearbeiderne som legger premissene for verdens energibehov. Vi gjør det beste vi kan ut ifra der vi er, sier Birkeland.

Kenneth Drageide, bore- og vedlikeholdsoperatør og tillitsvalgt i Seadrill, mener mange politikere er trangsynte.

- I stedet for å tenke enten/eller, må vi jobbe parallelt med å få inn oljeinntekter og å investere i grønn teknologi. Det blir som å sage av greina vi sitter på hvis vi stenger oljekranene, sier Drageide, og minner om at Equinor ikke kunne investert i havvind uten inntektene fra olje og gass.

Kenneth Drageide jobber som oljearbeider i Seadrill og er tillitsvalgt i Industri Energi. Han advarer å stemple en bransje med over 240.000 ansatte. Foto: Atle Espen Helgesen (Industri Energi)

ROV-operatør Gunnar Helleland er offshore når Nettavisen Økonomi får tak i ham. Etter mange år i bransjen er dette et av Hellelands siste år i «oljå».

- Jeg kommer til å pensjonere meg som en stolt oljearbeider. Vi har bidratt til det norske samfunnet betydelig, vil jeg påstå. Gjennom oljeproduksjon og skatteinntekter, sier Helleland.

Hører om oljeunger som blir plaget

Helleland maner voksne til å tenke seg om før de karakteriserer oljebransjen som «skitten». Etter 40 år i oljebransjen sier Helleland at det er tungt å høre at barn med foreldre i oljebransjen får høre at foreldrene «forsøpler» verden.

- Mange får kommentarer. Oljebransjen blir nok diskutert rundt middagsbordet og forskjellige plasser, og ungene plukker jo opp veldig mye. Små gryter har også ører, er det et ordtak som heter, sier Helleland.

- Men er det ikke bra at barn og ungdom engasjerer seg og deltar i klimastreik?

De har sikkert noen gode argumenter, men vi kan ikke kutte ut og avslutte produksjonen over natten. Det burde miljøbevegelsen vite også, sier Helleland.

KCA Deutag-arbeider Enoksen mener samfunnsdebatten stopper unge til å søke seg mot oljebransjen.

- Vi opplever jo at elever som kunne tenkt seg å ta yrkesrettede fag inn mot olje- og gassbransjen rett og slett lar være fordi bransjen er «skitten». Det synes jeg er forferdelig leit å høre, sier Enoksen.