Sinne og uro på Vings Facebook-sider

Ving har fått hundrevis av henvendelser på Facebook, og mange kunder er sinte og frustrerte. Samtidig skriver andre at de føler med de ansatte i selskapet.

OSLO (NTB, Nettavisen): Mandag morgen var det flere krisemøter i Ving Norge etter at eieren deres, Thomas Cook, har gått konkurs.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook.

Livestudio: Alt om Thomas Cook-konkursen

– Hva med oss som er på tur nå? Må vi bestille hjemreise selv? Blir turen forkortet … har én uke igjen … og er hotellet vi bor på betalt? spør Olaug Helen Erland på Vings Facebook-sider.

Ving Norge har varslet en pressekonferanse senere mandag med mer informasjon til berørte kunder.

«Slett service»

Hanne Nyrem Karlsen klarer ikke legge skjul på sin frustrasjon.

– Sitter på Gardermoen nå, flyet er kansellert og det er ikke ETT menneske fra Ving her som kan gi informasjon. Utrolig slett service, all den tid dette har vært en reell mulighet i noen dager nå, uten at vi som kunder har fått noe som helst info utover at vi bare skal gå ut fra at det blir reise som normalt, skriver hun.

– Jeg forstår du er frustrert og sint, og vi beklager hva som har skjedd, svarer Ving.

Flere kunder stiller rett og slett spørsmål om når situasjonen vil være avklart.

– Vi vet ikke dette med sikkerhet, men håper det skjer snart. De sitter jo i forhandlinger i disse dager, så det bør jo kunne avklares ganske så snart, var beskjeden fra Ving mandag morgen.

Les også 85.000 nordmenn har bestilt reise med konkursrammede Ving de neste tolv månedene

Frykter ferien ryker

Mange spørsmål berører billetter som er bestilt for reiser fram i tid. 85.000 nordmenn har bestilt reise med Ving de neste tolv månedene.

– Spent og bekymret. Skal reise med Ving på fredag til Larnaka. Det er kun enveisflybillett med Thomas Cook (ikke refunderbar) som ferien er avhengig av. Kommer jeg meg ikke til Kypros på fredag, så ryker hele ferien, sier Katarzyna Kozak-Opsahl.

– Vi håper vi har alt avklart i løpet av dagen, er svaret fra Ving.

Håper dette går ok, skriver Bent Mikkelstrup fra Rykkin:

– Har betalt to reiser med dere og har over 60.000 kroner på spill.

- Det er ikke så mye vi får gjort, så vi avventer nærmere beskjed. Jeg håper dette går i orden for vår del. Om nødvendig må vi booke en ny reise, sier Mikkelstrup til Nettavisen. Han og kona har booket 14 dagers tur til Tenerife med avreise i november.

Sonja Lefstad har planlagt en reise til Gran Canaria 15. november.

– Regner med at uansett utfall i denne saken så ordner Ving opp så vi som kunder er sikret … for å beholde oss som kunder, skriver hun.

– Vi vil selvsagt beholde alle kunder, og håper og tror at dette løser seg, skriver Ving.

Tenker på de ansatte

Mange Ving-kunder skriver også at de tenker på de ansatte i selskapet som nå går usikre tider i møte.

– Krysser fingrene for at det ordner seg for Ving og Thomas Cook og sender en rose til de ansatte i Ving og Thomas Cook Scandinavia, som i tillegg til egne bekymringer for jobben sin må sitte og ta imot kritikk på vegne av morselskapet, skriver Marit Pettersen.

Greta F. Schumacher har følgende budskap:

– Håper dette ordner seg. Thomas Cook er et flott selskap å reise med. Krysser fingre for de ansatte.

Ann-Karin Svåsand «krysser fingrene for at dette går greit og at alle de ansatte får beholde jobbene sine».

(©NTB)