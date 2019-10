Siri (27) klinte til - sparer hele pensjonen i aksjer

Siri Nicoline Andersen tok et tøft valg, hun endret spareprofilen radikalt på sin pensjonssparing.

27-åringen har en mastergrad, er samboer med bosted Grünerløkka, og jobber som teamleder innenfor såkalt facility management: koordinering av tjenester som renhold, sikkerhet, kantine og catering, avfallshåndtering, vaktmestertjenester, drift og vedlikehold.

Andersen medgir at hun nok er mer bevisst og interessert enn gjennomsnittet når det gjelder pensjon og sparing og kvinners forhold til økonomi. Nettavisen møtte henne under et arrangement i regi av Nordea for halvannen uke siden om fellene kvinner bør passe seg for.

- Jeg er mest opptatt av sparing, sier Andersen, på spørsmålet om hvilken av fellene hun er mest opptatt av.

Tette gapet

- Og jeg oppfatter at min generasjon kvinner er mer opptatt av å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn, fortsetter hun. En undersøkelse fra DNB viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 87 prosent av det menn gjør.

Men, gapet forsterkes kraftig av at menn har mye høyere kapitalinntekter, slik at den samlede andelen da faller til lave 44 prosent. Menn sparer mer, og de sparer i produkter med høyere avkastning. 80 prosent av de private aksjeverdiene tilhører menn. Andersen har begynt å gjøre som gutta.

- Gjennom jobben har jeg tjenestepensjon. Jeg leste at hvis det er midler du kan avse i mer enn ti år, kan det være smart å spare i aksjer. Så jeg gikk inn på hjemmesidene til Gjensidige og kjørte på, med bare aksjer.

- I tillegg sparer jeg i overkant av en tusenlapp i måneden i et globalt aksjefond, sier Andersen, som forsikrer at hun fortsatt sover god om natten.

- Men skal du kjøpe enkeltaksjer, må du være mer «på» og følge med jevnlig. Og jeg sparer ikke i fond til forbruk, til det har jeg en egen sparekonto, sier Andersen.

Stor forskjell

Aksjer gir over tid en langt høyere forventet avkastning enn banksparing. I dag er du heldig om du får 2 prosent rente på en vanlig sparekonto, mens aksjemarkedet har over tid gitt rundt 9 prosent i årlig avkastning. Men høyere avkastning betyr høyere risiko.

En graf fra Nordea på det omtaltre seminaret viste at mange småsparere gjør en klassisk feil: De kjøper aksjer på topp etter en lang sammenhengende børsoppgang og selger seg ut av frykt når markedet har falt mye. Med andre ord taper de penger i aksjemarkedet ved å bomme på tidspunktet for kjøp og salg.

- Men det gjelder å ha is i magen og bare bruke penger du har råd til å sette av. Pappa lærte meg at penger i aksjer er penger du ikke trenger og kan sette av til side, sier Andersen.

Startet med BSU

Hun var ikke så interessert i aksjer og sparing da hun gikk på videregående skole.



- Nei, da handlet det mest om å sette av penger for å kjøpe klær. Interessen kom da jeg begynte med boligsparing for ungdom (BSU, red.anm.)

- Jeg kommer fortsatt å spare i BSU, der kan jeg sette av penger til og med fylte 33 år.

Nettavisen Økonomi omtalte i vinter aksjekvelder i regi av AksjeNorge forbeholdt bare kvinner. Et argument for slike kvinnekvelder er at kvinner tør å stille «dumme» spørsmål når det ikke er menn til stede. De føler seg mer komfortable om det de oppfatter som vanskelige temaer.

Fikk bekreftet gapet

- Hva tror du skal til for at jenter og kvinner engasjerer seg mer for pensjonssparing, fond og aksjer?

- Jeg synes arrangementer som dette er veldig bra. Det er mulig at hvis arrangementet også hadde vært åpent for menn, at kvinner ikke hadde tort å stille opp, svarer Andersen.

- Jeg synes også det var bra for å få bekreftet kapitalgapet mellom kvinner og menn. Men jeg er litt usikker på hvor flinke arrangører er til å nå ut til alle interesserte, fortsetter hun.

Andersen fant selv frem til arrangementet gjennom medarrangøren Moneypenny Norge og fikk med en venninne. Moneypenny Norge er en lukket Facebook-gruppe for kvinner om aksjer og personlig økonomi.

Kom i gang!

- Har du noen råd til andre kvinner som er opptatt av økonomi og sparing?

- Det viktigste er å komme i gang med sparingen. Så anbefaler jeg å legge inn et månedlig sparebeløp som et fast trekk fra kontoen rett etter at du har fått utbetalt lønn, svarer Andersen.

- Å sette opp et månedlig budsjett, er et «must» for meg. Jeg fikk forresten et godt tips fra en venninne. Hun ser hver måned på hva hun har igjen etter at alle faste utgifter er betalt. Så sprer hun dette beløpet på de 30 dagene i måneden, la oss si 60 kroner per dag.

- Og for det beløpet kan du spare i fond?

- For eksempel. Og så må jeg innrømme at jeg synes jeg det er morsommere å følge med når sparingen utgjør et betydelig beløp. Under BSU-ordningen kan du spare inntil 25.000 kroner i året. Etter tre år utgjør det 75.000, og har du over 100.000 kroner, er det et betydelig beløp.

Opptatt av bolig

- Men er sparing og fond noe dere venninner snakker om?

- Det går nok mest i bolig og hvordan det er å komme seg inn på boligmarkedet. Tjener du 500.000 kroner, er det mye å betjene et lån på 2,5 millioner kroner.

- Jeg betalte for leiligheten selv, men mine foreldre stilte opp som medlåntakere. Samboeren har flyttet inn i min leilighet, men på sikt er målet at vi skal kjøpe en leilighet sammen.

- Det er en stor andel som har kjøpt alene blant venninner. Noen har også kjøpt med partner, men det er faktisk ingen jeg kjenner som leier hos samboeren sin, sier Andersen.

Nye modeller

Hun synes det er fint at det nå lanseres andre boligmodeller for unge, som Obos Bostart og «leie-til-eie»-modeller.

Obos tilbyr kjøp av boliger til en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at du gir fra deg noe av oppsiden hvis du selger. I leie til eie-modeller man først leier boligen i en periode, før du kan få muligheten til å kjøpe boligen når leieperioden er over.