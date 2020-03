Sissener frykter bråk med MDG: - Norge og Sverige trenger Norwegian

Jan Petter Sissener vil ikke kjøpe aksjer i Norwegian, men håper selskapet overlever av hensynet til billettprisene.

Sissener advarte i september i fjor om den store gjelden til Norwegian.

Regnskapstallene for fjerde kvartal i år viser at den totale gjelden utgjorde 81,2 milliarder kroner, eiernes midler (egenkapitalen) er bare 4,1 milliarder. Med andre ord var gjeldsgraden ved årsskiftet på hele 95 prosent, egenkapitalandelen på lave 5 prosent. Det gjør Sissener skeptisk til selskapet, det er lite å gå på.

Og Norwegian-aksjen har i løpet av et par uker falt fra 40 kroner til ca 20 kroner. Torsdag var kursen helt ned mot 17 kroner, men aksjen har fredag ved lunsjtider bykset opp 12 prosent (se grafen under):

EN VISS TRØST: Etter et bratt kursfall de seneste dagene er Norwegian-aksjen ved lunsjtider fredag opp 12 prosent. Foto: (Infront)

På spørsmål om Sissener hamstrer aksjer i Norwegian nå, svarer han kontant:

- Overhodet ikke, men jeg vurderer å kjøpe gjelden i selskapet. Avkastningen på gjelden nærmer seg nå 20 prosent på årsbasis.

Stor rabatt

En så høy avkastning skyldes at gjelden til Norwegian kan kjøpes til en lavere kurs enn pålydende. Billedlig fortalt får du kjøpt 100 kroner i gjeld for 80 kroner.

Hvis Norwegian klarer å betjene gjelden, gir det en svært høy avkastning for långiverne, langt over en normal årsavkastning i aksjemarkedet. Men Sissener vil ikke eie selve aksjen.

- Du ser i dag at det kommer resultatvarsler fra flyselskap som British Airways og EasyJet. Nordmenn reiser mer enn andre, men jeg tror vi tenker oss mer om, sier han om skepsisen.

- Men tar jeg på meg den samfunnsøkonomiske hatten, trenger både Norge og Sverige Norwegian for at flybillettene ikke skal gå til himmels. Når får jeg vel både MDG og hele venstresiden på meg, men det får så være, fortsetter han.

Sissener sier at det må være en villighet til fullstendig å rekapitalisere Norwegian til det han mener er et konkurransedyktig og velfungerende selskap. Han tror ikke selskapet går over ende. Skulle det gå så ille, håper han å konvertere gjelden til aksjer i en refinansiering.

Brant broer

- Problemet er at de i forrige runde brant en del broer, sier forvalteren. Med det sikter Sissener til at Norwegian kunne ha hentet inn mer kapital gjennom nødhjelpen før jul, da selskapet også fikk innvilget forlengelse av to lån.

- Norwegian har hatt fokus på vekst og ikke finans, og det ser vi konsekvensene av nå. Men i denne runden har de hatt uflaks, sier investoren og forvalteren, og tenker på coronaviruset.

Sissener mener det ikke er nødvendig for Norwegian å hente inn mer egenkapital nå. Men det kan det bli hvis situasjonen vedvarer med kanselleringer av reiser og folk holder seg hjemme.

- Vi ser at flere firmaer innført reiseforbud. Folk reiser jo ikke, konstaterer han.