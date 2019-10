Sissener gir MDG skylda for at kronekursen stuper

Foran 650 gjester på en investorkveld sa Jan Petter Sissener at MDGs økende innflytelse har skylden for den svake kronen.

Nylig sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 til Nettavisen Økonomi at det grønne skiftet sender kronekursen til bunns. Mandag fulgte investor Jan Petter Sissener opp med å gi Miljøpartiet De Grønne skylden for den svake kronen. Det melder E24.

På en investorkveld hos Nordnet sa Sissener foran rundt 650 gjester at årsaken til den uvanlig svake kronen blant annet er MDG. Han mener utenlandske investorer kvier seg for å handle den norske kronen fordi de tror MDG snart kan få større innflytelse i norsk politikk, og at oljeindustrien dermed går en mørk framtid i møte.

– Det var vel en litt flåsete kommentar, men det jeg helt sikkert sa var at all den politiske støyen i Norge rundt olje og oljens fremtid – og en vinglete Jonas Gahr Støre og et MDG som er helt klare på at oljeproduksjonen skal avsluttes innen 2030 – absolutt har en påvirkning på utlendingers tillit til den norske fremtiden, sier Sissener til E24.

Miljøpartiet De Grønne kvitterer med å takke Sissener:

– Hvis Sissener vil gi oss i MDG æren for at investorene endelig begynner å flytte penger fra fossilt til fornybar energi, så ser jeg det som et bevis på at vi virkelig gjør en forskjell til det beste for mennesker og miljø, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad til E24.

Une Bastholm (t.h), Arild Hermstad (t.V) jubler på valgvaken til Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Sentralen i Oslo under kommunevalget i september. Jan Petter Sissener mener MDGs økende innflytelse på norsk politikk er grunnen til at utenlandske investorer selger unna den norske kronen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Den norske kronen har gått på smell etter smell i det siste, og natt til tirsdag kostet én euro 10,25 norske kroner ifølge DNB Markets. Ekspertene sliter imidlertid med å få inne et entydig svar på hvorfor kronen er uvanlig svak akkurat nå - i en tid der oljeprisen har stabilisert seg på rundt 60 dollar fatet.