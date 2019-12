Sissener i fistel etter rødgrønt kutt i Frelsesarméen: Starter privat kronerulling

Sissener er i et leserinnlegg forbannet på det rødgrønne byrådet i Oslo, som han mener har kuttet 1,5 millioner i støtte til Frelsesarmeens jobbprosjekt til rusmisbrukere (se faktaramme lenger ned).

Sissner skriver at for fjerde året på rad kutter de rødgrønne partiene i den økonomiske støtten til Frelsesarmeens arbeidstreningstiltak «Jobben». Sissener skriver i innlegget at rundt 80 rusmisbrukere hver dag har stor glede av å stå opp om morgenen og gjøre en innsats for samfunnet og fellesskapet gjennom dette tilbudet.

Prinsippene rir

- Det er prinsipper som rir fornuften her, slik at det rødgrønne byrådet verken ønsker private barnehager privat omsorg og heller ikke frivillige organisasjoner, sier Sissener til Nettavisen.

- Er dette et politisk motivert kutt?

- Ja, det er jeg nesten helt sikker på at det er, svarer Sissener.

- Dette er helt klart politisk motivert. Alt skal drives av offentlige, som driver dyrere og dårligere. Nå sender byrådet 25 mennesker ut i kulden i januar, fortsetter han.

Tøm søpla selv

Sissener peker på at byrådet er villig til å bruke 10 millioner kroner på vektere for å fjerne disse rusmisbrukerne, og så kutter de i et forbedringsprogram.

- Det hører ikke noe sted hjemme. Dette er ikke dramatisk for Oslo by, men det er dramatisk for de menneskene det gjelder. De har et sted å komme hver dag og mottar symbollønn, det skal de ikke lenger få lov til.

Oppgavene til rusmisbrukerne opp gjennom årene har vært gaterydding i samarbeid med Renholdsetaten, møbelverksted og redesign av gjenbruksartikler og lysproduksjon på eget verksted. I sommerhalvåret rydder de skjærgården i samarbeid med Friluftsetaten.

- De tømmer mange tonn med søppel i året i Oslo. Da får heller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Lan Marie Berg (MDG) tømme søppelet selv, tordner Sissener.

Han sier at med kuttene ut i år er det snakk om 4 millioner totalt. Det mener investoren og forvalteren er småpenger og gjentar at det hele handler om prinsipper

Innsamling

Så nå har Sissener startet en innsamlingsaksjon, der han håper at osloborgerne stiller opp med 1,5 millioner kroner. Hvor mye han selv punger ut med til aksjonen, vil han ikke si, Sissener mener det ikke er viktig.

- Men jeg håper at Oslos befolkning venner og bekjente trår til der hvor myndighetene svikter, sier han.

Sisseners startet engasjementet med at hans selskap Sissener AS i år avholdt et annerledes julebord der de serverte mat til de som jobber for Jobben.

- Det var ganske vellykket. Vi fikk et engasjement for disse menneskene, og så ser vi hvordan kommunen idiotisk slår beina under på disse menneskene. Det går f… meg ikke an, raser Sissener.

Rart

Regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeen Sør sier til Nettavisen at han synes det er rart at dette kuttet har kommet når politikerne sier at «Jobben» er et viktig tilbud. Ifølge Woldsund har byrådet de seneste to årene kuttet 4,5 millioner kroner til «Jobben», noe han synes er veldig rart.

- Tror du kuttene er politisk motivert?

- Det er ikke godt å si, men jeg kan ikke komme på noe annet. Begrunnelsen vi har fått er at det er en tilskuddspott totalt på 100 millioner kroner, og så har byrådet fått inn søknader for X antall millioner. Noe måtte de kutte, svarer han.

Frelsesarmeen får den største andelen av potten og har tidligere fått 13 millioner i året. Nå er tilskuddet redusert til ca. 8,5 millioner.

Tilbake til rusmiljøet

- Hva frykter du at kan konsekvensene bli?

- Vi har sagt at konsekvensene av dette kan bli at 25 deltakere vil stå uten jobb i januar. En av brukerne har sagt at «da blir det å stå opp om morgenen igjen og hate samfunnet, det er ikke noe å gjøre, og det er rett tilbake til kriminalitet og rus».

- Dette får betydelige konsekvenser for samfunnet. Det er ekstra provoserende at byrådet har satt av 10 millioner til å bekjempe rusmiljøet i Brugata, og så tar de bort millioner til de samme menneskene, sier Woldsund.

Byrådssekretær for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Åsmund Strand Johansen (SV), avviser at kuttet er et uttrykk for at kommunen ikke er fornøyd med frelsesarmeen. Han peker på at det er bystyret som har tatt ned påplussingene de kom med til «Jobben» i fjor.

Droppet ekstrabevilgning

- Byrådet foreslo i fjor 8 millioner kroner til dette tilbudet og 8,6 millioner i år. Men i fjor valgte bystyret å legge til 2 millioner i potten utover de 8 millionene byrådet foreslo. I år valgte bystyret etter budsjettbehandlingen ikke å legge på. Det er helt åpenbart at Frelsesarmeen dermed har fått mindre til «Jobben», sier byrådssekretæren.

- Men Frelsesarmeen har totalt fått 18 millioner fra tilskuddsordningen på rundt 100 millioner. De har også fått penger til andre tiltak som de ikke fikk i fjor, fortsetter han.

- Så kuttet er ikke politisk motivert?

- Nei, er du gal, Frelsesarmeen gjør en kjempegod innsats. At byrådet foreslo mer penger enn vi gjorde i fjor, er en anerkjennelse av det arbeidet de gjør.

Helt feil

Strand Johansen avviser også at byrådet nå vil bruke bruker 10 millioner på vektere som skal fjerne rusmisbrukere fra området rundt Brugata, Storgata, Hausmanns gate og nabostrøkene.

Det Olav Thon-eide kjøpesenteret Gunerius i Storgata er plaget med et stort antall misbrukere, som blant annet setter sprøyter inne på kundetoalettene.

- Det er totalt feil at vi skal bruke 10 millioner på vektere. Bystyret vedtok forrige onsdag under budsjettjusteringen å håndtere akuttsituasjonen i Storgata og nabogatene, men også penger til forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet. Noen av midlene har gått til helse- og sosialarbeidere som skal drive forebyggende arbeid, sier Strand Johansen.

- Det kommer også andre tiltak i Storgata. For tiden settes gata i stand til ny standard. Det har vært en nedslitt gate, og vi skifter nå ut trikkesporene. Under byggearbeidene blir det veldig smale fortauer. Når det er veldig mørkt, skaper det mye knuffing og trøbbel i strøket.

Ekstraordinære tiltak

Oslo kommune har derfor satt i gang med ekstraordinære tiltak for at strøket skal se mer åpent ut, og det kommer en ny belysning.

- Så kommer vi til å sette inn noen vektere fra rundt 1. mars neste år til både å snakke med rusmisbrukerne og vanlige folk. Folk skal ikke jages. Mange synes nok det ikke er tilstrekkelig med politi til stede i området. Men vekterne utgjør bare en liten del av hva man kommer til å gjøre med de 10 millionene, hevder Strand Johansen.

Han sier at Oslo kommune har et ganske bredt arbeid ruspolitikken, med tiltak i sentrum og rundt i bydelene.

- Tilskuddsmidlene går ikke bare til Frelsesarmeen, men også til andre ideelle organisasjoner. I tillegg har kommunen tiltak i kommunal regi. Det er at ganske bredt spekter av tilbud som kommunen gir til, det er ikke bare tilbudet til Frelsesarmeen, sier byrådssekretæren.