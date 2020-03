Sissener med brannfakkel: Slik vil han redde aksjemarkedet

Jan Petter Sissener vil at oljefondet skal få kjøpe aksjer på Oslo Børs i fraværet av private investorer.

Oljefondet - Statens pensjonsfond utland - skal kun investere i utenlandske verdipapirer. Her hjemme er det Folketrygdfondets ansvar å investere på Oslo Børs. Men nå vil Sissener la oljefondet kjøpe aksjer også her hjemme. Han mener det er fullstendig mangel på private investorer i krisen som råder nå.

Investoren og forvalteren viser til en beregning fra investeringsbanken Goldman Sachs. De har beregnet at de amerikanske pensjonsfondene alene skal kjøpe aksjer for 184 milliarder dollar fremover, 1930 milliarder kroner.

- Men i motsetning til andre land har ikke vi noen store pensjonskasser. Staten sitter på alle pensjonspengene. Norske investorer, enten de heter Hagen eller Røkke, alle ligger nede på knærne. Spesielt Røkke har tapt mye penger.

- Hvor skal pengene komme fra? spør Sissener retorisk.

Rebalansering

De amerikanske pensjonsfondene benytter i likhet med vårt hjemlige oljefond seg av en såkalt rebalanseringsstrategi:

De kjøper det som faller i verdi for å opprettholde de fastsatte andelene for hvor mye aksjer, obligasjoner, renter og eiendom de skal ha i porteføljene. Oljefondet benyttet seg av denne strategien i fjerde kvartal 2018 da det var et kraftig aksjefall.

Folketrygdfondet investerer altså på Oslo Børs på vegne av staten, men disse aksjeplasseringene utgjør i denne sammenhengen «bare» drøyt 100 milliarder kroner. Sissener vil at disse aksjekjøpene skal øke kraftig.

- Det er investorene som er viktig nå. Staten bør her hjemme doble aksjekjøpene i en endringsfase, det bør man ta inn over seg for at det ikke skal bli langvarige skadevirkninger. Da må oljefondet kunne få investere i Norge, sier Sissener.

Ikke hett

- For utenlandske investorer er kanskje ikke Oslo Børs så aktuelt?

- Nei, med en oljepris på 30 dollar er ikke Norge det hotteste nå. Og hva skal vi leve av etter oljen?

Sissener sier også at mange belånte investorer for tiden får beskjed om å dekke inn krav og blir tvangssolgt, eksempelvis av bankene. Dette presser aksjemarkedene.

- Skal det bli verre før det blir bedre i aksjemarkedet?

- Vi har ennå ikke sett den store panikken i det amerikanske markedet i form av nedstengninger. Utviklingen avhenger av hvor mye tvangssalg det blir, og jeg er ikke i tvil om at det er mye tvangssalg i markedet nå, svarer Sissener.

- Hvilke aksjer bør man eie i disse svært urolige tidene?

- Vi sliter nok med ikke å tape penger og prøver å finne hvilke aksjer som går mest oppover når dette snur. Men ved å ta på oss toårsbriller finnes det utrolige mange spennende aksjer å kjøpe nå, svarer Sissener.

Stengte børsen

Filippinene har inntil videre stengt sin børs, og det er innført strenge begrensninger på verdens børser for hvor mye investorene kan spekulere i aksjefall, såkalt shorthandel. Investorer selger aksjer de har lånt i håp om å kunne kjøpe dem tilbake senere til en mye lavere verdi.

- Hva med å stenge Oslo Børs når markedet faller så mye?

- Vi kan ikke stenge børsen ensidig her hjemme, da må de snakke sammen internasjonalt, sier Sissener.

Hans fond er en stor långiver i skakkjørte Norwegian, og Sissener uttalte så sent som for to uker siden at han ikke vil kjøpe aksjer i flyselskapet. Men gjeldstunge Norwegian trenger mye friske penger som følge av en fullstendig kollaps i flybransjen.

NTB har snakket med politikere som ikke utelukker et statlig eierskap i det børsnoterte flyselskapet som siste utvei. Sissener vil ikke ha inn staten som en direkte eier i Norwegian, det måtte eventuelt ha vært som en garantist i en aksjeutvidelse der gjelden konverteres til ny egenkapital.

Ikke statens oppgave

- Vil du ha staten inn som eier i Norwegian i det hele tatt?

- Det er ikke statens oppgave å eie flyselskaper, men staten sier at den ønsker at alle de tre flyselskapene skal overleve, Norwegian, SAS og Widerøe. Widerøe er litt spesielt, fordi de flyr bare innenlands.

- Jeg har mer tro på en løsning med en statsfinansiert leasingselskap, der staten kjøper flyene og eier «hard assets» og så leier ut flyene til selskapene. Dette må gjøres på variabel basis, slik at flyene selges når tidene er tilbake i normal gjenge, svarer Sissener.

Han mener fordelen ved en slik løsning er at staten slipper unna forpliktelser og får reelle eiendeler. Det må skje sammen med en gjeldskonvertering og aksjeutvidelse. Så kan staten etter hvert selge tilbake flyflåten til selskapene til fornuftige verdier. Flyselskapene leier i dag fly av private aktører.

Noen milliarder

- Ved en slik løsning tror jeg Norwegian greier seg med noen få milliarder i ny egenkapital, gitt at obligasjonsgjelden og deler av bankgjelden gjøres om til aksjekapital.

- Heller det enn at staten blir direkte aksjonær. Norwegian trenger en livslinje. Det gjør SAS også, og denne livslinjen varer ikke mange dagene, advarer Sissener.

- Men staten var midlertidig eier i bankene på begynnelsen av 90-tallet?

- Det er ikke sammenliknbart, bankene var samfunnskritisk virksomhet, er svaret.

Men tilbake til shortingen, Sissener-fondet Canopus tapte stort før nyttår på å vedde mot Tesla-aksjen. Den seneste tiden har Tesla stupt i verdi fra 740 dollar per aksje til 425 dollar tirsdag ettermiddag norsk tid. Sissener kan endelig innkassere gevinst.

50 millioner

Det gjør de ved å benytte seg avsalgsopsjoner: Fondet får solgt aksjene i markedet til en avtalt pris som ligger langt høyere enn den aktuelle markedskursen.

Sissener har tidligere sagt til Nettavisen at de har rett til å selge til en kurs på drøyt 700 dollar per aksje. Banker og verdipapirforetak er utsteder av disse opsjonene og har plikt til å innløse dem.

- Vi har tatt gevinst på bortimot 40.000 Tesla-aksjer, forteller han. Det gir om lag 50 millioner kroner i brutto gevinst, men fra dette skal det trekkes fra en opsjonspremie på flere millioner kroner.

Mye igjen

Sissener sier de fortsatt har igjen 20.000 Tesla-aksjer, de kan selge med gevinst. Den teoretiske bruttogevinsten onsdag kveld norsk tid var med en Tesla-kurs på 360 dollar over 340 dollar per aksje. Det tilsvarer 3840 kroner med den nye sjokknoteringen for norske kroner.

Med 20.000 salgbare aksjer var altså brutto fortjeneste på rundt 77 millioner kroner onsdag kveld. Fra denne bruttogevinsten skal det trekkes en opsjonspremie på noen millioner.

Tesla-aksjen er for øvrig siden halvert i verdi og stupte onsdag nye 16 prosent. Endelig fikk Sissener rett i sitt veddemål om elbilprodusenten. Siden toppen 19. februar i år har Tesla-aksjen stupt med 60 prosent i verdi.