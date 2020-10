Sissener tror Norwegian går over ende: - Pengene renner ut

Jan Petter Sissener mener det ikke er verdt å redde hele Norwegian fra en konkurs, det viktigste er den norske virksomheten.

Sissener uttalte på investordagene til Finansavisen denne uken at han ikke tror Norwegian overlever.

- De har dessverre, som konsekvens av hvordan de gjorde det på, en aksjonærbase som det ikke er mulig å hente penger fra, svarte investoren og forvalteren på spørsmål fra redaktør Trygve Hegnar.

Overfor Nettavisen utdyper Sissener sin negative holdning:

- Norwegian har en eierstruktur som gjør det veldig vanskelig å hente penger. Jeg tror virkningene fra koronapandemien tar lengre tid enn det man tror. Norwegian har store problemer, og pengene renner ut, sier han.

Nye Norwegian

Sissener ser ingen private investorer som kan redde Norwegian fra en eventuell konkurs. Løsningen kan bli å starte et nytt selskap i som i teorien tar over den norske virksomheten.

- Men dette er komplekst, og her må vi lene oss på styret, sier Sissener, som tror det er vanskelig å få til en ønsket restrukturering av selskapet. Med andre ord kan det bli vanskelig å omorganisere dagens selskap i nye bærekraftige virksomheter.

Forvalteren og investoren ser negative konsekvenser av konkursen for konkurransen i det norske markedet. Det utenlandske markedet gir han blaffen i.

- Ja, det blir negative konsekvenser for alle i Norge, men staten skal ikke kaste bort penger på Gatwick eller Arlanda. Staten skal ikke kaste gode penger etter dårlige, understreker han.

Norge viktigst

- Bør ikke staten redde Norwegian av hensyn til konkurransen i markedet?

- Hvorfor skal den gjøre det? spør Sissener retorisk tilbake.

- For staten er den norske virksomheten det essensielle. Her kan staten kanskje bidra, men de har vært flinke til ikke å redde SAS.

- Kan Norwegian bare skylde på nedstengingen?

- Norwegian var i en vanskelig situasjon med en komplisert restrukturering komplisert, men ingen kunne forutse at koronakrisen skulle vedvare så lenge, svarer Sissener.

Norwegian-aksjen har siden utgangen av 2018 stupt med over 99 prosent til 60 øre, se grafen under). Markedsverdien av selskapet torsdag ettermiddag var lave 2,2 milliarder kroner.

ALT BORTE: )9,4 prosent av aksjekursen i Norwegian er borte siden utgangen av 2018. Foto: (Infront)

Bør vente

Og som ikke Norwegian sliter økonomisk fra før, må de og SASogså slite fremover med det ungarske lavprisselskapet Wizz Air, samt mulig oppstart fra et nytt norsk selskap.

Den tidligere Braathen-sjefen Erik G. Braathen har fått med seg tidligere Norwegian-topper i nye Braathen Air, som vil be om inntil 1,5 milliarder kroner i statlige garantier. Sissener foreslår en annen strategi.

- Jeg kan ikke nok om dette, men hvis jeg hadde vært Erik G. Braathen, ville jeg ha vurdert et nytt selskap med ny ledelse den dagen Norwegian ikke lenger har penger.

Trist

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg, men Sissener vil ikke svare på hvem han heier på.

- Nei, jeg vet ikke. Men det er trist at verdens største og mektigste land ikke klarer å presentere to kandidater som er bedre enn de to der.

Joe Biden leder for tiden nokså klart på meningsmålingene, og Sissener mener i likhet med andre at markedene nå regner med at Biden blir ny president. Et spenningsmoment er hvor mye av skattekuttene til Trump han vil reversere, et annet her den offentlige pengebruken.

- Jeg tror Biden vil øse på med så mye penger at først stiger prisene, så stiger rentene. Vi har allerede sett at rentene har begynt å «tikke» litt oppover, sier Sissener.