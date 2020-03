Sissener-veddemål til 75 mill: På dette nivået tjener Sissener penger på Tesla

Det er kraftig uro på de amerikanske børsene og Tesla-aksjen får juling. Det kan være godt nytt for superinvestoren Jan Petter Sissener.

Tesla-satsingen til Sissener har vært nærmest et mareritt. Sisseners Canopus-fond har veddet på at aksjen skulle falle i verdi, men det motsatte har skjedd.

Jo mer Tesla-aksjen har steget på børsen, desto større har tapet vært. Sissener uttalte for en drøy måned siden at de må være ydmyke på at de kan ha tatt feil.

- Ja, ingen blir rike av å ha rett alene, før eller senere kan dere måtte kaste kortene?

- Vi har gjort det ved at vi har kjøpt salgsopsjoner (se nedenfor, red.anm.). Vi er villige til å tape inntil 0,5 prosent, svarer Sissener på spørsmålet fra Nettavisen Økonomi.

Med børsuroen etter utbruddet av coronaviruset har Tesla-aksjen igjen falt tilbake. Tirsdag er den ned rundt to prosent midtveis i handledagen i New York.

Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq eller alle ned opp mot tre prosent før klokken 21 norsk tid tirsdag kveld.

Tre prosent

Sissener sier Tesla-eksponeringen utgjør circa tre prosent av samlet eksponering i Canopus-fondet. Dette fondet hadde ved utgangen av januar en forvaltningskapital på drøyt 2,4 milliarder kroner. Gitt den samme størrelsen på fondet nå, snakker vi om en Tesla-eksponering på rundt 75 millioner kroner.

- I og med at det er salgsopsjoner, er det veldig begrenset hva vi kan tape nå, gjentar investoren og forvalteren. Tesla-kursen står i dag 744 dollar. Sissener har sikret seg en rett til å selge aksjen til 700 dollar, altså drøyt 6 prosent lavere enn før børsåpning tirsdag.

Kursen må falle lavere enn det (se faktarammen under) for at fondet kan tjene penger. Canopus-fondet har ifølge Sissener to salgsopsjoner i Tesla med forfall henholdsvis i mars og juni.

Fakta Salgsopsjoner ↓ Ved å kjøpe en salgsopsjon tror investorer at en aksje kan falle mye, mer enn det markedet venter seg.

Gjennom en salgsopsjon har du en rett, men ikke en plikt til å selge aksjer til et avtalt kursnivå. For denne retten betaler du en opsjonspremie, som er ditt maksimale tap.

Faller aksjekursen under det avtalte nivået, benytter du deg av opsjonen ved å kjøpe aksjer billigere i markedet. Så selger du aksjene til den avtalte høyere kursen.

Fortjenesten blir da kursdifferansen fratrukket opsjonspremien. Eks: Er avtalt salgskurs 100 kroner, markedskursen 70 kroner og opsjonspremien 10 kroner per aksje, tjener du netto 20 kroner per aksje.

Fundamenalt rett

- Men hvordan er det å være eksponert for en aksje som spretter så mye opp og ned, er det stressende?

- Både ja og nei. Jeg er ikke i tvil om at jeg fundamentalt har rett. Hvis du ser salgsstatistikken til Tesla i Norge i januar og februar, var salget ned 77 prosent.

Sissener peker på at for tiden priser aksjemarkedet Tesla til 137 milliarder dollar, 1275 milliarder norske kroner. Det er mye for en bilprodusent som selger 400.000 biler i året og i fjor tapte penger per bil de produserte.

- Jeg tror ikke folk er opptatt av om rekkevidden er 700 kilometer eller 500 kilometer. Er rekkevidden 300 kilometer, har du stoppet etter 250 kilometer og kjøpt deg en hamburger på veien. Så tar det 20 minutter å lade den opp, sier han.

Lite å fare med

- Slik jeg ser det, har ikke Tesla noe mer å fare med enn Mercedes og Audi. Men alt som er grønt for tiden, er deilig, fortsetter Sissener, som selv har kjøpt en Mercedes elbil til ca. 700.000 kroner. En tilsvarende bensinbil ville ifølge Sissener ha kostet rundt 1,3 millioner.

- Mercedes er bedre enn Tesla på service og distribusjon. Jeg kjøpte en elbil litt på grunn av avgiftene, litt på grunn av bompengene og for å bidra littegrann til miljøet.

- Så du har ikke noe imot et grønt skifte?

- Nei på ingen måte, men vi må gjøre ting som monner, som å rydde opp elvene i Asia og hjelpe land som trenger det. Her hjemme blir det mest symbolpolitikk, men jeg er selvfølgelig ikke imot å ha fokus på klima og veldedighet.

Supertirsdag

Et annet brennhett tema er den såkalte supertirsdagen til det demokratiske partiet. Da skal demokratene velge delegater fra hele 14 stater, blant dem USAs mest folkerike stater, Texas og California.

Hele 1357 delegater skal fordeles, og meningsmålinger kan tyde på at den ytterliggående i amerikansk målestokk, Bernie Sanders, vil stikke av med et flertall av dem.

- Hva vil skje hvis Bernie Sanders blir demokratenes kandidat og til slutt valgt som president?

- Hvis Sanders vinner, faller børsen med 15 prosent. Det vil være entydig negativt, markedet kommer til å «klikke», svarer Sissener.

- Da blir det en reversering av skattekuttene til Trump og mer skatt for personer. Det hadde ikke gjort noe om de aller rikeste hadde betalt mer i skatt. Men når det gjelder selskapsskatten, er den en konsekvens av en tiltakende internasjonale konkurranse, fortsetter han, og mener det ikke er mange som har fått med seg dette poenget.