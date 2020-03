Siste nytt om de nye økonomiske tiltakene i koronakrisen

Utvider dagpengeperioden til ut juni, øker antallet egenmeldingsdager og åpner for å kjøpe børsnoterte selskaper.

SISTE: Regjeringen legger frem nye milliarder for å hjelpe næringslivet gjennom koronaepidemien. Forslagene inkluderer friske penger til næringslivet, nye lån, investeringskapital - og endrede regler for dagpenger for permitterte og arbeidsledige.

Koronaviruset har slått innover norsk næringsliv som en tsunami, og arbeidsledigheten er på det høyeste siden andre verdenskrig. Per 24. mars var det registrert 291.000 helt ledige - det tilsvarer 10,4 prosent av arbeidsstyrken. For to uker siden var arbeidsledigheten på 2,3 prosent.

Langvarige konsekvenser

– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten, skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet. Tiltakene vi kommer med skal hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen, sier statsminister Erna Solberg.

Finansdepartementet oppgir selv at de mener de økonomiske virkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene vil påvirke norsk og internasjonal økonomi negativt i lang tid fremover, også etter norske smitteverntiltak mykes opp.

Fakta Fakta om kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter ↓ Regjeringen la fredag 27. mars fram en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset. * Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. * Ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. * Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. * Det skal opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte. * Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. * Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer. * Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. * Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen. Kilde: NTB

Allerede har politikerne vedtatt krisepakker på over 280 milliarder kroner, og en egen kontantstøtte for bedrifter som sliter med vesentlig inntektstap. Nå har regjeringen lagt frem 23 tiltak.

Dette er fredagens pakke

Kompensasjonsordning for uungåelige utgifter for næringslivet.

2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter.

Innovasjonslån - 3 milliarder.

300 millioner kroner til rentestøttefondet - blant annet avdragsutsettelse.

50 millioner kroner i støtte til private innovasjonsmiljøer.

250 millioner til næringsrettet forskning.

Økt investeringskapital til Investinor med 1 milliard kroner.

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte til ut juni måned.

Arbeidsgivere fritas lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Det betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Gjelder ut juni.

Åpner for at NAV kan forskuttere dagpenger, for å få pengene raskere på konto.

Økt adgang til egenmelding.

Merverdiavgiften (moms) senkes ytterligere fra 8 til 7 prosent fra 1. april til 31. oktober 2020 for bransjer som reiselov og deler av idretten.

Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper.

– I dag legger vi frem en ny tiltakspakke, rettet mot de bedriftene og menneskene som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter er hardt rammet og mange frykter for livsverket sitt, sier finansminister Jan Tore Sanner.

– Heldigvis er norsk økonomi i utgangspunktet grunnleggende solid, og vi har handlingsrom i den økonomiske politikken, som vi nå bruker. Dette er tiden for å vise samfunnsansvar.

– Jeg vil oppfordre bedrifter, husholdninger, gårdeiere, banker, kommuner, arbeidslivets organisasjoner og alle andre som har muligheten, til å stille opp slik at vi kan bidra til å trygge arbeidsplassene når vi skal tilbake til hverdagen, sier finansministeren.

Forventer kraftig fall i BNP

Finansdepartementet har fredag også publisert en prognose for norsk økonomi. De forventer at BNP for fastlands-Norge vil falle med 2 prosent i år.

Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå er iverksatt motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 310 milliarder kroner.

Ifølge departementet vil det blir over 300.000 personer som kan bli permittert før utviklingen snur. De forventer at budsjettbalansen for Norge er svekket av 135,8 milliarder kroner.

