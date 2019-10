Situasjonen spant ut av kontroll for Vidar Kleppe: Ukjent varslersak da Ap grep makten

Denne høsten har den nasjonalistiske valgvinneren Demokratene preget nyhetsbildet etter et oppsiktsvekkende drama i Kristiansand. Dette er historien om hvordan Vidar Kleppes gruppering ble sprengt i fillebiter og Arbeiderpartiet kunne sikre seg makten i Sørlandets hovedstad for første gang på 72 år.

KRISTIANSAND (Nettavisen Økonomi): – Makvan har sagt alt, dere kan bare svare. Og jeg skal endelig fortelle hva dette handler om, sa mannen som har brutt med partiene Høyre, Frp og Demokratene etter tur – den gamle håndballkjempen Roy Fardal (60) fra Søgne.

Nå sto Fardal med kaffekoppen i hånda i det gamle rådhusbygget i Kristiansand. Han så på de andre utbryterne som alle ventet på at bystyret skulle settes, og ordføreren velges. Så snudde han seg mot Nettavisen for å svare på en rekke anklager fra restene av Demokratene. Han var lei, nå ville han si fra:

– Det er så råttent alt sammen. Partiet har ikke tålt folk som har egne meninger, de har følt seg truet. Jeg kunne ikke ha den retorikken med trusler om ekskludering hengende over meg. Derfor gikk jeg ut, sier Roy Fardal.

Ordfører Harald Furre (H) takkes av med en bukett blomster i Kristiansand bystyre. På sidelinjen til høyre: Demokratenes Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal. Foto: Ole Dag Kvamme

Nederlag for høyresiden og Kleppe

To timer senere sikret pensjonisten seg plass i formannskapet og rundt 300.000 kroner i årlig politikerlønn. Han og sine tre utbrytervenner kronet samtidig Arbeiderpartiet med første ordfører i Kristiansand på 72 år.

Nettavisen kan fortelle om dramaet som førte til Kleppes fall og Arbeiderpartiets store seier.

Fakta Nøkkelspillerne i kampen om Kristiansand ↓ Makvan Kasheikal (33) ble valgt til leder for Demokratene i Norge i juni 2016. Han kom som flyktning fra kurdisk Iran til Norge i 1998. Han var leder av kontrollutvalget i Kristiansand kommune inntil årets valg. Vidar Kleppe (56) har sittet to perioder på Stortinget for Fremskrittspartiet, men ble suspendert i 2001, under anklager fra Carl I. Hagen for å være populist. Han gikk deretter inn i partiet Demokratene, og har sittet i Kristiansand bystyre for dem siden den gang. Roy Fardal (60) fra Søgne har vært i Søgnes kommunestyre for både Fremskrittspartiet og Høyre. Han gikk ut av begge etter tur, før han i februar meldte overgang til Demokratene, som han nå søndag meldte seg ut av. Fardal er eiendomsinvestor, og er tidligere kjent som håndballspiller da Søgne hadde sin storhetstid i herrehåndballen på 1980- og 1990-tallet. Jan Oddvar Skisland (61) klarte for andre gang å fravriste Høyre ordførerkjedet i Kristiansand. Forrige gang stilte han for Kristelig Folkeparti i 2003. Onsdag gikk han til topps for Arbeiderpartiet. Skisland er utdannet teolog, har hovedfag i idrett, og hatt sentrale stillinger på Høyskolen i Agder og Universitetet i Agder ved siden av politikken. Harald Furre (55) er siviløkonom, og tapte ordørervalget etter å ha sittet fire år som ordfører i «gamle» Kristiansand for Høyre. Furre har hatt en rekke styreverv i næringsliv og politikk. Han er kjent som taktiker, men ble satt sjakk matt da Arbeiderpartiet klarte å splitte Demokratene, og få sylferske Demokrater til å melde seg ut og sikre flertall for Ap-styre under tre uker etter valget 9. september.

Da Fardal søndag kveld forhandlet posisjoner med Arbeiderpartiet, innebar det et endelig nederlag for Høyre-siden i Kristiansands nye bystyre, og et gedigent nederlag for valgvinneren Vidar Kleppe – som bare et halvt år tidligere hadde tatt Fardal inn i varmen, da han gikk fra Høyre i Søgne.

SPLITT OG HERSK: Forhandlingsleder Astrid Hilde til venstre fikk Vidar Homme, Jorunn Aaselle Olsen og Lajla Elefskaas (med ryggen til) og Roy Fardal, (ikke på bildet) til å stemme på Arbeiderpartiet i bystyretmøtet onsdag kveld. Foto: Ole Dag Kvamme

Avtalen slo ned som en bombe. En sprekk i et parti som nettopp hadde vunnet valget, og hadde fått makten og æren fra velgerne, førte til at Vidar Kleppe tapte begge deler, og trolig også velgernes støtte. De gikk til ham for å få endring, men Kleppes egne ekskluderte ham fra all makt velgerne hadde gitt partiet bare én måned tidligere.

Hva hadde skjedd?

ERKLÆRINGEN: Mot å underskrive denne erklæringen fra Arbeiderpartiets forhandlingsleder Astrid Hilde, fikk Demokratenes utbrytere makt og deltok i flertallsgrunnlaget i det nye bystyret i Kristiansand. Den ble underskrevet mandag 7. oktober. FOTO: Privat

Valgskredet

Etter et sjeldent valgskred 9. september føk Demokratene inn i det nye bystyret, som skal dekke den nye storkommunen med Kristiansand, Søgne og Songdalen fra 1. januar 2020.

Med ti representanter for protestpartiene Demokratene og fire for Tverrpolitisk Folkeliste, sto både Høyre- og Venstre-koalisjonene uten klart flertall. Det var en gylden mulighet for Kleppe til å få gjennomslag for sine kampsaker: Mot bompenger, mot mer penger til kunstsilo, reduserte politikerlønninger, økt kommunal bostøtte med mer.Kleppe danset fra den ene til den andre, mens han håpet høyre- og venstresiden skulle gi stadig mer gullkantede tilbud om makt og posisjoner for å lage flertall når bystyret skulle konstituere seg 9. oktober.

I stedet endte valget med at fire ferske representanter fra Demokratene brøt ut. Mandag skrev de under på en avtale som sikret flertall for Arbeiderpartiet. Av frykt for at utbruddet skulle være en taktisk strek måtte de skrive under på at de ikke ville gå tilbake til Demokratene i hele fireårsperioden.

De fire utbryterne er anleggsarbeider Olav Homme fra Søgne, pensjonistene Roy Fardal fra Søgne, pensjonisten Lajla Elefskaas fra Søgne og uføretrygdede Jorunn Aaselle Olsen, bosatt på Justvik i Kristiansand.

Avviser at vervene betydde noe

Utover Fardals plass i formannskapet, fikk Homme en plass i det arbeidskrevende by- og tettstedsutviklingsutvalget, med i underkant av 300.000 kroner i kompensasjon.

Elefskaas får plass i et nytt arbeids- og inkluderingsutvalg med rundt 70.000 kroner i

– Vi har ikke krevd masse posisjoner, det er tull, bare tull. Ingen av oss skifter parti på grunn av disse vervene, sier Elefskaas, og omtaler sin kompensasjon som «ei pakke margarin i uka».

"JUDASER": Alf Albert i Demokratene (nærmest) kalte sine gamle partikolleger Judaser. Han måtte sitte ved siden av dem da bystyret onsdag kveld ble konstituert. Ved siden av ham sitter Lajla Elefskaas, Jorunn Aaselle Olsen og Vidar Homme. - Det er vi som sto på partiprogrammet, sier Elefskaas. Foto: Ole Dag Kvamme

Aaselle Olsen blir menig bystyremedlem.

– Hvis det kommer oppgaver som handler om vern av dyr, vil hun gjerne ta det, forklarer Elefskaas på vegne av Aaselle Olsen.

Rasende gruppe

Onsdag, to timer før bystyret samles, møter Nettavisen den gjenværende gruppen på partikontoret. Vi har bedt om en forklaring på hva som skjedde.

Vidar Kleppe er snar til å beklage at han har vært for godtroende, og ikke hatt kontroll på gruppa. Men det store poenget deres er at de mener Fardal har forhandlet bak ryggen deres med Høyre og Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake, uten å dele informasjon, selv om han har sittet i forhandlingsutvalget med Kleppe og Kasheikal.

VANT, MEN TAPTE: Vidar Kleppe og restene av Demokratene må innse at utbryterne har vippet makten velgerne ga partiet av pinnen. De møter Nettavisen onsdag klokken 15, to timer før nytt bystyre velges, og de er rasende på utbryterne. Fra venstre Vidar Kleppe, Tore Heidenreich, Alf Albert, Lene Jakobsen, Makvan Kashheikal og styremedlem i Demokratene Astri Christina Iglebæk. FOTO: Ole Dag Kvamme Foto: Ole Dag Kvamme

Leder i Demokratene, Makvan Kasheikal, legger frem kopier av eposter og sms som skal danne bevis. Harde ord om svik og dobbeltspill hagler.

De forteller også at Roy Fardal hadde en alvorlig varslingssak på seg. Men den var lagt død etter samtaler med Fardal. Likevel skal han ifølge partiledelsen har skjøvet den foran seg for å skape avstand og kunne gå ut av partiet på et for han gunstig tidspunkt.

– Han trekker den bare frem for å legitimere valget om å gå ut, sier Kasheikal.

Fardal avviser alle anklager.

Overganger

28. februar meldte Roy Fardal fra Høyre overgang til Demokratene i Søgne. Samme kveld gikk Lajla Elefskaas fra Senterpartiet, hvor hun hadde vært leder i Søgne, over til samme parti.

Fardal fikk raskt sentrale posisjoner i Demokratene, og fungerte også som leder av lokallaget for Kristiansand.

Ved valget fikk de også med sambygdingen, anleggsarbeider Olav Homme med på laget i Demokratene. De tre var nye i partiet, og snakket godt sammen med en fjerde fra nabokommunen Songdalen, den hjertesyke, uføretrygdede healeren, Jorunn Aaselle Olsen.

Roy Fardal kom raskt på kant med sin nye partiledelse. Allerede i første møtet etter valget utfordret han Kleppe på gruppeledervervet 12. september. Han tapte. Deretter gikk Fardal for nestledervervet, hvor Makvan Kasheikal var innstilt. I en årrekke har han ledet Demokratene i tospann med Kleppe.

–Makvan Kasheikal har gjort en formidabel jobb for partiet, og jeg ser det nesten som mistillit dersom han ikke blir valgt, sa Kleppe på møtet.

– Ja, jeg var skeptisk

Kleppe tapte. Fardal vant symbolvalget, hvor han splittet Kleppe og Kasheikal. I dag vedgår Kasheikal at han var skeptisk til Fardal helt fra starten.

– Folk som hopper fra parti til parti har ingen ting i Demokratene å gjøre. Jeg har vært skeptisk til både Fardal og Lajla Elefskaas fra de kom til Demokratene. Det er en grunn til at de hopper. Det kan ikke være at alle andre partier er vanskelige. Når Roy Fardal sier han ikke tålte det skitne spillet, spør jeg bare: hvilket spill? Det er han som ikke aksepterer spilleregler og flertallsvedtak. Vi kan ikke ta imot folk som ikke fungerer i andre partier. Da får vi de ikke til å fungere hos oss heller, sier Kasheikal.

Varslingen mot Fardal

Samme dag tikket det inn et brev til ledelsen, med en varsling mot Roy Fardal. Kasheikal har lest opp e-posten for Nettavisen.

Flere navngitte personer som stemte på Demokratene forteller i brevet at Fardal skal ha snakket negativt om Kasheikal og Kleppe og partiets politikk. Brevskriverne ber sentralstyret i partiet ta affære.

«Vi er rystet over hans utsagn om at Demokratene blir styrt og ledet av en «jævla utlending» og diverse negative fraser om Vidar Kleppe sin personlighet. Dette er overhørt og bekreftet av mange.» heter det ifølge Kasheikal i brevet.

Fardal skal etter valget ha vært på ferie, men Kasheikal sier innholdet ble tatt opp med Fardal mellom 27. september. Fardal avviste anklagene, og partiet bestemte seg for å legge dette dødt, ifølge partileder Kasheikal.

– Det var altså ingen eksklusjonssak, sier Kasheikal.

En epost fra Roy Fardal 28. september viser at han svarte på varslingen: «Etter å ha fått varslingen i går, har det virkelig gått inn på meg. Jeg har aldri sagt noe i nærheten av dette, og føler det så urettferdig!» skriver Fardal blant annet:

SVARTE PÅ VARSLING: Roy Fardal ble varslet om bekymringsmelding mot ham fra det som skal være flere velgere som stemte på Demokratene. Han tar kraftig avstand fra innholdet. Foto: Kopi av epost.

– For å skaffe seg betalte verv

Det andre hovedangrepet fra de gjenværende seks i Demokratenes bystyregruppe er at Fardal skal ha kontaktet Høyre og Arbeiderpartiet uten forhandlingsleder Vidar Kleppes kunnskap.

– Roy Fardal har fortløpende hatt kontakt med Arbeiderpartiet og Høyre mens han har sittet i forhandlinger med vår gruppe, for å komme frem til et best mulig betalte verv for seg selv, sier Vidar Kleppe.

Det er alvorlige beskyldninger, og partiledelsen legger igjen frem Fardals egne meldinger. Den ene er fra onsdag 2. oktober:

KONTAKT: Partileder Makvan Kasheikal mener tekstmeldingen fra Roy Fardal onsdag 2. oktober klokken 16:09 viser at han opererte på egenhånd. Fardal svarer at han kontaktet dem på oppdrag fra Kasheikal, og viser svaret mottatt klokken 18:45 samme dag: "Akkurat, kanskje det blir for seint men får tenke litt på det." svarer Kasheikal.

Fardal bekrefter kontakten, som han sier var på oppdrag for forhandlingsutvalget.

– Jeg har ikke operert på egenhånd, dette er helt misvisende. Jeg kontaktet Ap på Makvans anmodning, sier Fardal.

Overfor Nettavisen bekrefter Arbeiderpartiets forhandlingsleder Astrid Hilde sms- og telefonkontakt med Fardal onsdag 2. oktober, hvor hun åpnet for en samtale med Fardal som kommunestyrerepresentant i Søgne kommune.

– Vi hadde en kort samtale. Han var ordknapp. Jeg forsto at han også ville få Demokratene til å stemme på Jan Oddvar Skisland som ordfører, men at det var turbulent. Jeg svarte at premissene måtte klargjøres, og at jeg ikke kunne snakke med ham som forhandlingsleder, men at vi kunne møtes som ordfører og kommunestyrerepresentant mandagen etter, sier Hilde.

Hun er avtroppende ordfører i Søgne, som opphører som egen kommune fra årsskiftet, og der er Fardal uavhengig representant like lenge.

– Vi avtalte å møtes mandag klokken 12, men da sa han at han kanskje ikke var hos Demokratene lenger. Han lo, og jeg oppfattet dette mest som fleip, sier Hilde.

Møtet holdt de mandag klokken 14, men da var alt ferdig forhandlet per e-post og sms kvelden før.

Samtale med Høyre?

Et annet angivelig bevis på Fardals opptreden er en melding er fra 20. september, hvor Fardal opplyser å ha sondert terrenget med Høyre.

KONTAKT MED HØYRE: Ifølge tekstmelding fra Roy Fardal til Makvan Kasheikal skal Fardal ha hatt kontakt med "noen i Høyre". Fardal sier igjen at dette ble gjort på oppdrag fra partiledelsen, og viser til at nettopp meldingen gikk til Kasheikal. Høyre avviser at de hadde kontakt med Fardal eller andre fra Demokratene.

– Han drev dobbeltspill og ville gjerne ha borgerlig styre, så lenge han sikret egne posisjoner, hevder Kasheikal.

Høyres forhandlingsleder Renate Hægeland avviste at hun eller andre hadde hatt kontakt med Roy Fardal på noe vis.

Fardal svarer at han kontaktet noen på vegne av Makvan Kasheikal, og informerer dem tilbake.

– Jeg kan ikke forholde meg til galskap, og anser meg ferdig med dette, sier Roy Fardal.

Bruddet

Parallelt med sonderingene tok Lajla Elefskaas kontakt med forhandlingsleder Astrid Hilde for å fortelle at hun ville forsøke å få Demokratene til å støtte Ap og valget av Jan Oddvar Skisland, og at hun ville støtte Ap og Skisland uansett hva resten av partikollegene ville.

Dette skjedde mandag 30. september. Hilde forklarer at hun geleidet Elefskaas videre til Aps forhandlingspartner Senterpartiet, på grunn av vedtaket om ikke å snakke med Demokratene.

Elefskaas informerer også sin egen partiledelse om at hun uansett vil støtte Ap og Skisland. Men hun snakker ikke om utmelding. Arbeiderpartiet værer derimot muligheter. De trenger fire personer for å oppnå det magiske tallet. Kontakten er opprettet med Elefskaas og Fardal. Men det mangler fortsatt to.

Astrid Hilde sier hun ikke var i kontakt med utbryterne mellom telefonen onsdag 2. og søndag 6. oktober.

– Jeg hørte rykter om brudd, og tok kontakt søndag for å høre nærmere, sier Hilde.

Påstand om eksklusjonssak

Men dramaet var bare så vidt startet. Roy Fardal forklarer nemlig at han fredag 4. oktober ble informert av en partikollega, den formelle lederen av Demokratene i Kristiansand, Terje Svendsen. Han er sveiser, og hadde som leder permisjon fordi arbeidet «tar mye tid om høsten».

Ifølge Fardal oppfattet Svendsen at det var en eksklusjonssak mot ham. Fardal ble rasende. Lørdag kveld ringer han til Vidar Kleppe for å høre om det stemmer. Kleppe ber han snakke med Makvan Kasheikal.

– Jeg forsto ikke hva Fardal holdt på med før han ringte meg og truet med å gå ut av partiet. Jeg er naiv og godtroende, sier Kleppe, som sendte Fardal videre til Kasheikal.

I en lang samtale lørdag kveld skal Fardal ha informert om at han vurderte å melde seg ut av Demokratene, på grunn av det han opplevde som trussel om eksklusjon, på et grunnlag han mente var helt urimelig. Kasheikal på sin side oppfatter at Fardal snakker om en bekymringssak de la bort en uke tidligere.

Nå begynner det å brenne. Mandagen er nemlig dagen Senterpartiet har satt som frist overfor Arbeiderpartiet for å inngå et forpliktende flertall med dem i bystyremøtet den følgende onsdagen.

Kleppe og Kasheikal inviterer Fardal til oppklaringsmøte søndag klokken 14. Men Fardal opplyser at han er opptatt i familieselskap.

Samme ettermiddag inviterer Fardal seks av ti hjem til seg for å diskutere utmelding av partiet og posisjoner og samarbeid med Arbeiderpartiet.

Av ti personer inviteres Lalja Elefskaas, Tore Heidenreich, Alf Albert, Vidar Homme, Jorunn Aaselle Olsen. De som ikke inviteres er Kleppe, Kasheikal, Nils Nilsen og Lene Jakobsen.

Utmeldingen

Klokken 18.03 tikker det inn epost fra Fardal til Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe om at han melder seg ut. Han opplyser at han ikke vil være med i et parti når det ligger et forslag om eksklusjon av ham på bordet.

20 minutter senere tikker det likens eposter fra de tre andre utbryterne, at de ikke kan være med i et parti under slike forhold, og de viser til saken mot Fardal.

– De interne stridighetene var ubekvemme, og vi måtte ta det valget. Varslingen var en del av årsaken, sier Lajla Elefskaas.

Når de fire så er utmeldt, går de formelt løs på forhandlingene med Arbeiderpartiets forhandlingsleder Astrid Hilde, som får en epost med beskjed om ønskede posisjoner.

– Vi satt i møte hele søndag kvelden. Det måtte bli en ordfører, vi måtte få et styringsdyktig alternativ. Men vi kunne ikke skrive under noe søndag, for vi hadde ikke noe printet ut, derfor avtalte vi å skrive under avtalen på mandag, sier Elefskaas.

Ap svarte positivt lørdag kveld, men krevde at de skrev under på en formell avtale, hvor de avskrev seg all kontakt med Demokratene. Erklæringen ble utformet av Astrid Hilde, som er advokat, og underskrevet neste dag.

Vervene ble fordelt slik de ble enige om med Ap søndag kveld. Den eneste forskjellen er at Tore Heidenreich skal ha ledervervet i kulturutvalget i Kristiansand. Men dette frafaller, fordi Heidenreich bestemmer seg for ikke å bli med utbryterne.

– Han var av og på og av og på i lang tid, sier Elefskaas.

Kasheikal og Kleppe kjenner ikke til forhandlingene og avtalenes om er inngått, men forstår at gruppa rakner. I et forsøk på å redde gruppa, kaller Makvan Kasheikal inn til nytt møte mandag morgen på partikontoret klokken 10, for å avklare forholdene.

Selv om han er utmeldt møter Roy Fardal, og en misforståelse blir avklart: Terje Svendsen innrømmer å ha misforstått: Han hadde sagt til Fardal at han trodde det forelå en eksklusjonssak, men alle blir enige om at dette kun gjaldt den kjente varslingssaken.

Fred og fordragelighet

Dette bekrefter også Svendsen til Nettavisen.

Alle tar hverandre i hendene. Fardal sier han vil vurdere utmeldingen om igjen. Kasheikal oppfatter at de nå er klare til å gå videre i planlagte forhandlingsmøter med Senterpartiet og Kristelig folkeparti samme dag. Men Fardal stiller ikke opp.

– Jeg meldte meg ut søndag kveld. I møtet mandag ba de meg innstendig om å bli. Jeg sa jeg føler meg presset, og sa videre, at de ikke måtte bli skuffet, hvis jeg ikke kom på gruppemøte klokken 18 samme kveld. Jeg tok Makvan i hånda, fordi han oppklarte noe, men ikke fordi jeg skulle fortsette, sier Fardal.

I stedet kjører han i all hast rundt til de tre utbryterne, for å få deres underskrifter på avtalen Astrid Hilde har formulert, hvor de lover å støtte Skisland, og ikke gå tilbake til Demokratene de neste fire årene.

– Du går ut, men hvorfor gikk du til Arbeiderpartiet for å gi dem flertall?

– Det var jo bare krangling og tullball med Makvan. Jeg er for gammel til å holde på sånn. Jeg skal ha fred og fordragelighet, sier Roy Fardal.

Etter å ha gått ut, ville de sondere «hvor det var noe å hente», og landet raskt på Aps løsning.

– Vi snakket med Astrid Hilde, og fikk det ledervervet for kulturutvalget for Tore Heidenreich, men det frafalt vi da han ikke ble med over likevel, sier Fardal.

Astrid Hilde følger intervjuet fra sidelinjen, og smetter inn:

– Vi ble flere med de fire, og det økte kabalen, og ga rom for noen verv til dem, sier Hilde.

I en epost skriver Fardal fredag at de gikk til Ap for å få gjennomslag på fanesakene som hadde vært viktige for Demokratene.

– Jeg vill også minne deg på at Kleppe flere ganger har uttrykt i media at Demokratene heller mot Skisland, skriver Fardal.

- Vi møttes på mitt kontor klokken 14 mandag, og de hadde med underskriftene. Deretter informerte jeg resten av koalisjonen, og kontaktet NRK, hvor vi gikk ut, bekrefter Hilde.

Sa fra seg verv

Lajla Elefskaas bekrefter at de sa fra seg kulturledervervet.

– Tore Heidenreich ville være med ut, og ville gjerne være leder for kulturutvalget. Derfor ba vi om det. Men så trakk han seg fra utmeldingen, og vi droppet kulturledevervet. Ap sa vi hadde det likevel, men vi sa vi ikke ville bruke det. Hadde vi vært som unger som gikk etter penger og verv, hadde en av oss tatt det vervet, sier Elefskaas.

Heidenreich bekrefter at han var interessert i vervet.

– Det hadde vært fint og spennende å være leder av kulturutvalget, men jeg står igjen i Demokratene, og håper bli med i kulturutvalget som medlem, sier Heidenreich.

Jorunn Aaselle Olsen står uten verv.

– Hun kommer til å ta ett av de 150 småvervene som måtte være et eller annet sted, helst innen dyrevern, eller hvis det går noe mot fattige barn, så kunne hun tenke seg å bidra der, sier Elefskaas.

Mandag formiddag gikk så de fire offentlig ut med avtalen de hadde gjort med Arbeiderpartiet om å støtte Jan Oddvar Skisland som ny ordfører.

Olav Homme bekrefter at han skrev under i en viss hast.

– Jeg beklager at det gikk så fort, men det var nødvendig. Jeg angrer ikke, og står for det jeg gjorde, sier en ordknapp Homme.

– Voldsomt nederlag for Kleppe

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen mener Arbeiderpartiets kontakt med utbryterne ikke er klanderverdig.

– Så lenge de fire var utmeldt av Demokratene da de skrev under på den rødgrønne plattformen med støtte til Skisland, vil det være urimelig å si at Hilde har handlet i strid med Aps vedtak. At de har hatt samtaler før, er et poeng. Men det kan også tolkes som en strategi for å svekke en politisk motstander, som må sies å ha lyktes, sier Udjus.

Han karakteriserer det som et voldsomt nederlag for Vidar Kleppe.

– Kleppe var valgets vinner, men ble den desiderte taperen. Lenge så det ut til at han skulle avgjøre hvem som skulle bli ordfører, men han har rett og slett mistet kontroll over egen gruppe, sier Udjus.

Han viser til at mange i den nye gruppen til Demokratene ikke hadde møtt hverandre før valget.

– Derfra går det mindre enn tre uker før splittelsen. Det er ganske dramatisk. Da er det mange som snakker sammen, og mange som ikke snakker med gruppelederen. Kleppe har rett og slett ikke hatt kontroll med dette fra begynnelsen.

Den andre protestlisten fra valget, Tverrpolitisk Folkeliste, fikk varaordføreren i byen med bare fire mandater. Roy Fardal ledet like mange over i vinner-konstellasjonen. Udjus er ikke mye imponert over uttellingen.

– Jeg synes ikke det er noen stor fjær i hatten. Fardal satt i forhandlingsutvalget for Demokratene, mens han samtidig åpenbart har vurdert å gå ut av partiet. Det er spesielt, og jeg synes heller ikke de har kommet så godt ut av det, sier Udjus.