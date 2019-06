Siv Jensen fyller 50 år: Her er ekspertenes karakterkort til finansministeren

Nettavisen Økonomi har bedt fem sjeføkonomer gi dommen over Siv Jensen som finansminister på hennes 50-årsdag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) fyller 50 år 1. juni. Hun er den lengstsittende finansministeren på borgerlig side etter 1945 (se faktaramme). Jensen har styrt pengesekken i perioder med kraftig oljeprisfall, men også opptur for norsk økonomi.

Hvor god har hun egentlig vært som finansminister, hvilken karakter gir sjeføkonomene henne for innsatsen? Her er svarene fra fem ledende økonomer:

EN SVAK FEMMER: Fra sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Junge, Heiko (SCANPIX)



Sjeføkonom Øystein Dørum NHO: Karakter 5 (under tvil)

Dørum sier at i hovedsak er dommen over hennes tid som finansminister god.

- Hun har klart å balansere jobben som finansminister med jobben som partileder for et parti som historisk har ønsket å bruke mer penger enn andre. Det er en prestasjon i seg selv. Etter snart seks år er det heller ingen blemmer av betydning å vise.



I Siv Jensens tid som finansminister har inflasjonsmålet blitt senket fra 2,5 til 2,0 prosent, og den såkalte handlingsregelen er blitt redusert fra 4 til 3 prosent. NHO har bifalt begge deler.

- Men hva med pengebruken, har hun vært for slapp med å holde igjen?

– Solberg-regjeringen tiltrådte høsten 2013, og under ett år etter det begynte oljeprisen å falle. Vi var i en latent krisesituasjon i 2015 og 2016, erkjennelsen av at krisen var over, kom først i 2017, svarer Dørum.

Fakta De lengstsittende finansministerne ↓ Sigbjørn Johnsen: 9 år 11 mnd, 20 dgr (Ap)

Trygve Bratteli: 7 år, 7 mnd, 15 dgr (Ap)

Per Kleppe: 5 år, 11 mnd, 24 dgr (Ap)

Siv Jensen: 5 år, 7 mnd, 17 dgr (Frp)

Ole Myrvoll: 5 år, 5 mnd, 7 dgr (V)

Rolf Presthus: 4 år, 6 mnd, 13 dgr (H)

Kristin Halvorsen: 4 år, 5 dgr (SV)

Per-Kristian Foss: 3 år, 11 mnd, 30 dgr (H) Kilde: Regjeringen.no/Nettavisen Økonomi

Ingen unnskyldninger

- Det var først i 2018-budsjettet det var mulighet for å legge om politikken, og det har regjeringen gjort, fortsetter han. NHO-økonomen minner om at regjeringen ikke har hatt flertall i Stortinget før i år.

- Så nå og fremover er det ingen unnskyldninger for ikke å føre en fremoverskuende og bærekraftig økonomisk politikk. Jeg tror det mer kritiske ettermælet vil gå på at perspektivmeldingen Jensen la frem for to år siden, skisserte store fremtidige inndekkingsbehov på budsjettet. Men fortsatt savnes tydelige skritt i den retningen, sier Dørum.

NHOs sjeføkonom mener det er et sprik mellom det langsiktige perspektivet og hva man gjør på veien mot det.

- Det burde tydeligere ha vært markert en kurs mot lavere pengebruk, sier Dørum, som altså under tvil gir Jensen karakteren 5.

GIR TERNINGKAST 5: Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank Foto: (SR-Bank)



Sjeføkonom Kyrre Knudsen SR-Bank: Karakter 5

- Jeg synes hun har gjort en god jobb. Siv Jensen fremstår som interessert og engasjert i faget. Hun har tatt en del beslutninger, som å endre handlingsregelen fra 4 til 3 prosent. Det var lettere å gjøre det, ettersom regjeringen ikke brukte 4 prosent av Oljefondet, men det var veldig ønsket av økonomene, sier Knudsen.

Han sier det jevnt over i Jensens periode har vært en grei tid å være finansminister.

- Hun har fått til en god balanse mellom å gi gass og å holde igjen. De fleste sier at det brukes litt for mye oljepenger, men det kunne vært verre. Det er ikke urimelig å bruke penger når det er lavere vekst, sier sjeføkonomen fra oljefylket. Han har derfor en liten kjepphest: Den høye oljeskatten på 78 prosent.

- Hun unntok oljenæringen fra den lavere bedriftsbeskatningen, sier Knudsen. Den alminnelige selskapsskatten for bedrifter i dag er nede på 22 prosent.

GIR EN FIRER: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets Foto: Paul Weaver



Sjeføkonom Kjersti Haugland - DNB Markets: Karakter 4

- Det positive er at hun har holdt budsjettene innenfor handlingsregelen og gjennomført upopulære reformer. Boliglånsforskriften har bidratt til å bremse kredittveksten, sier DNBs sjeføkonom.

Men Haugland var kritisk til bruken av oljepenger i forbindelse med årets reviderte budsjett.

- Ja, på den negative siden er det brukt for mange penger for å få økonomien opp. Budsjettet for 2019 er for ekspansivt, hun holdt mer tilbake og prioritert tøffere.

GIR EN FIRER: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret Foto: (Prognosesenteret)



Nejra Macic - sjeføkonom Prognosesenteret: Karakter 4

- Innføringen av boliglånsforskriften har vært bra, det har ført til en mye flatere utvikling i boligprisene enn tidligere og det man kunne anta. Forskriften har fått kritikk for å være usosial, men jeg tror likevel at den i sum har dempet boligprisveksten og kommet mange førstegangskjøpere til gode og gitt en lavere gjeldsvekst, sier Macic.

Hun tror at gjeldsveksten til husholdningene, som nå er på 5,6 prosent på årsbasis, kunne ha vært 1 prosentpoeng høyere uten boliglånsforskriften. Macic er også positivt innstilt til det nye gjeldsregisteret, som skal innføres i år.



Overrasket

- Men jeg er litt overrasket over oljepengebruken i år når det går så bra med norsk økonomi. Frem til revidert budsjett virket Jensen reflektert rundt viktigheten av å være litt sparsommelig og ha måtehold. Men i det siste har hun brukt litt mye, sier Macic, som alt i alt synes Jensen har gjort en god jobb som finansminister.

- Hun har hatt oppmerksomhet på å opprettholde finansiell stabilitet, er dommen.

VIL IKKE GI KARAKTER: Men sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO nøyer seg med "godkjent minus" til Siv Jensen. Foto: Trond Isaksen (LO)

Sjeføkonom Roger Bjørnstad LO: Godkjent minus

- Det er et par poenger jeg vil trekke frem. Det ene er at hun har vært finansminister i en tid hvor hun har kunnet gjennomføre mye av Fremskrittspartiets politikk på oljepengebruk uten store kontroverser.

- Hun var finansminister etter oljenedturen, som gjorde det mulig med en rekordhøy bruk av oljepenger i en konjunkturell vanskelig situasjon. Hun fikk det litt lett, sier Bjørnstad

- Men man ser nå tegn til vanskeligere tider for å finne inndekking på budsjettene, og jeg synes det seneste budsjettet var litt vel friskt, fortsetter han.

SSB-saken

LOs sjeføkonom trekker også frem den såkalte SSB-saken, der Christine Meyer i fjor måtte trekke seg som adm. direktør etter sterk uenighetmed finansministeren. Bjørnstad sier det bidro til å hindre for store skader i organiseringen av forskningsavdelingen til SSB.



Samtidig var Siv Jensen byråkrater ganske aktive i forarbeidet til omorganiseringen av byrået og avdelingen.

- Det var en interessant prosess i hennes finansministerkarriere. Siv Jensen har ivaretatt og forvaltet den norske modellen, men det har vært noen bekymringer underveis. På noen områder har vi selvfølgelig vært uenige i prioriteringene, og så har det vært en del prosesser vi har vært bekymret for, sier han.