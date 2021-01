Siv Jensen fyrte løs mot Fredrik Solvang: – Nå må du slutte å tulle

Frp-leder Siv Jensen ble tydelig frustrert av Fredrik Solvangs borring om skjenkestopp.

Se Frp-lederens tydelige beskjed til Fredrik Solvang:

Debatten har rast etter Stortinget tirsdag overkjørte regjeringen på et konkret smitteverntiltak: Nasjonal skjenkestopp.

Fremskrittspartiet leverte forslaget som overraskende nok fikk flertall i Stortinget. Umiddelbart etterpå var regjeringen tydelig skuffet. Helseminister Bent Høie (H) svarte med å oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

Kort tid etterpå rykket opposisjonen ut og sa at det ikke var det de mente med vedtaket. Kommunene har kommet frem til ulike regler. I Oslo er kranene stengt, mens Trondheim har åpnet ølkranene med et krav om matservering. Det har igjen skapt spørsmål om hva som kvalifiserer til matservering.

Det ønsket programleder Fredrik Solvang å få svar på - og stilte gjentatte spørsmål om Frp-lederen hadde fått råd fra noen før forslaget ble lagt frem, og om de hadde vurdert hvilke krav det skulle være for skjenking.

– Karikerer debatten

– Nei nå må du slutte å tulle, sa Frp-leder Siv Jensen.

Programlederen fortsatte å borre på hvor kravet om matservering kommer fra.

– Skal man kunne ta med mat? spurte Solvang (kursiv).

– Jeg har veldig stor tillit til at hver enkelt kommune klarer å bestemme dette selv. Det er ikke jeg som skal bestemme det, svarte Jensen.

– Har du tenkt over det?

– Jeg har tenkt at det er fornuftig at det er det kommunale skjønn som ligger til grunn.

– Da kan man velge da?

– Jo, men vet du hva. Jo, men vet du hva, det er så stor forskjell på Oslo med høyt smittetrykk og Gamvik kommune som ikke har hatt et eneste smitteutbrudd. Derfor har vi lagt til rette for at lokalpolitikerne skal bestemme dette. Nå mener jeg du prøver å karikere debatten.

Helseminister Bent Høie uttrykte bekymring for Stortingets overkjøring av skjenkestoppen. Også et klart flertall av befolkningen er mot opphevelsen.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener helseministeren har oppført seg «surt og vanskelig» etter vedtaket i Stortinget, og har nærmest forsøkt seg på en slags hevn ved å vrangtolke vedtaket i Stortinget. Han etterlyste at kommuner med lavt smittetrykk fikk åpne opp, mens kommuner med høyt smittetrykk ikke kunne åpne kranene.

Helseminister Bent Høie forklarte på NRK Debatten at det ikke var mulig å lage en kategorisering av «gul, grønt og rødt» for norske kommuner. Mest fordi mange kommuner er så små at to smittetilfeller vil gjøre kommunen knallrød.

– Ligner på USA

Tidligere Rødt-politiker og lege Mads Gilbert gikk i strupen på opposisjonen for å overkjøre regjeringen. Han mente det ville kunne føre til «amerikanisering», nemlig at det er folks politiske tilhørighet som bestemmer om de følger opp smitteverntiltakene. Det ble avvist på det sterkeste av både Frp og SV.

– Det er en farlig krysning av en grense som vi har vært enig om. Det tror jeg ikke disse tar innover seg. Nå skapes det uro. Det skaper uklarhet. Jeg har fått masse henvendelser fra kolleger som sier vi er så frustrert fordi det kommer motstridende signaler, sa Gilbert.

Frp-leder Siv Jensen fyrte tilbake med at statsministeren allerede har gjort det klart at det ikke er bare smittevern alene som ligger til grunn, og at det er politisk skjønn.

– Det er ikke regjeringen i Norge som har monopol på politisk skjønn. Den viktigste saken for Fremskrittspartiet har vært importsmitte. Det fremmet vi forslag om allerede i august. Da var debatten at det var bare tull. Nå har regjeringen gjort det, sa hun.

