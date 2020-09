Siv Jensen i full klinsj med Jan Petter Sissener: - Han burde vite bedre

Det har brutt ut full ordkrig om formuesskatt på høyresiden av norsk politikk.

Torsdag skrev meglerenstoren Jan Petter Sissener et kritisk meningsinnlegg rettet mot Siv Jensen, hvor han anklager Frp-lederen for å ha glemt løftene sine om at skattesystemet skulle forbedres.

Han mener regjerings nåværende system dreper gründer-initiativer og skremmer vannet av investorer.

Les også: Det så lyst ut da Siv Jensen smilte mot fotografene. Hun glemte fort løftene sine

- Vi har hørt det før, og hører det igjen - på inn- og utpust fra sjefen sjøl, Erna Solberg, eller hennes statsråder. Private investorer og bedriftseiere roses opp i skyene, og det er nesten ikke måte på hvor bredt våre fremste folkevalgte gliser når de er på besøk hos en eller annen gründerbedrift, skriver Sissener.

Les også: Høyresiden har ikke gjort nok, Siv

Deretter legger han til at når statsministeren eller statsråden har forlatt åstedet, «sitter bedriftseieren igjen med Svarte-Per». Dette fordi beløpet nederst på skatteseddelen er langt høyere enn regningen for «snittene, kaken og kaffen som ble servert i blitzregnet under statsrådsbesøket».

- Burde vite bedre

Videre mener Sissener at private næringslivaktører opplever kun å sitte igjen med penger til vellinga, og knapt nok det, til tross for at Jensens inntreden som finansminister skulle bedre skattevilkårene.

- De fromme løftene om en skattepolitikk som skulle fremme en innovativ og fremtidsrettet næringsutvikling, var glemt lenge før Frp forlot regjeringskontorene, fortsetter investoren.

Fredag svarer derimot Jensen at Sissener tar feil når han prøver å si at det ikke betyr noe for norsk næringsliv hvem som styrer Norge.

SVARER: Siv Jensen mener Jan Petter Sissener gjør feil i å rette pekefinger mot Fremskrittspartiet i formueskatt-debatten. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

- Sissener burde vite bedre, skriver Frp-lederen

Hun er glad for at megleren argumenterer for å legge til rette for flere arbeidsplasser, gjennom å fjerne formueskatten, men at Sissener «bommer når han retter pekefingeren mot Fremskrittspartiet».

- Fremskrittspartiet vil fjerne hele formuesskatten på akkurat samme måte som Fremskrittspartiet effektivt fikk fjernet arveavgiften slik at Ola og Kari Nordmann nå slipper å betale enorme summer til staten hvis de arver barndomshjemmet som har vært eid av familien i flere generasjoner, poengterer nemlig Jensen og trekker fram at Fremskrittspartiet fra 2013 til 2020 fikk redusert formueskattesatsen fra 1,1 prosent til 0,85 prosent.

- Selvsagt en forskjell

Samtidig fikk de også økt bunnfradraget fra 870.000 kroner til 1,5 million kroner, ifølge Jensen selv.

- Store deler av disse skattelettelsene gikk til pensjonister som hadde spinket og spart gjennom et langt og hardt liv. Jeg skulle selvsagt ønske at vi hadde fått til enda mer enn vi gjorde, også for næringslivet, skriver hun videre og fortsetter:

- Det er selvsagt en forskjell mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. De totale skatte- og avgiftslettelser fra 2013 og til og med 2020-budsjettet var på mer enn 25 milliarder kroner.

Jensen trekker deretter fram at på venstresiden får man «nærmest et NM i skatteskjerpelser hvor Ap lover 10 milliarder mere i skatte- og avgiftsskjerpelser, SV høyner til mer enn 20 milliarder kroner, MDG vil ha 30 milliarder kroner mer, før Rødt stikker av med NM-gull i skatteskjerpelser med hele 40 milliarder kroner».

Det at venstresiden sier de ikke vil ramme folk flest når skatten heves, mener Jensen er ensbetydende med at de vil øke skattene for næringslivet. Dermed blir det vanskeligere for det private næringslivet å skape nye jobber i Norge.

- Jeg er glad for at Frp kommer på sisteplass i dette NM, til glede for folk flest og næringslivet, avslutter Frp-Jensen.

Les også: - Det betyr noe om det er venstre- eller høyresiden som styrer Norge, Sissener