Avviser at regjeringsdeltakelsen var som et fengsel - men innrømmer at det er deilig å gå tidlig hjem på fredager.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Det er urovekkende at såpass mange i Høyre nå tar et stort skritt i retning MDG, sier Siv Jensen (Frp).

Det var en Frp-leder i storform som mandag kom til Stavanger for å feire at den omstridte rushtidsavgiften har blitt fjernet. I det ene øyeblikket delte hun ut kakestykker til Frp-medlemmer i alle aldre – og i det neste hamret hun løs på både tidligere samarbeidspartnere i regjering, samt MDG, FNB og Ap.

Lørdag 25. januar vedtok Oslo Høyre, som foreløpig eneste fylkeslag i Høyre, å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Til tross for at fire fylkeslag i Høyre denne helgen sa nei til samme forslag, ser Frp-leder Jensen ingen grunn til å dempe seg:

– Alle de lokale vedtakene som skjer både i Arbeiderpartiet og Høyre skaper utrygghet. Jeg ser at LO er ute og sier det samme. Vi er bekymret for hva det vil bety for vår absolutt viktigste næring, sier Jensen.

DELTE UT KAKE: Både store og små møtte opp på Fremskrittpartiets lokalkontor i Stavanger for å få kake fra Siv Jensen. Anledning? Den forhatte rushtidsavgiften, som ble innført i oktober 2018, ble fjernet. Foto: Magnus Ekeli Mullis

- Eneste som ikke vingler

I fjor vedtok Arbeiderpartiet å verne det sårbare havområdet. I helgen vedtok også Trondheim Arbeiderparti å gå inn for å fase ut olje- og gassnæringen innen 2050.

– Vi er det eneste partiet som ikke vingler i oljepolitikken. Dette er en næring som trenger forutsigbare rammebetingelser og som investerer ekstremt langsiktig. Slik vingling går utover viljen til å investere, som igjen går utover hvor trygge arbeidsplassene er, sier Frp-lederen.

– I fjor demonstrerte titusenvis av ungdommer for større klimatiltak, og MDG gjorde sitt beste valg noensinne. Ser vi at de store partiene går MDG i møte for å hente klimastemmer?

– Nå er det ikke sånn at all ungdom stemmer MDG. Mange ungdommer har et klimaengasjement, som også jeg har, men som ser at vi må gjøre ting på en fornuftig måte. Det går an å redusere utslippene med positive virkemidler uten å sette arbeidsplasser i fare og øke drivstoffavgiften med 5 øre over natten. Det er helt galimatias. Det vitner om at man ikke skjønner hvor store konsekvenser slike vedtak har for familieøkonomi, for arbeidsplasser og for landets økonomi. Her skal ikke Frp vike en tomme, sier Jensen.

Mange spådde at Frp skulle gå ut av regjering da spørsmålet om bompenger førte til lange krisemøter og at statsminister Erna Solberg måtte avbryte sin reise til Island. I stedet ble partiet sittende et halvt år til, inntil de 20. januar annonserte at de trakk seg ut på grunn av IS-kvinnen som ble hentet hjem med sine to små barn.

Løsningen på bompengekrisen fra før valget ble en reforhandlet avtale, som igjen banet vei for at rushtidsavgiften ble fjernet i Stavanger mandag. Skal vi tro Frode Myrhol, leder for Folkepartiet Nei til mer Bompenger (FNB), er det ikke Jensen som skal takkes for det.

– Folk er smartere enn det Frp tror. Hadde ikke partiet stått i fare for å bli nærmest utradert i de store byene dette valget, hadde ingenting skjedd fra regjeringens side i sommer. Siv Jensen bryr seg kun om bompenger når det er valg, sier Myrhol, som minner om at Frp stemte for å innføre bypakken på Nord-Jæren i Stortinget.

RUSHTIDSBLOMSTER: Partileder Siv Jensen (Frp) mottok blomster da hun ankom Stavanger for å markere at rushtidsavgiften offisielt er fjernet. Her sammen med Stavanger Frps Kristoffer Sivertsen (til venstre) og Lars Arne Moi Nilsen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Siden rushtidsavgiften ble innført, har det kostet 44 kroner uten bombrikke å kjøre i rushtiden på morgenen og på ettermiddagen. Uten rushtidsavgiften vil det koste 23 kroner for personbiler uten brikke, uansett når man kjører gjennom en bomstasjon.

Jensen selv sier det ikke er tvil om at bompengeforhandlingene før valget var nøkkelen til å fjerne rushtidsavgiften.

– Jeg bryr meg egentlig ikke noe om hva FNB sier i dette spørsmålet. De roper høyt og skriker fælt, men har aldri hatt makt til å gjennomføre noe som helst av politikk. Det har derimot Frp, og vi vil presse på for å få bompengene ytterligere ned, sier Frp-lederen.

Ikke et fengsel

– Apropos makt: Hvordan har tiden vært etter at du trakk Frp ut av regjering og gikk av som finansminister?

– Jeg kan forsikre deg om at det går an å leve et veldig godt liv uten å være finansminister også. Jeg har bedre tid, og har mer tid til partiet. Det var helt riktig av Frp å gå ut av regjering når politikken hadde blitt så grå og ugjenkjennelig, sier Jensen.

– Er det deilig å gå tidlig hjem på fredagene og vite at du ikke har ansvaret for statsfinansene lengre?



– Ja, det er det.

– Er det som å slippe ut av fengsel?



– Nei, på ingen måte. Vi er stolte av det vi har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. Men tiden var inne for å gå i opposisjon. Vi har en stolt historie, og vi skal rette blikket fremover, sier Jensen.

SLUTT: Avtroppende finansminister Siv Jensen (Frp) og påtroppende Jan Tore Sanner (H) under nøkkeloverrekkelsen på Finansdepartementet i Oslo 24. januar. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Hvem sitter i regjering etter valget i 2021?

– Jeg håper at velgerne nå sørger for at Frp blir så stort og sterkt som mulig, for jeg tror at alle ser at færre partier i en koalisjon kan være bra. Og at jo sterkere Frp er, jo større innflytelse får vi.



