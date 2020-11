Siv Jensen om budsjettforhandlingene: - Svært fastlåst

Frp og regjeringspartiene kommer foreløpig ingen vei.

Se video øverst: Siv Jensen forteller at budsjettforhandlingene har gått i stampe

- Vi har en svært fastlåst situasjon i forhandlingene. Det er helt åpent på dette tidspunktet hvordan dette skrider fram. Det er på ingen måte gitt at vi kommer fram til enighet, sa Jensen da hun orienterte om forhandlingene i Stortinget mandag.

- Det er på ingen måte gitt at vi kommer fram til enighet. Dette handler også litt om at Frp ikke på noen som helst måte er en rundingsbøye for regjeringen og regjeringspartiene, la hun til.

Grensehandel

Hun nevnte videre at grensehandel er det viktigste for partiet å få gjennomslag for.

- Vi må se på områder hvor man sikrer sysselsetningen, sa Jensen videre.

Frp-lederen ønsker også priskutt på visse grensehandelutsatte varer

- Det bør kuttes i avgiftene på snus, sjokolade, brus og alkohol, nevnte Jensen.

Partilederen slo samtidig fast at det ikke blir noe nytt forhandlingsmøte mandag.

- Det er en betydelig avstand mellom oss. Vi må ha våre gjennomslag for å bli enige med regjeringen. Vi forventer at regjeringen jobber konstruktivt, målrettet og systematisk for å legge nye tilbud på bordet.

Drøftet budsjett

Høyre-leder Erna Solberg, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad drøftet budsjettet med Frp-leder Siv Jensen på Statsministerens kontor søndag.



Overfor NTB trakk Jensen søndag fram kvoteflyktninger, avgifter på grensehandelsutsatte varer, pensjon, asfaltering, sikring av rasutsatte veier og riving av bomstasjoner som viktige saker partiet ønsker å få gjennomslag for.

Krisepakke

Budsjettforhandlingene har pågått siden 9. november. Men den første uka gikk med til å bli enige om en ny koronakrisepakke på 22,1 milliarder kroner for kommuner og bedrifter.

Sylvi Listhaug snakket nylig om den nye krisepakken:



Finansinnstillingen skal etter planen avgis fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget holdes 3. desember.

