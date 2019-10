Siv Jensen sender sterkt signal om boliglånsforskriften: - Dagens ordning fungerer bra

Mange kan trolig puste lettet ut.

KARL JOHAN (Nettavisen): Frp-leder og finansminister Siv Jensen berørte den mye omtalte boliglånsforskriften i sin tale til landsstyremøte lørdag.

Boliglånsforskriften har vært på høring, og der foreslår Finanstilsynet at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

- Men det er ikke Finanstilsynet som bestemmer dette, sa Siv Jensen i sin tale.

- Det er det jeg som gjør!

Høringsfristen gikk ut forrige tirsdag.

- Det er jeg ganske enig i!

Nettavisen spurte finansministeren om dette etter talen.

- Høringsfristen for boliglånsforskriften er gått ut. Hva kan du si om det som skjer videre?

- Vi jobber nå så raskt vi kan slik at vi kan informere offentligheten om regjeringens beslutning. Men som jeg har sagt noen ganger, det er ikke Finanstilsynet som bestemmer dette, svarer hun.

- Hva betyr det?

- Det betyr, som veldig mange har tatt til orde for i høringen, at den forskriften vi har fungerer ganske godt. Jeg må si at det er jeg ganske enig i, sier Jensen til Nettavisen.

- De unge blir taperne hvis Finanstilsynet får det som de vil, sa DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld i september. Foto: Stig B. Fiksdal

- Dramatisk begrensning

I sitt høringssvar tok bankenes vaktbikkje, Finanstilsynet, også til orde for at kun fem prosent av lånene kan gis utover reglene i forskriften.

I dag er denne fleksibilitetskvoten på 15 prosent.

Norges største bank, DNB, mente Finanstilsynets forslag ville bli dramatisk for unge lånekunder.

- Hvis Finanstilsynets forslag vedtas, er det en ganske dramatisk begrensning til å drive sunt bankhåndverk. Skulle dette bli utfallet, vil det betraktelig innskrenke mulighetene til å gi unge boliglån, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Nettavisen Økonomi 10. september.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med dagens boliglånsforskrift. Foto: Heidi Schei Lilleås

Ville stramme inn

Finansdepartementet ba i juni Finanstilsynet om å vurdere om boliglånsforskriften bør videreføres.

Finanstilsynet kom med sin vurdering 10. september. Tilsynet foreslår å videreføre boliglånsforskriften, men mener det er behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og foreslår enkelte innstramminger i forskriften.