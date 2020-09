Siv Jensen varsler Frp-krav om kutt i flyktninger og avgifter

Frp kommer til å stå hardt på krav om kutt i avgifter og at antallet kvoteflyktninger må ned, når de møter regjeringspartiene til budsjettforhandlinger.

Det varslet partileder Siv Jensen da hun talte til partiets landsstyre lørdag. Hun advarte regjeringen om at de ikke kunne vente seg noen plankekjøring i budsjettforhandlingene i høst.

– Regjeringen kan bare glemme å få vedtatt et statsbudsjett uten et tydelig Frp-stempel, sa Jensen da hun talte til partiets landsstyre på Gardermoen lørdag.

Det kommer ikke på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år, erklærte Frp-lederen.

Men hun vil ikke tallfeste hvor mange færre det må bli for at Frp skal støtte budsjettet.

– Vår ambisjon er at det skal komme færrest mulig kvoteflyktninger til Norge gjennom 2021. Det er et forhandlingstema. Ultimative krav er en veldig dårlig idé, men jeg tror beskjeden høres i regjeringspartiene, sier Jensen til NTB.

Oslo Frp foreslo opprinnelig at landsstyret måtte stille ultimatum om null kvoteflyktninger i forhandlingene, men kravet om et ultimatum er etter det NTB forstår dempet i forslagene som landsstyret skal behandle søndag.

Jensen sier det aller beste ville vært at Norge ikke tar imot noen kvoteflyktninger overhode neste år.

– Vår ambisjon er at det skal være lavest mulig, konstaterer hun.

– Uansvarlig

I talen kritisert Jensen KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som fredag varslet at Norge snart kan ta imot asylsøkere fra greske leirer, i tråd med avtalen de tre regjeringspartiene inngikk i våres.

– Det var uansvarlig før vi fikk koronapandemien, og det er enda mer uansvarlig å gjøre det nå mens vi står midt oppi den, sa Jensen.

Også bedre kår for pensjonistene og kutt i avgiftene for å få ned grensehandelen er blant kravene regjeringspartiene vil møte når de setter seg til forhandlingsbordet med Frp. Hun påpeker at grensehandelen går ut over norske butikker og arbeidsplasser, og viste til butikker som har ansatt flere når grensen til Sverige er stengt.

– Det er tid for handling. Avgiftene skal ned, og vedtakene skal gjøres denne høsten, sa Siv Jensen

Legger strategi

Det er første gangen landsstyret har et ordinært, fysisk møte etter at partiet gikk ut av regjeringen i januar, og Jensen ga fra seg finansministerjobben til Høyres Jan Tore Sanner.

Frps landsstyret skal også diskutere hva slags samarbeidsstrategier partiet skal ha fram mot valget i 2021.

Jensen holdt i august fast på mantraet om at partiet ikke skal støtte en regjering de ikke er en del av.

– Vi skal drøfte dette i helgen, sier Jensen til NTB

– Tror du mantraet står seg?

– Det tror jeg. Vi kan snakke om det når landsstyret er ferdig. Jeg har sagt hele tiden at jeg skal har respekt for deres debatt først, sier hun.

– Sp-samarbeid hypotetisk

Tidligere partileder Carl I. Hagen har tatt til orde for at det beste alternativet ville være en regjering som består av Frp, Høyre og Senterpartiet.

Jensen kaller dette for en hypotetisk løsning.

– Først må Sp bytte side, det har Vedum avslått. Mange av Vedums løsninger på samfunnsutfordringene kan Frp være helt enig i. Han kommer aldri i verden til å få gjennomført dem når han skal samarbeide med de partiene han har planer om å samarbeide med. Men det er et valg Sp har tatt, sier Jensen til NTB.

Hele 80 resolusjonsforslag er levert inn i forkant av landsstyremøtet, som også skal avgjøre hvordan landsmøtet skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene 16. oktober. Landsmøtet skulle egentlig vært holdt i mai.

