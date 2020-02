Karl-Johnny Hersvik, sjef i Aker BP, er sikker på at utslippene i verden vil gå opp hvis Norge legger ned oljenæringen.

- Jeg er en stor tilhenger av fornybar energi, men de kan ikke gjøre det alene, uansett hvor optimistisk man er, sier Karl-Johnny Hersvik, sjef i Kjell Inge Røkkes oljekjempe Aker BP, det nest største oljeselskapet på norsk sokkel.

Miljøorganisasjoner og endel politikere har de senere årene i stadig større grad argumentert for å redusere og på sikt avslutte oljeproduksjonen globalt. Blant annet har MDG og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF tatt til orde for å utfase oljenæringen i Norge innen 2035. Trondheim Ap vil på sin side fase ut oljenæringen innen 2050.

- Voldsom

Hersvik advarer imidlertid mot å undervurdere hvor vanskelig det er å faktisk erstatte den oljen som forsvinner.

- I 2018 forbrukte verden 11,7 milliarder tonn olje. For å erstatte den energien samt den voksende energietterspørselen trenger vi 25 millioner vindmøller globalt innen 2050. Det er 2.200 vindmøller hver dag i 30 år, sier Hersvik.

Til sammenlikning var det under 400.000 vindmøller i hele verden i 2017.

- Det illustrerer hvor stor skalaen av utfordringen er. Den er voldsom, sier Hersvik.

- Men oljen skal vel ikke bare erstattes av vind, men også solkraft, vannkraft og annen fornybar energi?

- Ja, absolutt. Men det demonstrerer utfordringen. Vi må jobbe på mange nivåer samtidig for å nå målene i Paris-avtalen. Vi må jobbe som forbrukeren, vi må jobbe med fornybar energi, men kan ikke glemme at de må løses på industrinivå. Olje og gass er også en del av løsningen, sier han.

Mer olje

Han sier at olje og gass fortsatt vil utgjøre 47 prosent av energimiksen i 2040 ved det såkalte «bærekraftsscenariet» til Det internasjonale energibyrået (IEA). Dette scenariet er det mest optimistiske med tanke på omstilling i energisektoren.

- I dette sceneriet snakker vi om 450 milliarder dollar i oljeinvesteringer de neste 20 år, omtrent på samme nivå som de siste tjue år. Vi trenger olje fremover, uavhengig av scenario. Fornybar energi vil ikke være nok, i hvert fall hvis kull skal bli minimert, sier Hersvik.

Han avviser at interessen for olje er avtagende.

- Apetitten for olje er høyere enn normalt, og det er det to drivere til. Vi har en voksende befolkning og fortsatt økonomisk fremgang. Samtidig må CO2-utslippene falle for å nå Paris-avtalen. Vi trenger bærekraftig og billig energi, som må bli tilgjengelig for alle, sier han.

Han mener at vinnerne fremover er oljeselskap som kan kutte kostnader og utslipp.

- Å sette en sluttdato for norsk oljenæring vil ikke løse noe som helst. Det bare fører til at CO2-utslippene på kloden går opp fordi de norske fatene med relativt lave utslipp og kostnad blir erstattet av olje med høyere kostnader og høyere utslipp. Det er ikke mangel på olje i verden, og forsvinner de to prosentene som norsk olje står for i verden, så blir det ikke produsert mindre, sier oljetoppen.

Vil ikke satse på fornybar

Equinor har de siste året startet en kraftig satsing på fornybar energi, spesielt offshore vind. Slike planer har ikke lillebror Aker BP , som er nest største selskap på norsk sokkel.

- Fornybar passer ikke med vår forretningmodell og kapitalstruktur og vil gi mye dårligere avkastning enn olje, sier Hersvik.

Han sier at Aker BP har en avkastning på mellom 20 og 50 prosent på oljevirksomheten.

- Sammenliknet med det er ikke fornybar energi konkurransedyktig.

Bedre for Aker?

Han mener det er bedre at Aker BP maksimerer profitten til eierne, som i neste runde kan investere i miljøvennlig energi, i stedet for at Aker BP gjør det selv direkte.

Flere andre selskap innen Aker-systemet, som Aker Solutions, som har målsetning om at halve omsetningen skal være grønn innen 2030.

- Våre eiere er bedre egnet til å ta pengene de tjener på Aker BP vil å investere i fornybar energi, og slik bli en del av løsningen, fremfor at vi gjør det selv, sier Hersvik.

- Equinor forsvarer sin investering på fornybar energi med at de vil bruke kompetansen sin fra olje inn i nye energimarkeder. Ser du ikke den fordelen for dere?

-Jeg skjønner hva Equinor mener og det er sikkert riktig for dem å gjøre det sånn. Men vi er en ren olje og gass-produsent. Våre eiere, inkludert Aker, kan heller bruke sin kompetanse inn i nye næringer, sier Hersvik.

Negativ

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, reagerer kraftig på utslippene til Hersvik.

- Olje og gass kommer aldri til å være en del av en klimaløsning. Sier man sånt i 2020, så tar ikke inn over seg de utfordringer man egentlig står overfor, sier hun til Nettavisen.

Hun mener det er feil å sammenlikne oljeforbruket med energi fra én annen fornybar kilde, som vindkraft.

- Det er ikke sånn at vi skal erstatte olje med én ting, men med masse forskjellige løsninger. En av tiltakene er også å få ned energibruket, særlig i Norge, som har veldig høyt strømforbruk, sier Lundberg.

California

Hun sier at selv om man tar til orde for å redusere olje og gass, så er det ikke sånn at man skal ha masse kull i stedet.

- Denne debatten forgår ikke i et vakuum i Norge, men pågår i hele verden. Vi ser mye fremgang i andre land også, med tanke på å begrense utslipp både fra kull og fra olje og gass, sier Lundberg.

- Men hvis du ser på de store oljeprodusentene, er det land som som Saudi-Arabia og Russland. Det er vel ikke der klimadebatten er kommet lengst?



- Det er riktig, men hvis du ser på USA, som også en stor oljeprodusent, er den mer lik oss. Selv om du har Trump og politikken hans, så er tilstanden på deltatsnivå en helt annen, spesielt i California, en av de største oljeprodusentene i USA. Der har de den samme debatten som i Norge, sier Lundberg.