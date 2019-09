Sjefen for Posten spår nye, radikale kutt i postombæring

Neste år kommer postmannen bare hver andre dag til en postkasse nær deg. Men ingenting tyder på at kuttene stopper der.

Posten planlegger å gå over til postombæring bare hver andre dag fra og med 1. juli neste år. Men Tone Wille, konsernsjef for Posten Norge, mener ikke det er nok.

- Nå får hver husstand bare tre adresserte brev i uken, og snart er det bare to. Da er det ikke bærekraftig på sikt med fast postombæring selv to ganger i uken, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge til Nettavisen.

- Så vi kan få post sjeldnere enn hver andre dag også?

- I fremtiden vil det nok ikke bli samme form for fast omdelingsfrekvens som i dag. I stedet kan vi se for oss at folk henter ting selv, sier hun.

Postrobot

Hun ser for seg at i stedet for at posten kommer til deg, vil du i fremtiden komme til posten.

- Det kan bety at om du har fått et brev, så får du beskjed og du kan hente det på samme sted som ellers henter pakkene dine. Her er det mye teknologi som vi tester ut i disse dager, sier Wille.

For de som har langt til nærmeste sted de kan hente posten, jobbes detmed nye typer utleveringspunkter, for eksempel kombinerte post- og pakkeautomater.

Da kan du dra til et slikt utleveringspunkt, taste inn en kode og få utlevert brevet ditt. Posten tester en selvkjørende postrobot som reiser rundt og deler ut brev.

Omorganisering

Posten er gjennom en stor omorganisering i disse dager og har satt av store beløp til nedbemanninger neste år. Det gjør at selskapet har tapt 343 millioner kroner så langt i år.

Dette kvartalet bruker Posten 340 millioner kroner knyttet til de store nedbemanningene som er kunngjort i selskapet. Til sammen skal Posten kvitte seg med 1500 ansatte.

- Vi setter av penger for kostnader som kommer neste år. Dette vil påvirke mange årsverk og vi følger omstillingsavtalen med fagforeningene. Pengene går til å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen og andre kostnader knyttet til å gjennomføre omleggingen av dagens brevdistribusjon, sier Wille til Nettavisen.

- Vi har snakket om nedbemanningene knyttet til færre dagers postombæring lenge, så de som blir berørt er klar over at denne endringen kommer, sier Wille.

Konsernstrukturen

Hun viser til at nedbemanningene vil gå på ansiennitet, så mange av de ansatte som blir berørt, skjønner trolig selv at de er i faresonen.

- Men den formelle beskjeden får de ansatte først i høst, sier Wille.

Hun viser til at Posten også gjør endringer i konsernstrukturen og slår sammen flere avdelinger.