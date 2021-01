Sjefene for Norges beste restauranter står i kø hos Vanessa (29) og Cornelia (29): Nå vil de ta verden med storm

De har allerede fått henvendelser fra Japan, USA, Danmark og Tyskland.

Vanessa Krogh og Cornelia Øiestad stiftet Villbrygg i juli 2018, og derfra har det bare gått oppover.

Nå vil damene ta verden med storm, og tilby alkoholfrie drikker til restauranter og barer både i Norge og utlandet. Og ingrediensene? De finner du i skogen, naturen og i hagen.

- Vi lager fermenterte og alkoholfrie sesongbaserte drikker basert på naturlige ingredienser. Det finnes ville vekster i naturen som er full av spennende smaker, sier Krogh til Nettavisen.

Eplekjøtt fra siderproduksjon, korgplanten tunbalderbrå, fløyelsblomsten tagetes, granskudd, ryllik og bjørkeblader er noen av ingrediensene de bruker når de lager drikker.

De ønsker at folk skal ha muligheten til å nyte de nordiske smakene både i mat og drikke. Både Øiestad og Krogh har selv jobbet på restauranter tidligere, og så at det er behov for alkoholfrie drikker som kan komplementere god mat.

Interesse fra utlandet

I dag har Villbrygg avtaler med en rekke restauranter og barer i Norge, hovedsakelig i Oslo, men også i Drammen, Bergen, Stavanger, på Helgeland, Norefjell og Jølstraholmen.

Maemo, Nedre Foss Gård, Vippa, Skur 33 og Kampen Bistro er blant stedene i Oslo hvor de har klart å selge inn sitt nye konsept.

- Utenlandske restauranter er også interesserte. Vi har fått henvendelser fra USA, Japan, Danmark og Tyskland, forteller Krogh og Øiestad.

De har imidlertid ikke satt i gang noen prosesser med eksport ennå, og må legge en plan for hvordan de skal ta steget videre. Det kommer litt an på hvordan pandemien utvikler seg, men de håper å få det til innen et års tid.

- Vi vil ha et godt fotfeste i Norge først, forteller de.

Det er gjennom blant annet Instagram og amerikanske Vouge de har blitt kjent blant utenlandske aktører som viser interesse.

Vil gi et godt alternativ

Årsaken til at de startet med å utvikle alkoholfri drikke, kom av en interesse for smak og at de savnet gode alternativ til alkohol.

- Man må kunne nyte gode smaker selv om man vil være sunn eller ikke ønsker å drikke alkohol, og vi så potensiale, sier Øiestad.

Hun forteller at de ønsket å lage drikke fra bunnen av, og ikke tilsette kjemikalier. Samtidig ville de være bærekraftige, og benytte seg av ting som ellers ikke ville blitt brukt. Her er eplerester fra siderproduksjon et godt eksempel.

- Vi plukker mye selv, men nå har vi ordnet oss en gjeng med sankere rundt om i landet som henter inn ingrediensene, sier Krogh.

De har satt seg nøye inn i hvilke ville vekster de faktisk kan bruke, og som ikke er giftige. Det meste har de lært seg selv, men de har også tatt kurs og jobbet med Norges sopp- og nyttevekstforbund for å utvikle ferdighetene.

Produserte alt selv

Nå produseres all drikken hos allerede eksisterende mikrobryggerier. Men det var ikke slik produksjonen startet. Alt ble gjort for hånd i starten.

- Veien har vært svingete og vi har lært mye. Det startet med eksperimentering på kjøkkenet, og vi måtte gjøre alt for hånd, sier Øiestad.

Etter en rekke eksperimenter, klarte de å finne gode smaker og få solgt drikke til en rekke restauranter i Oslo.

- Det har vært ren og skjær testing av smaker. Vi ser for oss et sted som vi vil fange essensen av, og så ser vi på hvilke planter som vokser der. Vi bruker fantasien vår, sier Øiestad.

Hun forteller at de av og til også får tilsendt ingredienser fra bønder rundt omkring, som de tester om kan brukes i en ny drikke.

Med god hjelp fra familie og venner har de klart å bygge opp firmaet. Nå har de også fått med en dame til på laget. Hun jobber som salgsansvarlig og kundeoppfølger, og det gjør at Øiestad og Krogh kan fortsette å ekspandere Villbrygg.

