Sjeføkonom: Brexit kan koste landsdelen 8000 jobber

På sitt aller mest pessimistiske ser sjeføkonom for seg at brexit tar knekken på 8000 sørlandske arbeidsplasser.

- Jeg har pønsket ut et «the good, the bad and the ugly»-sett av mulige utfall. For å ta «the ugly» først: Bak Sørlandets eksport på nesten 50 milliarder kroner står 30.000 arbeidsplasser. Ti prosent av eksporten går til Storbritannia. Faller den bort, betyr det kanskje 3000 arbeidsplasser, sier Knudsen til Fædrelandsvennen. (krever abonnement).

Går ting riktig galt, snakker vi kanskje om mellom 6000 og 8000 arbeidsplasser, legger han til. Knudsens uttalelser kom på et brexit-frokostseminar i Kristainsand som samlet 40–50 mennesker, skrive rFædrelandsvennen.

I Knudsens «bad»-utfall har skaden allerede skjedd, i den forstand at usikkerheten har oppstått og norsk næringsliv foretrekker å holde seg unna det britiske markedet fremover.

I «good»-versjonen ender brexit opp i en avtale om å videreføre, eller til og med styrke forholdet mellom Storbritannia og handelspartnerne.

- Kanskje kommer Storbritannia inn i EØS? Tollsatsene vil nok fortsette å være lave, men ting kan komme til å bli mer komplisert, antyder sjeføkonomen overfor Fædrelandsvennen.

